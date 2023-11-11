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Рязанский губернатор поручил оказать помощь РЖД после схода вагонов - РИА Новости, 11.11.2023
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11:21 11.11.2023 (обновлено: 11:22 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/krushenie-1908830952.html
Рязанский губернатор поручил оказать помощь РЖД после схода вагонов
Рязанский губернатор поручил оказать помощь РЖД после схода вагонов - РИА Новости, 11.11.2023
Рязанский губернатор поручил оказать помощь РЖД после схода вагонов
Губернатор Рязанской области Павел Малков поручил региональным ведомствам оказать помощь РЖД в ликвидации последствий схода вагонов грузового поезда в Рязани... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T11:21
2023-11-11T11:22
происшествия
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рязань
рыбное
павел малков
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РЯЗАНЬ, 11 ноя - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков поручил региональным ведомствам оказать помощь РЖД в ликвидации последствий схода вагонов грузового поезда в Рязани. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Как информировала Московская железная дорога, в субботу в 07.12 на перегоне Рыбное - Блокпост, по предварительной информации, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошел сход 19 вагонов грузового поезда. Незначительные травмы получил помощник машиниста. Угрозы экологии нет. На движение пассажирских и пригородных поездов ситуация не влияет. По данным Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ, произошел сход 15 вагонов грузового поезда. Машинисту и помощнику машиниста, получившим повреждения, оказывается медицинская помощь. Организована доследственная проверка. Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила, что произошел сход вагонов с минеральными удобрениями, ведомство также проводит проверку. "Поручил региональным органам оказать всю необходимую помощь РЖД для ликвидации последствий инцидента", - написал Малков. По его данным, в результате происшествия пострадавших нет. Задержки движения также нет, ветка тупиковая. Малков уточнил, что сход вагонов произошел "на станции Дягилево в городе Рязани".
https://ria.ru/20230907/vagony-1894658362.html
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происшествия, рязанская область, рязань, рыбное, павел малков, ржд, московская железная дорога, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Рязанская область, Рязань, Рыбное, Павел Малков, РЖД, Московская железная дорога, Следственный комитет России (СК РФ)
Рязанский губернатор поручил оказать помощь РЖД после схода вагонов

Губернатор малков поручил помочь РЖД в ликвидации последствий схода вагонов

© Московская межрегиональная транспортная прокуратура Сход вагонов на перегоне Рыбное- Блокпост 204 км
 Сход вагонов на перегоне Рыбное- Блокпост 204 км
© Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Сход вагонов на перегоне Рыбное- Блокпост 204 км
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 11 ноя - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков поручил региональным ведомствам оказать помощь РЖД в ликвидации последствий схода вагонов грузового поезда в Рязани. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Как информировала Московская железная дорога, в субботу в 07.12 на перегоне Рыбное - Блокпост, по предварительной информации, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошел сход 19 вагонов грузового поезда. Незначительные травмы получил помощник машиниста. Угрозы экологии нет. На движение пассажирских и пригородных поездов ситуация не влияет.
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По данным Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ, произошел сход 15 вагонов грузового поезда. Машинисту и помощнику машиниста, получившим повреждения, оказывается медицинская помощь. Организована доследственная проверка. Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила, что произошел сход вагонов с минеральными удобрениями, ведомство также проводит проверку.
"Поручил региональным органам оказать всю необходимую помощь РЖД для ликвидации последствий инцидента", - написал Малков.
По его данным, в результате происшествия пострадавших нет. Задержки движения также нет, ветка тупиковая.
Малков уточнил, что сход вагонов произошел "на станции Дягилево в городе Рязани".
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ПроисшествияРязанская областьРязаньРыбноеПавел МалковРЖДМосковская железная дорогаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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