Рейтинг@Mail.ru
США против оккупации Газы Израилем, заявили в Белом доме - РИА Новости, 12.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:09 12.11.2023 (обновлено: 17:34 12.11.2023)
https://ria.ru/20231112/gaza-1908988001.html
США против оккупации Газы Израилем, заявили в Белом доме
США против оккупации Газы Израилем, заявили в Белом доме - РИА Новости, 12.11.2023
США против оккупации Газы Израилем, заявили в Белом доме
США выступают против повторной оккупации сектора Газа Израилем, вытеснения оттуда палестинского населения или сокращения территории анклава, сказал советник... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T17:09
2023-11-12T17:34
в мире
сша
израиль
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e40cb8c0ec57bcfe021c87dd5bbceaa9.jpg
ВАШИНГТОН, 12 ноя – РИА Новости. США выступают против повторной оккупации сектора Газа Израилем, вытеснения оттуда палестинского населения или сокращения территории анклава, сказал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан."С нашей точки зрения, путь вперед, базовые принципы для продвижения вперед достаточно прямолинейны… Нет реоккупации Газы, нет насильственному перемещению палестинского народа. Газа никогда не может быть использована в будущем как база для терроризма. Территория Газы не должны быть сокращена", - сказал он в интервью телеканалу NBC.США, по словам Салливана, хотели бы видеть воссоединение сектора Газа и Западного берега реки Иордан под властью Палестинской национальной администрации.Израильтяне говорят о планах установления бессрочного контроля над сектором Газа в сфере безопасности и скептически оценивают способности ПНА бороться с терроризмом.
https://ria.ru/20231112/izrail-1908969737.html
сша
израиль
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9e387494c320cc207443f7090306b10c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, израиль, сектор газа
В мире, США, Израиль, Сектор Газа
США против оккупации Газы Израилем, заявили в Белом доме

Белый дом: для США неприемлема повторная оккупация сектора Газа

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 ноя – РИА Новости. США выступают против повторной оккупации сектора Газа Израилем, вытеснения оттуда палестинского населения или сокращения территории анклава, сказал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
"С нашей точки зрения, путь вперед, базовые принципы для продвижения вперед достаточно прямолинейны… Нет реоккупации Газы, нет насильственному перемещению палестинского народа. Газа никогда не может быть использована в будущем как база для терроризма. Территория Газы не должны быть сокращена", - сказал он в интервью телеканалу NBC.
США, по словам Салливана, хотели бы видеть воссоединение сектора Газа и Западного берега реки Иордан под властью Палестинской национальной администрации.
Израильтяне говорят о планах установления бессрочного контроля над сектором Газа в сфере безопасности и скептически оценивают способности ПНА бороться с терроризмом.
Израильские танки от границы с Ливаном - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
Армия Израиля рассказала о пуске ракеты из Ливана
Вчера, 14:45
 
В миреСШАИзраильСектор Газа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала