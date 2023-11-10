https://ria.ru/20231110/zemletryaseni-1908686693.html

У побережья Курил произошло землетрясение

У побережья Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 10.11.2023

У побережья Курил произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 (второе за день) произошло в пятницу в Тихом океане у Курильских островов, информирует главное управление МЧС России по Сахалинской РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T15:22

2023-11-10T15:22

2023-11-10T15:22

тихий океан

россия

итуруп

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 (второе за день) произошло в пятницу в Тихом океане у Курильских островов, информирует главное управление МЧС России по Сахалинской области. "Сейсмологи зарегистрировали 10 ноября в 21.09 (13.09 мск) в акватории Тихого океана у побережья Курил землетрясение магнитудой 5,5. Эпицентр находился в 270 километрах восточнее курильского острова Итуруп, очаг - на глубине 97 километров", - рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС России. По данным спасателей, землетрясение ощущалось до трех баллов в трех населенных пунктах на острове Итуруп - поселке городского тира Курильск и селах Рейдово и Китовое. "Тревога цунами не объявлялась. Все службы работают в штатном режиме. По предварительной информации жертв и разрушений нет", - отмечает пресс-служба ведомства.

https://ria.ru/20231108/zemletryasenie-1908190801.html

тихий океан

россия

итуруп

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тихий океан, россия, итуруп, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)