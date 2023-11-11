https://ria.ru/20231111/il-76md-90a-1908817738.html
Ил-76МД-90А впервые успешно выполнил посадку и взлет с грунтовой ВПП
Ил-76МД-90А впервые успешно выполнил посадку и взлет с грунтовой ВПП - РИА Новости, 11.11.2023
Ил-76МД-90А впервые успешно выполнил посадку и взлет с грунтовой ВПП
Российский транспортный самолет Ил-76МД-90А впервые успешно выполнил посадку и взлет с грунтовой взлетно-посадочной полосы (ВПП), сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T09:40
2023-11-11T09:40
2023-11-11T10:24
россия
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ил-76мд-90а
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российский транспортный самолет Ил-76МД-90А впервые успешно выполнил посадку и взлет с грунтовой взлетно-посадочной полосы (ВПП), сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). "В рамках проведения программы испытаний опытный самолет Ил-76МД-90А успешно выполнил посадку, а затем и взлет с грунтовой взлетно-посадочной полосы", - говорится в сообщении. Ил-76МД-90А является глубокой модернизацией самолета Ил-76МД. Самолет обновился более чем 70% в части систем и агрегатов: на нем установлены новые двигатели ПС-90А-76, модернизированное шасси, усиленное и облегченное крыло, "стеклянная кабина" с многофункциональными экранами, новейший комплекс обороны. Самолет предназначен для перевозки и парашютного десантирования военной техники, личного состава и грузов.
https://ria.ru/20231011/shoygu-1901915512.html
россия
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Испытания самолета Ил-76МД-90А на грунтовой взлетно-посадочной полосе
Российский транспортный самолет Ил-76МД-90А в рамках проведения программы испытаний впервые успешно выполнил посадку и взлет с грунтовой взлетно-посадочной полосы, сообщили в пресс-службе ОАК.
2023-11-11T09:40
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PT0M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ил-76мд-90а
Россия, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Ил-76МД-90А
Ил-76МД-90А впервые успешно выполнил посадку и взлет с грунтовой ВПП
Самолет Ил-76МД-90А впервые успешно выполнил посадку и взлет с грунтовой ВПП