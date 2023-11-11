https://ria.ru/20231111/proverka-1908823250.html

Прокуратура проводит проверку из-за схода с рельсов вагонов под Рязанью

Прокуратура проводит проверку из-за схода с рельсов вагонов под Рязанью - РИА Новости, 11.11.2023

Прокуратура проводит проверку из-за схода с рельсов вагонов под Рязанью

В Рязанской области произошел сход вагонов грузового поезда с минеральными удобрениями, прокуратурой организована проверка, сообщила Московская межрегиональная... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T10:30

2023-11-11T10:30

2023-11-11T10:58

происшествия

рязанская область

московская межрегиональная транспортная прокуратура

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РЯЗАНЬ, 11 ноя - РИА Новости. В Рязанской области произошел сход вагонов грузового поезда с минеральными удобрениями, прокуратурой организована проверка, сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Как информировала Московская железная дорога, в субботу в 07.12 на перегоне Рыбное - Блокпост, по предварительной информации, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошел сход 19 вагонов грузового поезда. В результате инцидента незначительные травмы получил помощник машиниста. Угрозы экологии нет. На движение пассажирских и пригородных поездов ситуация не влияет. Западное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ сообщало, что произошел сход 15 вагонов грузового поезда, машинисту и помощнику машиниста, получившим повреждения, оказывается медицинская помощь, организована доследственная проверка. "По предварительным данным, сегодня, 11 ноября 2023 года, примерно в 7 часов 10 минут (совпадает с мск - ред.) на перегоне Рыбное - Блокпост 204 км произошел сход вагонов грузового поезда с минеральными удобрениями", - сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале. Отмечается, что в целях координации действий контролирующих и следственных органов на место происшествия выехал рязанский транспортный прокурор Алексей Сидоров. Московской межрегиональной транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

https://ria.ru/20231004/teplovoz-1900558532.html

рязанская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, рязанская область, московская межрегиональная транспортная прокуратура