https://ria.ru/20231111/vagony-1908821339.html

Следователи выехали на место схода вагонов в Рязанской области

Следователи выехали на место схода вагонов в Рязанской области - РИА Новости, 11.11.2023

Следователи выехали на место схода вагонов в Рязанской области

Следователи и криминалисты выехали на место схода вагонов грузового поезда в Рязанской области, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T10:07

2023-11-11T10:07

2023-11-11T10:49

происшествия

рязанская область

московская железная дорога

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РЯЗАНЬ, 11 ноя – РИА Новости. Следователи и криминалисты выехали на место схода вагонов грузового поезда в Рязанской области, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. Как информировала Московская железная дорога, в субботу в 07.12 на перегоне Рыбное - Блок пост, по предварительной информации, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошёл сход 19 вагонов грузового поезда. В результате инцидента незначительные травмы получил помощник машиниста. Угрозы экологии нет. На движение пассажирских и пригородных поездов ситуация не влияет. "Следователи и криминалисты выехали в Рязанскую область для выяснения обстоятельств схода вагонов… Восточным следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по данному факту организована доследственная проверка", - говорится в сообщении в Telegram-канале Западного межрегионального СУ на транспорте. По информации ведомства, утром в субботу поступило сообщение о том, что на перегоне станций Рыбное - 179 км Рязанской области произошел сход 15 вагонов грузового поезда. Машинисту и помощнику машиниста, получившим повреждения, оказывается медицинская помощь.

https://ria.ru/20230502/vagony-1869276707.html

рязанская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, рязанская область, московская железная дорога