На пропалестинский митинг в Лондоне пришли сотни тысяч человек, пишут СМИ
Guardian: около 300 тысяч человек вышли на пропалестинский митинг в Лондоне
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Около 300 тысяч человек вышли на демонстрацию в Лондоне, требуя прекращения огня в секторе Газа и освобождения анклава, сообщила газета The Guardian со ссылкой на полицию.
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"Полиция Лондона подтвердила, что около 300 тысяч человек собрались сегодня на пропалестинский марш", — говорится в публикации.
Организаторы митинга ранее заявляли, что в марше против действий Израиля в секторе Газа могут принять участие более полумиллиона человек. Это сделало бы акцию самой масштабной с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Началу марша предшествовали стычки полиции с ультраправыми активистами. По данным правоохранительных органов, эти люди "стремились к конфронтации" с участниками пропалестинской демонстрации. Позднее сообщалось о задержании 92 крайне правых активистов.
Конфликт между Израилем и ХАМАС
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 10,5 тысячи, более четырех тысяч из них дети. Свыше 26 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.