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Ил-76МД-90А впервые успешно выполнил посадку и взлет с грунтовой ВПП - РИА Новости, 11.11.2023
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09:40 11.11.2023 (обновлено: 10:24 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/il-76md-90a-1908817738.html
Ил-76МД-90А впервые успешно выполнил посадку и взлет с грунтовой ВПП
Ил-76МД-90А впервые успешно выполнил посадку и взлет с грунтовой ВПП - РИА Новости, 11.11.2023
Ил-76МД-90А впервые успешно выполнил посадку и взлет с грунтовой ВПП
Российский транспортный самолет Ил-76МД-90А впервые успешно выполнил посадку и взлет с грунтовой взлетно-посадочной полосы (ВПП), сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T09:40
2023-11-11T10:24
россия
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ил-76мд-90а
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российский транспортный самолет Ил-76МД-90А впервые успешно выполнил посадку и взлет с грунтовой взлетно-посадочной полосы (ВПП), сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). "В рамках проведения программы испытаний опытный самолет Ил-76МД-90А успешно выполнил посадку, а затем и взлет с грунтовой взлетно-посадочной полосы", - говорится в сообщении. Ил-76МД-90А является глубокой модернизацией самолета Ил-76МД. Самолет обновился более чем 70% в части систем и агрегатов: на нем установлены новые двигатели ПС-90А-76, модернизированное шасси, усиленное и облегченное крыло, "стеклянная кабина" с многофункциональными экранами, новейший комплекс обороны. Самолет предназначен для перевозки и парашютного десантирования военной техники, личного состава и грузов.
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россия
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353
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Испытания самолета Ил-76МД-90А на грунтовой взлетно-посадочной полосе
Российский транспортный самолет Ил-76МД-90А в рамках проведения программы испытаний впервые успешно выполнил посадку и взлет с грунтовой взлетно-посадочной полосы, сообщили в пресс-службе ОАК.
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россия, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ил-76мд-90а
Россия, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Ил-76МД-90А
Ил-76МД-90А впервые успешно выполнил посадку и взлет с грунтовой ВПП

Самолет Ил-76МД-90А впервые успешно выполнил посадку и взлет с грунтовой ВПП

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российский транспортный самолет Ил-76МД-90А впервые успешно выполнил посадку и взлет с грунтовой взлетно-посадочной полосы (ВПП), сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
"В рамках проведения программы испытаний опытный самолет Ил-76МД-90А успешно выполнил посадку, а затем и взлет с грунтовой взлетно-посадочной полосы", - говорится в сообщении.
Ил-76МД-90А является глубокой модернизацией самолета Ил-76МД. Самолет обновился более чем 70% в части систем и агрегатов: на нем установлены новые двигатели ПС-90А-76, модернизированное шасси, усиленное и облегченное крыло, "стеклянная кабина" с многофункциональными экранами, новейший комплекс обороны. Самолет предназначен для перевозки и парашютного десантирования военной техники, личного состава и грузов.
Шойгу на заводе Авиастар в Ульяновске - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Шойгу проинспектировал производство Ил-76МД-90А в Ульяновске
11 октября, 08:32
 
РоссияОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Ил-76МД-90А
 
 
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