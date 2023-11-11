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Следователи выехали на место схода вагонов в Рязанской области - РИА Новости, 11.11.2023
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10:07 11.11.2023 (обновлено: 10:49 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/vagony-1908821339.html
Следователи выехали на место схода вагонов в Рязанской области
Следователи выехали на место схода вагонов в Рязанской области - РИА Новости, 11.11.2023
Следователи выехали на место схода вагонов в Рязанской области
Следователи и криминалисты выехали на место схода вагонов грузового поезда в Рязанской области, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T10:07
2023-11-11T10:49
происшествия
рязанская область
московская железная дорога
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РЯЗАНЬ, 11 ноя – РИА Новости. Следователи и криминалисты выехали на место схода вагонов грузового поезда в Рязанской области, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. Как информировала Московская железная дорога, в субботу в 07.12 на перегоне Рыбное - Блок пост, по предварительной информации, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошёл сход 19 вагонов грузового поезда. В результате инцидента незначительные травмы получил помощник машиниста. Угрозы экологии нет. На движение пассажирских и пригородных поездов ситуация не влияет. "Следователи и криминалисты выехали в Рязанскую область для выяснения обстоятельств схода вагонов… Восточным следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по данному факту организована доследственная проверка", - говорится в сообщении в Telegram-канале Западного межрегионального СУ на транспорте. По информации ведомства, утром в субботу поступило сообщение о том, что на перегоне станций Рыбное - 179 км Рязанской области произошел сход 15 вагонов грузового поезда. Машинисту и помощнику машиниста, получившим повреждения, оказывается медицинская помощь.
https://ria.ru/20230502/vagony-1869276707.html
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происшествия, рязанская область, московская железная дорога
Происшествия, Рязанская область, Московская железная дорога
Следователи выехали на место схода вагонов в Рязанской области

Следователи и криминалисты выехали на место схода вагонов поезда под Рязанью

© Московская межрегиональная транспортная прокуратура Сход вагонов на перегоне Рыбное- Блокпост 204 км
 Сход вагонов на перегоне Рыбное- Блокпост 204 км
© Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Сход вагонов на перегоне Рыбное- Блокпост 204 км
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 11 ноя – РИА Новости. Следователи и криминалисты выехали на место схода вагонов грузового поезда в Рязанской области, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
Как информировала Московская железная дорога, в субботу в 07.12 на перегоне Рыбное - Блок пост, по предварительной информации, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошёл сход 19 вагонов грузового поезда. В результате инцидента незначительные травмы получил помощник машиниста. Угрозы экологии нет. На движение пассажирских и пригородных поездов ситуация не влияет.
"Следователи и криминалисты выехали в Рязанскую область для выяснения обстоятельств схода вагонов… Восточным следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по данному факту организована доследственная проверка", - говорится в сообщении в Telegram-канале Западного межрегионального СУ на транспорте.
По информации ведомства, утром в субботу поступило сообщение о том, что на перегоне станций Рыбное - 179 км Рязанской области произошел сход 15 вагонов грузового поезда. Машинисту и помощнику машиниста, получившим повреждения, оказывается медицинская помощь.
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ПроисшествияРязанская областьМосковская железная дорога
 
 
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