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У побережья Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 10.11.2023
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15:22 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/zemletryaseni-1908686693.html
У побережья Курил произошло землетрясение
У побережья Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 10.11.2023
У побережья Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,5 (второе за день) произошло в пятницу в Тихом океане у Курильских островов, информирует главное управление МЧС России по Сахалинской РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T15:22
2023-11-10T15:22
тихий океан
россия
итуруп
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 (второе за день) произошло в пятницу в Тихом океане у Курильских островов, информирует главное управление МЧС России по Сахалинской области. "Сейсмологи зарегистрировали 10 ноября в 21.09 (13.09 мск) в акватории Тихого океана у побережья Курил землетрясение магнитудой 5,5. Эпицентр находился в 270 километрах восточнее курильского острова Итуруп, очаг - на глубине 97 километров", - рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС России. По данным спасателей, землетрясение ощущалось до трех баллов в трех населенных пунктах на острове Итуруп - поселке городского тира Курильск и селах Рейдово и Китовое. "Тревога цунами не объявлялась. Все службы работают в штатном режиме. По предварительной информации жертв и разрушений нет", - отмечает пресс-служба ведомства.
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тихий океан
россия
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тихий океан, россия, итуруп, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Тихий океан, Россия, Итуруп, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
У побережья Курил произошло землетрясение

У Курильских островов произошло второе за день землетрясение

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 (второе за день) произошло в пятницу в Тихом океане у Курильских островов, информирует главное управление МЧС России по Сахалинской области.
"Сейсмологи зарегистрировали 10 ноября в 21.09 (13.09 мск) в акватории Тихого океана у побережья Курил землетрясение магнитудой 5,5. Эпицентр находился в 270 километрах восточнее курильского острова Итуруп, очаг - на глубине 97 километров", - рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС России.
По данным спасателей, землетрясение ощущалось до трех баллов в трех населенных пунктах на острове Итуруп - поселке городского тира Курильск и селах Рейдово и Китовое.
"Тревога цунами не объявлялась. Все службы работают в штатном режиме. По предварительной информации жертв и разрушений нет", - отмечает пресс-служба ведомства.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
В 320 километрах от Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,8
8 ноября, 16:31
 
Тихий океанРоссияИтурупМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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