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Премьер Баварии призвал выдворять антисемитов из Германии в течение месяца - РИА Новости, 12.11.2023
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13:19 12.11.2023
https://ria.ru/20231112/bavariya-1908958446.html
Премьер Баварии призвал выдворять антисемитов из Германии в течение месяца
Премьер Баварии призвал выдворять антисемитов из Германии в течение месяца - РИА Новости, 12.11.2023
Премьер Баварии призвал выдворять антисемитов из Германии в течение месяца
Премьер-министр Баварии и председатель партии "Христианско-социальный союз" (ХСС) Маркус Зедер в интервью изданию Bild призвал лишать антисемитов двойного... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T13:19
2023-11-12T13:19
в мире
израиль
германия
бавария
владимир путин
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Баварии и председатель партии "Христианско-социальный союз" (ХСС) Маркус Зедер в интервью изданию Bild призвал лишать антисемитов двойного гражданства и депортировать их из Германии в течение месяца. "Мы должны остановить экстремизм в нашей стране. Одной обеспокоенности недостаточно, чтобы защитить жизни евреев... Враги конституции должны быть лишены двойного гражданства. Депортации должны быть осуществлены как можно быстрее, самое позднее в течение одного месяца", - заявил политик. По словам Зедера, тем, кто "прославляет зверские убийства", в Германии нет места. Ранее немецкие СМИ со ссылкой на прокуратуру Баварии сообщали о том, что пропалестинский лозунг "от реки до моря Палестина будет свободна" является уголовно наказуемым и подпадает под статью, которая ранее применялась к нацистским лозунгам. Второго ноября министерство внутренних дел Германии запретило деятельность в стране палестинского движения ХАМАС и организации "Самидун", которая проводит пропалестинские протесты. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 27,4 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231111/makron-1908813868.html
https://ria.ru/20231106/antisemitizm-1907767258.html
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в мире, израиль, германия, бавария, владимир путин, маркус зедер, хамас, оон, христианско-социальный союз
В мире, Израиль, Германия, Бавария, Владимир Путин, Маркус Зедер, ХАМАС, ООН, Христианско-социальный союз
Премьер Баварии призвал выдворять антисемитов из Германии в течение месяца

Премьер Баварии Маркус Зедер призвал лишать антисемитов двойного гражданства

© Pixabay / flyupmikМюнхен
Мюнхен - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© Pixabay / flyupmik
Мюнхен. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Баварии и председатель партии "Христианско-социальный союз" (ХСС) Маркус Зедер в интервью изданию Bild призвал лишать антисемитов двойного гражданства и депортировать их из Германии в течение месяца.
"Мы должны остановить экстремизм в нашей стране. Одной обеспокоенности недостаточно, чтобы защитить жизни евреев... Враги конституции должны быть лишены двойного гражданства. Депортации должны быть осуществлены как можно быстрее, самое позднее в течение одного месяца", - заявил политик.
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11 ноября, 09:10
По словам Зедера, тем, кто "прославляет зверские убийства", в Германии нет места.
Ранее немецкие СМИ со ссылкой на прокуратуру Баварии сообщали о том, что пропалестинский лозунг "от реки до моря Палестина будет свободна" является уголовно наказуемым и подпадает под статью, которая ранее применялась к нацистским лозунгам.
Второго ноября министерство внутренних дел Германии запретило деятельность в стране палестинского движения ХАМАС и организации "Самидун", которая проводит пропалестинские протесты.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 27,4 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан в зале заседаний СБ ООН - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
Постпред Израиля в ООН призвал мировое сообщество к борьбе с антисемитизмом
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В миреИзраильГерманияБаварияВладимир ПутинМаркус ЗедерХАМАСООНХристианско-социальный союз
 
 
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