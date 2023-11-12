https://ria.ru/20231112/evakuatsiya-1908956588.html

МЧС начало эвакуацию россиян из сектора Газа

МЧС начало эвакуацию россиян из сектора Газа - РИА Новости, 12.11.2023

МЧС начало эвакуацию россиян из сектора Газа

МЧС вместе с российскими дипломатами организовало работу по эвакуации мирного населения из сектора Газа, сообщили в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T12:55

2023-11-12T12:55

2023-11-12T14:09

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

россия

израиль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0c/1908959210_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_22fa99467d0975cae90475ab750d1d7d.jpg

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. МЧС вместе с российскими дипломатами организовало работу по эвакуации мирного населения из сектора Газа, сообщили в Telegram-канале ведомства."На данный момент пункт пропуска пересекают граждане России, пожелавшие покинуть зону конфликта. Специалисты МЧС России оказывают на месте людям медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают их питанием и водой", — добавили в ведомстве.Там отметили, что на протяжении недели оперативная группа МЧС проводила работу по согласованию порядка и маршрутов эвакуации россиян, оказавшихся в зоне эскалации.Всех граждан России, пересекших сегодня границу анклава, направят в Каир, где развернут оперативный штаб МЧС.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля за несколько дней после атаки взяла под контроль все населенные пункты у границы и начала наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч, более четырех тысяч из них дети. Свыше 26 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.

https://ria.ru/20231110/evakuatsiya-1908637173.html

https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html

россия

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Эвакуированные из Газы россияне: "Россия-матушка нас не оставит" Эвакуированные из Газы россияне рассказали РИА Новости, что очень рады вырваться из той мясорубки, в которой они прожили последний месяц. 2023-11-12T12:55 true PT2M25S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, израиль