Следователи выехали на место схода вагонов в Рязанской области
Следователи и криминалисты выехали на место схода вагонов поезда под Рязанью
© Московская межрегиональная транспортная прокуратура Сход вагонов на перегоне Рыбное- Блокпост 204 км
Сход вагонов на перегоне Рыбное- Блокпост 204 км
РЯЗАНЬ, 11 ноя – РИА Новости. Следователи и криминалисты выехали на место схода вагонов грузового поезда в Рязанской области, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
Как информировала Московская железная дорога, в субботу в 07.12 на перегоне Рыбное - Блок пост, по предварительной информации, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошёл сход 19 вагонов грузового поезда. В результате инцидента незначительные травмы получил помощник машиниста. Угрозы экологии нет. На движение пассажирских и пригородных поездов ситуация не влияет.
"Следователи и криминалисты выехали в Рязанскую область для выяснения обстоятельств схода вагонов… Восточным следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по данному факту организована доследственная проверка", - говорится в сообщении в Telegram-канале Западного межрегионального СУ на транспорте.
По информации ведомства, утром в субботу поступило сообщение о том, что на перегоне станций Рыбное - 179 км Рязанской области произошел сход 15 вагонов грузового поезда. Машинисту и помощнику машиниста, получившим повреждения, оказывается медицинская помощь.