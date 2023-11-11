Прокуратура проводит проверку из-за схода с рельсов вагонов под Рязанью
Прокуратура проводит проверку из-за схода вагонов с минудобрениями под Рязанью
© Московская межрегиональная транспортная прокуратура Сход вагонов на перегоне Рыбное- Блокпост 204 км
Сход вагонов на перегоне Рыбное- Блокпост 204 км
РЯЗАНЬ, 11 ноя - РИА Новости. В Рязанской области произошел сход вагонов грузового поезда с минеральными удобрениями, прокуратурой организована проверка, сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
Как информировала Московская железная дорога, в субботу в 07.12 на перегоне Рыбное - Блокпост, по предварительной информации, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошел сход 19 вагонов грузового поезда. В результате инцидента незначительные травмы получил помощник машиниста. Угрозы экологии нет. На движение пассажирских и пригородных поездов ситуация не влияет. Западное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ сообщало, что произошел сход 15 вагонов грузового поезда, машинисту и помощнику машиниста, получившим повреждения, оказывается медицинская помощь, организована доследственная проверка.
"По предварительным данным, сегодня, 11 ноября 2023 года, примерно в 7 часов 10 минут (совпадает с мск - ред.) на перегоне Рыбное - Блокпост 204 км произошел сход вагонов грузового поезда с минеральными удобрениями", - сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.
Отмечается, что в целях координации действий контролирующих и следственных органов на место происшествия выехал рязанский транспортный прокурор Алексей Сидоров. Московской межрегиональной транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.