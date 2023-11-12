https://ria.ru/20231112/izrail-1908923503.html

Израиль заявил об ударе по инфраструктуре в Сирии

Израиль заявил об ударе по инфраструктуре в Сирии - РИА Новости, 12.11.2023

Израиль заявил об ударе по инфраструктуре в Сирии

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по объектам "террористической инфраструктуры" в Сирии, заявили вооруженные силы еврейского государства в Telegram. РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T04:27

2023-11-12T04:27

2023-11-12T10:26

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по объектам "террористической инфраструктуры" в Сирии, заявили вооруженные силы еврейского государства в Telegram. "Недавно самолет армии Израиля нанес удар по объектам террористической инфраструктуры в Сирии в ответ на атаку в сторону Голанских высот, совершенную в субботу", — отметили в армии.Что именно стало объектом атаки, не уточняется.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля за несколько дней после нападения вернула контроль над всеми населенными пунктами у границы и стала наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 10,5 тысячи, более четырех тысяч из них дети. Свыше 26 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.

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в мире, израиль, сирия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, владимир путин, хамас, оон, россия