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Израиль заявил об ударе по инфраструктуре в Сирии - РИА Новости, 12.11.2023
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04:27 12.11.2023 (обновлено: 10:26 12.11.2023)
https://ria.ru/20231112/izrail-1908923503.html
Израиль заявил об ударе по инфраструктуре в Сирии
Израиль заявил об ударе по инфраструктуре в Сирии - РИА Новости, 12.11.2023
Израиль заявил об ударе по инфраструктуре в Сирии
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по объектам "террористической инфраструктуры" в Сирии, заявили вооруженные силы еврейского государства в Telegram. РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T04:27
2023-11-12T10:26
в мире
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по объектам "террористической инфраструктуры" в Сирии, заявили вооруженные силы еврейского государства в Telegram. &quot;Недавно самолет армии Израиля нанес удар по объектам террористической инфраструктуры в Сирии в ответ на атаку в сторону Голанских высот, совершенную в субботу&quot;, — отметили в армии.Что именно стало объектом атаки, не уточняется.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля за несколько дней после нападения вернула контроль над всеми населенными пунктами у границы и стала наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 10,5 тысячи, более четырех тысяч из них дети. Свыше 26 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.
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в мире, израиль, сирия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, владимир путин, хамас, оон, россия
В мире, Израиль, Сирия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Россия
Израиль заявил об ударе по инфраструктуре в Сирии

ЦАХАЛ заявил об ударе по инфраструктуре Сирии в ответ на обстрел Голанских высот

© AP Photo / Tsafrir AbayovИзраильский истребитель F-15
Израильский истребитель F-15 - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© AP Photo / Tsafrir Abayov
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по объектам "террористической инфраструктуры" в Сирии, заявили вооруженные силы еврейского государства в Telegram.
«

"Недавно самолет армии Израиля нанес удар по объектам террористической инфраструктуры в Сирии в ответ на атаку в сторону Голанских высот, совершенную в субботу", — отметили в армии.

Что именно стало объектом атаки, не уточняется.

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
В ответ Армия обороны Израиля за несколько дней после нападения вернула контроль над всеми населенными пунктами у границы и стала наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 10,5 тысячи, более четырех тысяч из них дети. Свыше 26 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
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В миреИзраильСирияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВладимир ПутинХАМАСООНРоссия
 
 
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