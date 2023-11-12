https://ria.ru/20231112/dtp-1909013395.html

В ДТП со школьным автобусом в Чувашии пострадали трое детей

В ДТП со школьным автобусом в Чувашии пострадали трое детей - РИА Новости, 12.11.2023

В ДТП со школьным автобусом в Чувашии пострадали трое детей

Трое детей пострадали при столкновении школьного автобуса с автомобилем в Чувашии, сообщает МВД по республике. РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T20:50

2023-11-12T20:50

2023-11-12T20:50

происшествия

чебоксары

чувашская республика (чувашия)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 Ноя - РИА Новости. Трое детей пострадали при столкновении школьного автобуса с автомобилем в Чувашии, сообщает МВД по республике. ДТП произошло в селе Комсомольское 13 ноября в 17.40. "По предварительным данным, водитель школьного автобуса ПАЗ, не соблюдая безопасную дистанцию, тормозя перед светофором, совершил столкновение с легковым автомобилем Тoyota. В салоне автобуса находились один взрослый и 15 школьников, трое из них с ушибами доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Как уточнили в прокуратуре Чувашии, группа детей возвращалась из Чебоксар с театрализованного представления. "Проверка по факту ДТП, проводимая правоохранительными органами, взята прокуратурой на контроль", - подчеркнули в надзорном ведомстве.

https://ria.ru/20231106/avariya-1907732242.html

чебоксары

чувашская республика (чувашия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, чебоксары, чувашская республика (чувашия)