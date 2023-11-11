https://ria.ru/20231111/gaza-1908855286.html

Саудовский кронпринц потребовал реализации законных прав палестинцев

Саудовский кронпринц потребовал реализации законных прав палестинцев - РИА Новости, 11.11.2023

Саудовский кронпринц потребовал реализации законных прав палестинцев

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман заявил, что предоставление законных прав палестинскому народу является единственным способом добиться мира РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T15:02

2023-11-11T15:02

2023-11-11T15:02

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

саудовская аравия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907631759_0:22:1024:598_1920x0_80_0_0_0df3b6574a593fb0e82f5625c4be5c43.jpg

ЭР-РИЯД, 11 ноя - РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман заявил, что предоставление законных прав палестинскому народу является единственным способом добиться мира в регионе. "Мы уверены, что единственный способ добиться мира и безопасности в регионе - предоставить законные права палестинскому народу", - сказал он. Он также отметил, что условиями установления безопасности в регионе остаются прекращение израильской оккупации, незаконной поселенческой деятельности на палестинских территориях и снятие блокады с сектора Газа.

https://ria.ru/20231111/palestina-1908853894.html

саудовская аравия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), саудовская аравия, в мире