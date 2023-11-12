Рейтинг@Mail.ru
В ДТП со школьным автобусом в Чувашии пострадали трое детей - РИА Новости, 12.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:50 12.11.2023
https://ria.ru/20231112/dtp-1909013395.html
В ДТП со школьным автобусом в Чувашии пострадали трое детей
В ДТП со школьным автобусом в Чувашии пострадали трое детей - РИА Новости, 12.11.2023
В ДТП со школьным автобусом в Чувашии пострадали трое детей
Трое детей пострадали при столкновении школьного автобуса с автомобилем в Чувашии, сообщает МВД по республике. РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T20:50
2023-11-12T20:50
происшествия
чебоксары
чувашская республика (чувашия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_0:165:3076:1895_1920x0_80_0_0_833d2960e177744ccdb303743d3b5650.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 Ноя - РИА Новости. Трое детей пострадали при столкновении школьного автобуса с автомобилем в Чувашии, сообщает МВД по республике. ДТП произошло в селе Комсомольское 13 ноября в 17.40. "По предварительным данным, водитель школьного автобуса ПАЗ, не соблюдая безопасную дистанцию, тормозя перед светофором, совершил столкновение с легковым автомобилем Тoyota. В салоне автобуса находились один взрослый и 15 школьников, трое из них с ушибами доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Как уточнили в прокуратуре Чувашии, группа детей возвращалась из Чебоксар с театрализованного представления. "Проверка по факту ДТП, проводимая правоохранительными органами, взята прокуратурой на контроль", - подчеркнули в надзорном ведомстве.
https://ria.ru/20231106/avariya-1907732242.html
чебоксары
чувашская республика (чувашия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_7a7f8193edcc0e8dc070566c7aeddcab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, чебоксары, чувашская республика (чувашия)
Происшествия, Чебоксары, Чувашская Республика (Чувашия)
В ДТП со школьным автобусом в Чувашии пострадали трое детей

Трое детей пострадали при столкновении школьного автобуса и автомобиля в Чувашии

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 Ноя - РИА Новости. Трое детей пострадали при столкновении школьного автобуса с автомобилем в Чувашии, сообщает МВД по республике.
ДТП произошло в селе Комсомольское 13 ноября в 17.40.
«
"По предварительным данным, водитель школьного автобуса ПАЗ, не соблюдая безопасную дистанцию, тормозя перед светофором, совершил столкновение с легковым автомобилем Тoyota. В салоне автобуса находились один взрослый и 15 школьников, трое из них с ушибами доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Как уточнили в прокуратуре Чувашии, группа детей возвращалась из Чебоксар с театрализованного представления. "Проверка по факту ДТП, проводимая правоохранительными органами, взята прокуратурой на контроль", - подчеркнули в надзорном ведомстве.
ДТП с участием автобуса на 10 км автодороги Черновское- Кундравы на территории Чебаркульского района Челябинской области
В Челябинской области школьный автобус столкнулся с легковушкой
6 ноября, 16:20
 
ПроисшествияЧебоксарыЧувашская Республика (Чувашия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала