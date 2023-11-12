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Колонна с первыми эвакуированными из Газы россиянами направилась в Каир - РИА Новости, 12.11.2023
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20:54 12.11.2023 (обновлено: 21:20 12.11.2023)
https://ria.ru/20231112/evakuatsiya-1909014253.html
Колонна с первыми эвакуированными из Газы россиянами направилась в Каир
Колонна с первыми эвакуированными из Газы россиянами направилась в Каир - РИА Новости, 12.11.2023
Колонна с первыми эвакуированными из Газы россиянами направилась в Каир
Первая группа эвакуированных из сектора Газа россиян направилась в Каир, сообщается в Telegram-канале МЧС. РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T20:54
2023-11-12T21:20
каир (город)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
израиль
владимир путин
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Первая группа эвакуированных из сектора Газа россиян направилась в Каир, сообщается в Telegram-канале МЧС.&quot;Колонна с первыми эвакуированными из сектора Газа россиянами выдвинулась в Каир. В настоящее время граждане на автобусах направлены в Каир, где развернут оперативный штаб&quot;, — говорится в заявлении.Отмечается, что в пути россиян будут сопровождать медики и психологи МЧС, их обеспечат водой и питанием. В ведомстве подчеркнули, что людям окажут всю необходимую медицинскую и психологическую помощь. Также им посодействуют в оформлении документов.Ранее в МЧС сообщали, что семьдесят россиян пересекли КПП "Рафах" между Египтом и сектором Газа. Эвакуация началась сегодня утром.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля за несколько дней после атаки взяла под контроль все населенные пункты у границы и начала наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч, более четырех тысяч из них дети. Свыше 26 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html
каир (город)
россия
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каир (город), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире, израиль, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Каир (город), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), В мире, Израиль, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Колонна с первыми эвакуированными из Газы россиянами направилась в Каир

МИД: первые эвакуированные из Газы россияне на автобусах отправились в Каир

© МЧС РФ | Перейти в медиабанкЭвакуация граждан России из сектора Газа
Эвакуация граждан России из сектора Газа
© МЧС РФ
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Эвакуация граждан России из сектора Газа
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Первая группа эвакуированных из сектора Газа россиян направилась в Каир, сообщается в Telegram-канале МЧС.
«

"Колонна с первыми эвакуированными из сектора Газа россиянами выдвинулась в Каир. В настоящее время граждане на автобусах направлены в Каир, где развернут оперативный штаб", — говорится в заявлении.

Отмечается, что в пути россиян будут сопровождать медики и психологи МЧС, их обеспечат водой и питанием. В ведомстве подчеркнули, что людям окажут всю необходимую медицинскую и психологическую помощь. Также им посодействуют в оформлении документов.
Ранее в МЧС сообщали, что семьдесят россиян пересекли КПП "Рафах" между Египтом и сектором Газа. Эвакуация началась сегодня утром.

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
Дым, поднимающийся над сектором Газа после израильской бомбардировки - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
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Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
В ответ Армия обороны Израиля за несколько дней после атаки взяла под контроль все населенные пункты у границы и начала наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч, более четырех тысяч из них дети. Свыше 26 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
 
Каир (город)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)В миреИзраильВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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