https://ria.ru/20231111/gaza-1908855286.html
Саудовский кронпринц потребовал реализации законных прав палестинцев
Саудовский кронпринц потребовал реализации законных прав палестинцев - РИА Новости, 11.11.2023
Саудовский кронпринц потребовал реализации законных прав палестинцев
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман заявил, что предоставление законных прав палестинскому народу является единственным способом добиться мира РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T15:02
2023-11-11T15:02
2023-11-11T15:02
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
саудовская аравия
в мире
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ЭР-РИЯД, 11 ноя - РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман заявил, что предоставление законных прав палестинскому народу является единственным способом добиться мира в регионе. "Мы уверены, что единственный способ добиться мира и безопасности в регионе - предоставить законные права палестинскому народу", - сказал он. Он также отметил, что условиями установления безопасности в регионе остаются прекращение израильской оккупации, незаконной поселенческой деятельности на палестинских территориях и снятие блокады с сектора Газа.
https://ria.ru/20231111/palestina-1908853894.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), саудовская аравия, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), Саудовская Аравия, В мире
Саудовский кронпринц потребовал реализации законных прав палестинцев
Саудовский кронпринц назвал реализацию прав палестинцев путем к миру в регионе
ЭР-РИЯД, 11 ноя - РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман заявил, что предоставление законных прав палестинскому народу является единственным способом добиться мира в регионе.
"Мы уверены, что единственный способ добиться мира и безопасности в регионе - предоставить законные права палестинскому народу", - сказал он.
Он также отметил, что условиями установления безопасности в регионе остаются прекращение израильской оккупации, незаконной поселенческой деятельности на палестинских территориях и снятие блокады с сектора Газа.
Глава Палестины заявил о готовности провести всеобщие президентские выборы