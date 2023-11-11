https://ria.ru/20231111/krushenie-1908830952.html

Рязанский губернатор поручил оказать помощь РЖД после схода вагонов

Рязанский губернатор поручил оказать помощь РЖД после схода вагонов - РИА Новости, 11.11.2023

Рязанский губернатор поручил оказать помощь РЖД после схода вагонов

Губернатор Рязанской области Павел Малков поручил региональным ведомствам оказать помощь РЖД в ликвидации последствий схода вагонов грузового поезда в Рязани... РИА Новости, 11.11.2023

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РЯЗАНЬ, 11 ноя - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков поручил региональным ведомствам оказать помощь РЖД в ликвидации последствий схода вагонов грузового поезда в Рязани. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Как информировала Московская железная дорога, в субботу в 07.12 на перегоне Рыбное - Блокпост, по предварительной информации, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошел сход 19 вагонов грузового поезда. Незначительные травмы получил помощник машиниста. Угрозы экологии нет. На движение пассажирских и пригородных поездов ситуация не влияет. По данным Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ, произошел сход 15 вагонов грузового поезда. Машинисту и помощнику машиниста, получившим повреждения, оказывается медицинская помощь. Организована доследственная проверка. Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила, что произошел сход вагонов с минеральными удобрениями, ведомство также проводит проверку. "Поручил региональным органам оказать всю необходимую помощь РЖД для ликвидации последствий инцидента", - написал Малков. По его данным, в результате происшествия пострадавших нет. Задержки движения также нет, ветка тупиковая. Малков уточнил, что сход вагонов произошел "на станции Дягилево в городе Рязани".

https://ria.ru/20230907/vagony-1894658362.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, рязанская область, рязань, рыбное, павел малков, ржд, московская железная дорога, следственный комитет россии (ск рф)