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Прокуратура проводит проверку из-за схода с рельсов вагонов под Рязанью - РИА Новости, 11.11.2023
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10:30 11.11.2023 (обновлено: 10:58 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/proverka-1908823250.html
Прокуратура проводит проверку из-за схода с рельсов вагонов под Рязанью
Прокуратура проводит проверку из-за схода с рельсов вагонов под Рязанью - РИА Новости, 11.11.2023
Прокуратура проводит проверку из-за схода с рельсов вагонов под Рязанью
В Рязанской области произошел сход вагонов грузового поезда с минеральными удобрениями, прокуратурой организована проверка, сообщила Московская межрегиональная... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T10:30
2023-11-11T10:58
происшествия
рязанская область
московская межрегиональная транспортная прокуратура
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РЯЗАНЬ, 11 ноя - РИА Новости. В Рязанской области произошел сход вагонов грузового поезда с минеральными удобрениями, прокуратурой организована проверка, сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Как информировала Московская железная дорога, в субботу в 07.12 на перегоне Рыбное - Блокпост, по предварительной информации, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошел сход 19 вагонов грузового поезда. В результате инцидента незначительные травмы получил помощник машиниста. Угрозы экологии нет. На движение пассажирских и пригородных поездов ситуация не влияет. Западное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ сообщало, что произошел сход 15 вагонов грузового поезда, машинисту и помощнику машиниста, получившим повреждения, оказывается медицинская помощь, организована доследственная проверка. "По предварительным данным, сегодня, 11 ноября 2023 года, примерно в 7 часов 10 минут (совпадает с мск - ред.) на перегоне Рыбное - Блокпост 204 км произошел сход вагонов грузового поезда с минеральными удобрениями", - сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале. Отмечается, что в целях координации действий контролирующих и следственных органов на место происшествия выехал рязанский транспортный прокурор Алексей Сидоров. Московской межрегиональной транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
https://ria.ru/20231004/teplovoz-1900558532.html
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происшествия, рязанская область, московская межрегиональная транспортная прокуратура
Происшествия, Рязанская область, Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Прокуратура проводит проверку из-за схода с рельсов вагонов под Рязанью

Прокуратура проводит проверку из-за схода вагонов с минудобрениями под Рязанью

© Московская межрегиональная транспортная прокуратура Сход вагонов на перегоне Рыбное- Блокпост 204 км
 Сход вагонов на перегоне Рыбное- Блокпост 204 км
© Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Сход вагонов на перегоне Рыбное- Блокпост 204 км
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РЯЗАНЬ, 11 ноя - РИА Новости. В Рязанской области произошел сход вагонов грузового поезда с минеральными удобрениями, прокуратурой организована проверка, сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
Как информировала Московская железная дорога, в субботу в 07.12 на перегоне Рыбное - Блокпост, по предварительной информации, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошел сход 19 вагонов грузового поезда. В результате инцидента незначительные травмы получил помощник машиниста. Угрозы экологии нет. На движение пассажирских и пригородных поездов ситуация не влияет. Западное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ сообщало, что произошел сход 15 вагонов грузового поезда, машинисту и помощнику машиниста, получившим повреждения, оказывается медицинская помощь, организована доследственная проверка.
"По предварительным данным, сегодня, 11 ноября 2023 года, примерно в 7 часов 10 минут (совпадает с мск - ред.) на перегоне Рыбное - Блокпост 204 км произошел сход вагонов грузового поезда с минеральными удобрениями", - сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.
Отмечается, что в целях координации действий контролирующих и следственных органов на место происшествия выехал рязанский транспортный прокурор Алексей Сидоров. Московской межрегиональной транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
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В Башкирии вагоны тепловоза сошли с рельсов после столкновения с грузовиком
4 октября, 22:17
 
ПроисшествияРязанская областьМосковская межрегиональная транспортная прокуратура
 
 
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