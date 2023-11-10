https://ria.ru/20231110/zemletryaseni-1908686693.html
У побережья Курил произошло землетрясение
У побережья Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 10.11.2023
У побережья Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,5 (второе за день) произошло в пятницу в Тихом океане у Курильских островов, информирует главное управление МЧС России по Сахалинской РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T15:22
2023-11-10T15:22
2023-11-10T15:22
тихий океан
россия
итуруп
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 (второе за день) произошло в пятницу в Тихом океане у Курильских островов, информирует главное управление МЧС России по Сахалинской области. "Сейсмологи зарегистрировали 10 ноября в 21.09 (13.09 мск) в акватории Тихого океана у побережья Курил землетрясение магнитудой 5,5. Эпицентр находился в 270 километрах восточнее курильского острова Итуруп, очаг - на глубине 97 километров", - рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС России. По данным спасателей, землетрясение ощущалось до трех баллов в трех населенных пунктах на острове Итуруп - поселке городского тира Курильск и селах Рейдово и Китовое. "Тревога цунами не объявлялась. Все службы работают в штатном режиме. По предварительной информации жертв и разрушений нет", - отмечает пресс-служба ведомства.
https://ria.ru/20231108/zemletryasenie-1908190801.html
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тихий океан, россия, итуруп, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Тихий океан, Россия, Итуруп, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
У побережья Курил произошло землетрясение
У Курильских островов произошло второе за день землетрясение