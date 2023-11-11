Власти Венгрии проведут национальную консультацию о вступлении Украины в ЕС
Власти Венгрии спросят жителей, хотят ли они видеть Украину в ЕС
Вид на район Буда в Будапеште. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 11 ноя - РИА Новости. Один из вопросов на предстоящей национальной консультации в Венгрии будет посвящен вступлению Украины в Евросоюз, венгров спросят, хотят ли они видеть Киев в сообществе, заявил госсекретарь МИД Венгрии, ответственный за двусторонние отношения, Тамаш Менцер.
"По вашему мнению, место Украины в Евросоюзе? Выскажите свое мнение в ходе национальной консультации, которая скоро начнется", - сказал Менцер в видеообращении, размещенном в соцсети Facebook*.
Он отметил, что прием Украины в ЕС сейчас означал бы перенос военных действий на территорию сообщества. Кроме того, Менцер подчеркнул, что Украина нарушает права венгерского национального меньшинства в Закарпатье и что в случае приема Киева в ЕС, ему придется выделить "значительную часть европейских ресурсов".
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о запуске национальной консультации, в ходе которой выяснит мнение населения страны о поддержке Украины, ее членстве в ЕС, отправке ей оружия, а также поставках украинского зерна в Венгрию.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее заявил, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. По его словам, Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров.
В прошлом году Венгрия провела национальную консультацию о санкциях. Она продлилась с 14 октября по 15 декабря 2022 года, граждан просили высказать отношение к санкциям против энергоносителей из РФ и санкциям, вызвавшим уменьшение количества российских туристов и рост цен на продукты. В отличие от референдумов, национальные консультации не предполагают порога явки. В ней приняли участие 1,36 миллиона из 10 миллионов жителей страны, 97% высказались против антироссийских санкций. Власти Венгрии направили результаты в Брюссель.
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