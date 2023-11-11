https://ria.ru/20231111/tramvay-1908895398.html

В историческом центре Самары загорелся трамвай

В историческом центре Самары загорелся трамвай - РИА Новости, 11.11.2023

В историческом центре Самары загорелся трамвай

Возгорание трамвая произошло в историческом центре Самары на улице Арцыбушевской, сообщило следственное управление СК РФ по Самарской области в своем... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T20:05

2023-11-11T20:05

2023-11-11T20:35

происшествия

самара

россия

самарская область

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 11 ноя - РИА Новости. Возгорание трамвая произошло в историческом центре Самары на улице Арцыбушевской, сообщило следственное управление СК РФ по Самарской области в своем Telegram-канале. Вечером в субботу в соцсетях появилось видео с пожаром в трамвае на улице Арцыбушевской. По предварительным данным, в результате пострадал человек, сообщило СУСК РФ по региону. "По данному факту Ленинским межрайонным следственным отделом города Самары организована доследственная проверка, следователи выехали на осмотр места происшествия, выясняются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Оперативное сопровождение оказывают сотрудники подразделения ГУ МВД РФ по Самарской области", - говорится в сообщении ведомства. Позже в самарском следкоме уточнили, что информация о пострадавшем не подтвердилась. Сейчас следователи территориального следственного отдела осматривают место происшествия.В дирекции "Трамвайно-тролейбусного управления" (ТТУ) сообщили журналистам, что трамвай следовал по маршруту 20 в направлении в город, все пассажиры были эвакуированы. На место прибыли пожарные, в ближайшее время трамвай отбуксируют в городское депо, движение по линии планируется возобновить примерно через полчаса.

https://ria.ru/20231111/delo-1908890607.html

самара

россия

самарская область

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происшествия, самара, россия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф)