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В Москве прохожие задержали безбилетника за насилие над сотрудником метро - РИА Новости, 12.11.2023
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15:17 12.11.2023
https://ria.ru/20231112/bezbiletnik-1908973590.html
В Москве прохожие задержали безбилетника за насилие над сотрудником метро
В Москве прохожие задержали безбилетника за насилие над сотрудником метро - РИА Новости, 12.11.2023
В Москве прохожие задержали безбилетника за насилие над сотрудником метро
Уголовное дело завели после того, как уроженец Средней Азии применил насилие в отношении сотрудника московского метрополитена за безбилетный проезд, он был... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T15:17
2023-11-12T15:17
происшествия
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
москва
средняя азия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Уголовное дело завели после того, как уроженец Средней Азии применил насилие в отношении сотрудника московского метрополитена за безбилетный проезд, он был задержан прохожими, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета СК РФ. В социальных медиа сообщалось, что 10 ноября уроженец Средней Азии, находясь в столичном метро, был остановлен сотрудником ГКУ "Организатор перевозок" за безбилетный проезд. Мужчина применил насилие в отношении работника учреждения, "после этого он был задержан прохожими". "Следователями ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - говорится в сообщении. Уточняется, что с подозреваемым проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о промежуточных результатах расследования и установленных обстоятельствах. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
https://ria.ru/20231102/aferisty-1906868541.html
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россия
москва
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происшествия, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), москва, средняя азия
Происшествия, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Москва, Средняя Азия
В Москве прохожие задержали безбилетника за насилие над сотрудником метро

Москвичи задержали безбилетника из Средней Азии за насилие над сотрудником метро

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Уголовное дело завели после того, как уроженец Средней Азии применил насилие в отношении сотрудника московского метрополитена за безбилетный проезд, он был задержан прохожими, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета СК РФ.
В социальных медиа сообщалось, что 10 ноября уроженец Средней Азии, находясь в столичном метро, был остановлен сотрудником ГКУ "Организатор перевозок" за безбилетный проезд. Мужчина применил насилие в отношении работника учреждения, "после этого он был задержан прохожими".
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"Следователями ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что с подозреваемым проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о промежуточных результатах расследования и установленных обстоятельствах. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
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ПроисшествияРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)МоскваСредняя Азия
 
 
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