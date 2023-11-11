Рязанский губернатор поручил оказать помощь РЖД после схода вагонов
Губернатор малков поручил помочь РЖД в ликвидации последствий схода вагонов
© Московская межрегиональная транспортная прокуратура Сход вагонов на перегоне Рыбное- Блокпост 204 км
Сход вагонов на перегоне Рыбное- Блокпост 204 км
РЯЗАНЬ, 11 ноя - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков поручил региональным ведомствам оказать помощь РЖД в ликвидации последствий схода вагонов грузового поезда в Рязани. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Как информировала Московская железная дорога, в субботу в 07.12 на перегоне Рыбное - Блокпост, по предварительной информации, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошел сход 19 вагонов грузового поезда. Незначительные травмы получил помощник машиниста. Угрозы экологии нет. На движение пассажирских и пригородных поездов ситуация не влияет.
По данным Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ, произошел сход 15 вагонов грузового поезда. Машинисту и помощнику машиниста, получившим повреждения, оказывается медицинская помощь. Организована доследственная проверка. Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила, что произошел сход вагонов с минеральными удобрениями, ведомство также проводит проверку.
"Поручил региональным органам оказать всю необходимую помощь РЖД для ликвидации последствий инцидента", - написал Малков.
По его данным, в результате происшествия пострадавших нет. Задержки движения также нет, ветка тупиковая.
Малков уточнил, что сход вагонов произошел "на станции Дягилево в городе Рязани".