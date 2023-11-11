https://ria.ru/20231111/il-76md-90a-1908817738.html

Ил-76МД-90А впервые успешно выполнил посадку и взлет с грунтовой ВПП

Ил-76МД-90А впервые успешно выполнил посадку и взлет с грунтовой ВПП - РИА Новости, 11.11.2023

Ил-76МД-90А впервые успешно выполнил посадку и взлет с грунтовой ВПП

Российский транспортный самолет Ил-76МД-90А впервые успешно выполнил посадку и взлет с грунтовой взлетно-посадочной полосы (ВПП), сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T09:40

2023-11-11T09:40

2023-11-11T10:24

россия

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

ил-76мд-90а

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0b/1908822731_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fb4c21e392c94f164589ffc92fc7e94c.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российский транспортный самолет Ил-76МД-90А впервые успешно выполнил посадку и взлет с грунтовой взлетно-посадочной полосы (ВПП), сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). "В рамках проведения программы испытаний опытный самолет Ил-76МД-90А успешно выполнил посадку, а затем и взлет с грунтовой взлетно-посадочной полосы", - говорится в сообщении. Ил-76МД-90А является глубокой модернизацией самолета Ил-76МД. Самолет обновился более чем 70% в части систем и агрегатов: на нем установлены новые двигатели ПС-90А-76, модернизированное шасси, усиленное и облегченное крыло, "стеклянная кабина" с многофункциональными экранами, новейший комплекс обороны. Самолет предназначен для перевозки и парашютного десантирования военной техники, личного состава и грузов.

https://ria.ru/20231011/shoygu-1901915512.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Испытания самолета Ил-76МД-90А на грунтовой взлетно-посадочной полосе Российский транспортный самолет Ил-76МД-90А в рамках проведения программы испытаний впервые успешно выполнил посадку и взлет с грунтовой взлетно-посадочной полосы, сообщили в пресс-службе ОАК. 2023-11-11T09:40 true PT0M27S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ил-76мд-90а