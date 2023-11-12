https://ria.ru/20231112/bezbiletnik-1908973590.html

В Москве прохожие задержали безбилетника за насилие над сотрудником метро

В Москве прохожие задержали безбилетника за насилие над сотрудником метро - РИА Новости, 12.11.2023

В Москве прохожие задержали безбилетника за насилие над сотрудником метро

Уголовное дело завели после того, как уроженец Средней Азии применил насилие в отношении сотрудника московского метрополитена за безбилетный проезд, он был... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T15:17

2023-11-12T15:17

2023-11-12T15:17

происшествия

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

москва

средняя азия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccca7adfabcc951057cf1ffe559596fe.jpg

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Уголовное дело завели после того, как уроженец Средней Азии применил насилие в отношении сотрудника московского метрополитена за безбилетный проезд, он был задержан прохожими, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета СК РФ. В социальных медиа сообщалось, что 10 ноября уроженец Средней Азии, находясь в столичном метро, был остановлен сотрудником ГКУ "Организатор перевозок" за безбилетный проезд. Мужчина применил насилие в отношении работника учреждения, "после этого он был задержан прохожими". "Следователями ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - говорится в сообщении. Уточняется, что с подозреваемым проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о промежуточных результатах расследования и установленных обстоятельствах. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

https://ria.ru/20231102/aferisty-1906868541.html

https://ria.ru/20231030/strelba-1906309380.html

россия

москва

средняя азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), москва, средняя азия