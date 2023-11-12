https://ria.ru/20231112/gaza-1908988001.html

США против оккупации Газы Израилем, заявили в Белом доме

США против оккупации Газы Израилем, заявили в Белом доме - РИА Новости, 12.11.2023

США против оккупации Газы Израилем, заявили в Белом доме

США выступают против повторной оккупации сектора Газа Израилем, вытеснения оттуда палестинского населения или сокращения территории анклава, сказал советник... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T17:09

2023-11-12T17:09

2023-11-12T17:34

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израиль

сектор газа

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ВАШИНГТОН, 12 ноя – РИА Новости. США выступают против повторной оккупации сектора Газа Израилем, вытеснения оттуда палестинского населения или сокращения территории анклава, сказал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан."С нашей точки зрения, путь вперед, базовые принципы для продвижения вперед достаточно прямолинейны… Нет реоккупации Газы, нет насильственному перемещению палестинского народа. Газа никогда не может быть использована в будущем как база для терроризма. Территория Газы не должны быть сокращена", - сказал он в интервью телеканалу NBC.США, по словам Салливана, хотели бы видеть воссоединение сектора Газа и Западного берега реки Иордан под властью Палестинской национальной администрации.Израильтяне говорят о планах установления бессрочного контроля над сектором Газа в сфере безопасности и скептически оценивают способности ПНА бороться с терроризмом.

https://ria.ru/20231112/izrail-1908969737.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, израиль, сектор газа