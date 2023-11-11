https://ria.ru/20231111/vengriya-1908845498.html

Власти Венгрии проведут национальную консультацию о вступлении Украины в ЕС

Власти Венгрии проведут национальную консультацию о вступлении Украины в ЕС - РИА Новости, 11.11.2023

Власти Венгрии проведут национальную консультацию о вступлении Украины в ЕС

Один из вопросов на предстоящей национальной консультации в Венгрии будет посвящен вступлению Украины в Евросоюз, венгров спросят, хотят ли они видеть Киев в... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T13:48

2023-11-11T13:48

2023-11-11T13:48

в мире

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БУДАПЕШТ, 11 ноя - РИА Новости. Один из вопросов на предстоящей национальной консультации в Венгрии будет посвящен вступлению Украины в Евросоюз, венгров спросят, хотят ли они видеть Киев в сообществе, заявил госсекретарь МИД Венгрии, ответственный за двусторонние отношения, Тамаш Менцер. "По вашему мнению, место Украины в Евросоюзе? Выскажите свое мнение в ходе национальной консультации, которая скоро начнется", - сказал Менцер в видеообращении, размещенном в соцсети Facebook*. Он отметил, что прием Украины в ЕС сейчас означал бы перенос военных действий на территорию сообщества. Кроме того, Менцер подчеркнул, что Украина нарушает права венгерского национального меньшинства в Закарпатье и что в случае приема Киева в ЕС, ему придется выделить "значительную часть европейских ресурсов". Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о запуске национальной консультации, в ходе которой выяснит мнение населения страны о поддержке Украины, ее членстве в ЕС, отправке ей оружия, а также поставках украинского зерна в Венгрию. Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее заявил, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. По его словам, Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. В прошлом году Венгрия провела национальную консультацию о санкциях. Она продлилась с 14 октября по 15 декабря 2022 года, граждан просили высказать отношение к санкциям против энергоносителей из РФ и санкциям, вызвавшим уменьшение количества российских туристов и рост цен на продукты. В отличие от референдумов, национальные консультации не предполагают порога явки. В ней приняли участие 1,36 миллиона из 10 миллионов жителей страны, 97% высказались против антироссийских санкций. Власти Венгрии направили результаты в Брюссель.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231108/ukraine-1908279323.html

https://ria.ru/20231106/vengriya-1907791649.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, венгрия, украина, киев, петер сийярто, виктор орбан, евросоюз, совет европы