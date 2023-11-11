https://ria.ru/20231111/yaponiya-1908901973.html
"Решительные меры". Премьер Японии пришел в ужас из-за России и Китая
"Решительные меры". Премьер Японии пришел в ужас из-за России и Китая - РИА Новости, 12.11.2023
"Решительные меры". Премьер Японии пришел в ужас из-за России и Китая
Япония столкнулась с самой серьезной угрозой безопасности со времен Второй мировой войны, заявил премьер-министр страны Фумио Кисида. Его цитирует NHK. РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-11T21:11
2023-11-11T21:11
2023-11-12T00:17
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фумио кисида
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Япония столкнулась с самой серьезной угрозой безопасности со времен Второй мировой войны, заявил премьер-министр страны Фумио Кисида. Его цитирует NHK."Япония находится в самой суровой и сложной ситуации в сфере безопасности в послевоенную эпоху", — полагает глава правительства.По его словам, это происходит на фоне полетов российских и китайских бомбардировщиков над Японским морем. Кисида призвал обеспечить необходимый уровень военного бюджета и принять "решительные меры" для укрепления обороноспособности Токио.Премьер уточнил, что Япония начнет разрабатывать ракеты для отражения возможных ударов по стране.Как неоднократно подчеркивали в МИД России, после начала спецоперации на Украине Токио проводит откровенно враждебный курс в отношении Москвы. Дипломаты указывали на введение антироссийских санкций, передачу оружия Киеву, разжигание русофобских настроений в японском обществе и рост военной активности Японии, США и НАТО рядом с дальневосточными рубежами России.
https://ria.ru/20231111/nato-1908862159.html
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политика, япония, россия, токио, фумио кисида, нато
Политика, Япония, Россия, Токио, Фумио Кисида, НАТО
"Решительные меры". Премьер Японии пришел в ужас из-за России и Китая
Кисида: Япония столкнулась с наиболее серьезной угрозой со времен Второй мировой