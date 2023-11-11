Рейтинг@Mail.ru
В историческом центре Самары загорелся трамвай - РИА Новости, 11.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:05 11.11.2023 (обновлено: 20:35 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/tramvay-1908895398.html
В историческом центре Самары загорелся трамвай
В историческом центре Самары загорелся трамвай - РИА Новости, 11.11.2023
В историческом центре Самары загорелся трамвай
Возгорание трамвая произошло в историческом центре Самары на улице Арцыбушевской, сообщило следственное управление СК РФ по Самарской области в своем... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T20:05
2023-11-11T20:35
происшествия
самара
россия
самарская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0b/1908894654_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_36829bc2267b1e8d3ae2fe9888cc9c55.jpg
САМАРА, 11 ноя - РИА Новости. Возгорание трамвая произошло в историческом центре Самары на улице Арцыбушевской, сообщило следственное управление СК РФ по Самарской области в своем Telegram-канале. Вечером в субботу в соцсетях появилось видео с пожаром в трамвае на улице Арцыбушевской. По предварительным данным, в результате пострадал человек, сообщило СУСК РФ по региону. "По данному факту Ленинским межрайонным следственным отделом города Самары организована доследственная проверка, следователи выехали на осмотр места происшествия, выясняются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Оперативное сопровождение оказывают сотрудники подразделения ГУ МВД РФ по Самарской области", - говорится в сообщении ведомства. Позже в самарском следкоме уточнили, что информация о пострадавшем не подтвердилась. Сейчас следователи территориального следственного отдела осматривают место происшествия.В дирекции "Трамвайно-тролейбусного управления" (ТТУ) сообщили журналистам, что трамвай следовал по маршруту 20 в направлении в город, все пассажиры были эвакуированы. На место прибыли пожарные, в ближайшее время трамвай отбуксируют в городское депо, движение по линии планируется возобновить примерно через полчаса.
https://ria.ru/20231111/delo-1908890607.html
самара
россия
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0b/1908894654_0:2:1280:962_1920x0_80_0_0_2dce588665ed854da0c97b3443c5bfac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, самара, россия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Самара, Россия, Самарская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В историческом центре Самары загорелся трамвай

В историческом центре Самары загорелся трамвай, один человек пострадал

© СУСК РФ по Самарской областиВзгорание в трамвае в Самаре. 11 ноября 2023
Взгорание в трамвае в Самаре. 11 ноября 2023
© СУСК РФ по Самарской области
Взгорание в трамвае в Самаре. 11 ноября 2023
Читать ria.ru в
САМАРА, 11 ноя - РИА Новости. Возгорание трамвая произошло в историческом центре Самары на улице Арцыбушевской, сообщило следственное управление СК РФ по Самарской области в своем Telegram-канале.
Вечером в субботу в соцсетях появилось видео с пожаром в трамвае на улице Арцыбушевской. По предварительным данным, в результате пострадал человек, сообщило СУСК РФ по региону.
© СУСК РФ по Самарской областиВзгорание в трамвае в Самаре. 11 ноября 2023
Взгорание в трамвае в Самаре. 11 ноября 2023
© СУСК РФ по Самарской области
Взгорание в трамвае в Самаре. 11 ноября 2023
«
"По данному факту Ленинским межрайонным следственным отделом города Самары организована доследственная проверка, следователи выехали на осмотр места происшествия, выясняются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Оперативное сопровождение оказывают сотрудники подразделения ГУ МВД РФ по Самарской области", - говорится в сообщении ведомства.
Позже в самарском следкоме уточнили, что информация о пострадавшем не подтвердилась. Сейчас следователи территориального следственного отдела осматривают место происшествия.
В дирекции "Трамвайно-тролейбусного управления" (ТТУ) сообщили журналистам, что трамвай следовал по маршруту 20 в направлении в город, все пассажиры были эвакуированы. На место прибыли пожарные, в ближайшее время трамвай отбуксируют в городское депо, движение по линии планируется возобновить примерно через полчаса.
Сотрудник СК РФ на месте схода вагонов поезда в Рязанской области. 11 ноября 2023
СК завел дело о теракте после схода вагонов под Рязанью
Вчера, 19:22
 
ПроисшествияСамараРоссияСамарская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала