https://ria.ru/20231111/yaponiya-1908901973.html

"Решительные меры". Премьер Японии пришел в ужас из-за России и Китая

"Решительные меры". Премьер Японии пришел в ужас из-за России и Китая - РИА Новости, 12.11.2023

"Решительные меры". Премьер Японии пришел в ужас из-за России и Китая

Япония столкнулась с самой серьезной угрозой безопасности со времен Второй мировой войны, заявил премьер-министр страны Фумио Кисида. Его цитирует NHK. РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-11T21:11

2023-11-11T21:11

2023-11-12T00:17

политика

япония

россия

токио

фумио кисида

нато

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Япония столкнулась с самой серьезной угрозой безопасности со времен Второй мировой войны, заявил премьер-министр страны Фумио Кисида. Его цитирует NHK."Япония находится в самой суровой и сложной ситуации в сфере безопасности в послевоенную эпоху", — полагает глава правительства.По его словам, это происходит на фоне полетов российских и китайских бомбардировщиков над Японским морем. Кисида призвал обеспечить необходимый уровень военного бюджета и принять "решительные меры" для укрепления обороноспособности Токио.Премьер уточнил, что Япония начнет разрабатывать ракеты для отражения возможных ударов по стране.Как неоднократно подчеркивали в МИД России, после начала спецоперации на Украине Токио проводит откровенно враждебный курс в отношении Москвы. Дипломаты указывали на введение антироссийских санкций, передачу оружия Киеву, разжигание русофобских настроений в японском обществе и рост военной активности Японии, США и НАТО рядом с дальневосточными рубежами России.

https://ria.ru/20231111/nato-1908862159.html

япония

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токио

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политика, япония, россия, токио, фумио кисида, нато