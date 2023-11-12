Израиль заявил об ударе по инфраструктуре в Сирии
ЦАХАЛ заявил об ударе по инфраструктуре Сирии в ответ на обстрел Голанских высот
© AP Photo / Tsafrir AbayovИзраильский истребитель F-15
© AP Photo / Tsafrir Abayov
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по объектам "террористической инфраструктуры" в Сирии, заявили вооруженные силы еврейского государства в Telegram.
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"Недавно самолет армии Израиля нанес удар по объектам террористической инфраструктуры в Сирии в ответ на атаку в сторону Голанских высот, совершенную в субботу", — отметили в армии.
Что именно стало объектом атаки, не уточняется.
Конфликт между Израилем и ХАМАС
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
В ответ Армия обороны Израиля за несколько дней после нападения вернула контроль над всеми населенными пунктами у границы и стала наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 10,5 тысячи, более четырех тысяч из них дети. Свыше 26 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.