https://ria.ru/20231112/gaza-1908988001.html
США против оккупации Газы Израилем, заявили в Белом доме
США против оккупации Газы Израилем, заявили в Белом доме - РИА Новости, 12.11.2023
США против оккупации Газы Израилем, заявили в Белом доме
США выступают против повторной оккупации сектора Газа Израилем, вытеснения оттуда палестинского населения или сокращения территории анклава, сказал советник... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T17:09
2023-11-12T17:09
2023-11-12T17:34
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ВАШИНГТОН, 12 ноя – РИА Новости. США выступают против повторной оккупации сектора Газа Израилем, вытеснения оттуда палестинского населения или сокращения территории анклава, сказал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан."С нашей точки зрения, путь вперед, базовые принципы для продвижения вперед достаточно прямолинейны… Нет реоккупации Газы, нет насильственному перемещению палестинского народа. Газа никогда не может быть использована в будущем как база для терроризма. Территория Газы не должны быть сокращена", - сказал он в интервью телеканалу NBC.США, по словам Салливана, хотели бы видеть воссоединение сектора Газа и Западного берега реки Иордан под властью Палестинской национальной администрации.Израильтяне говорят о планах установления бессрочного контроля над сектором Газа в сфере безопасности и скептически оценивают способности ПНА бороться с терроризмом.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, израиль, сектор газа
В мире, США, Израиль, Сектор Газа
США против оккупации Газы Израилем, заявили в Белом доме
Белый дом: для США неприемлема повторная оккупация сектора Газа