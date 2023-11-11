https://ria.ru/20231111/miting-1908897591.html

На пропалестинский митинг в Лондоне пришли сотни тысяч человек, пишут СМИ

На пропалестинский митинг в Лондоне пришли сотни тысяч человек, пишут СМИ - РИА Новости, 11.11.2023

На пропалестинский митинг в Лондоне пришли сотни тысяч человек, пишут СМИ

Около 300 тысяч человек вышли на демонстрацию в Лондоне, требуя прекращения огня в секторе Газа и освобождения анклава, сообщила газета The Guardian со ссылкой... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T20:23

2023-11-11T20:23

2023-11-11T22:54

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Около 300 тысяч человек вышли на демонстрацию в Лондоне, требуя прекращения огня в секторе Газа и освобождения анклава, сообщила газета The Guardian со ссылкой на полицию. "Полиция Лондона подтвердила, что около 300 тысяч человек собрались сегодня на пропалестинский марш", — говорится в публикации.Организаторы митинга ранее заявляли, что в марше против действий Израиля в секторе Газа могут принять участие более полумиллиона человек. Это сделало бы акцию самой масштабной с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Началу марша предшествовали стычки полиции с ультраправыми активистами. По данным правоохранительных органов, эти люди "стремились к конфронтации" с участниками пропалестинской демонстрации. Позднее сообщалось о задержании 92 крайне правых активистов. Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 10,5 тысячи, более четырех тысяч из них дети. Свыше 26 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.

https://ria.ru/20231107/gaza-1907786075.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, лондон, россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году