Армия Израиля рассказала о пуске ракеты из Ливана
Армия Израиля заявила, что мирные жители пострадали при пуске ракеты из Ливана
© AP Photo / Petros GiannakourisИзраильские танки от границы с Ливаном
© AP Photo / Petros Giannakouris
Израильские танки от границы с Ливаном. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что мирные жители пострадали в результате пуска противотанковой ракеты из Ливана, сообщает газета Times of Israel.
"Несколько гражданских лиц получили ранения в результате обстрела противотанковой управляемой ракетой с территории Ливана", - говорится в сообщении издания со ссылкой на ЦАХАЛ.
Газета Haaretz со ссылкой на медиков пишет, что один мирный житель находится в критическом состоянии.
Как отмечается, армия Израиля ведет артиллерийский огонь в ответ на обстрел.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 27,4 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.