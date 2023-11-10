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Израиль и ХАМАС договорились о частичном обмене заложниками, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.11.2023
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16:33 10.11.2023 (обновлено: 17:04 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/zalozhniki-1908707844.html
Израиль и ХАМАС договорились о частичном обмене заложниками, сообщили СМИ
Израиль и ХАМАС договорились о частичном обмене заложниками, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.11.2023
Израиль и ХАМАС договорились о частичном обмене заложниками, сообщили СМИ
Израиль и палестинское движение ХАМАС согласились на обмен пленными, передает телеканал al Arabiya со ссылкой на источники. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T16:33
2023-11-10T17:04
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ссср
палестина
оон
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ТУНИС, 10 ноя — РИА Новости. Израиль и палестинское движение ХАМАС согласились на обмен пленными, передает телеканал al Arabiya со ссылкой на источники."Достигнута договоренность об обмене задержанных Израилем палестинских женщин и детей на сто израильских заложниц, находящихся у ХАМАС", — говорится в сообщении.Во время боевых действий на юге Израиля ХАМАС взяло в плен, по разным данным, до 250 человек. Среди них есть как военные, так и мирные жители. Кроме того, в заложники попали граждане третьих стран.Как заявило на прошлой неделе военное крыло ХАМАС "Бригады Аль-Кассам", более 60 пленных погибли при ударах израильской армии по сектору Газа. Тела многих жертв по-прежнему находятся под обломками.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 10,5 тысячи, более четырех тысяч из них дети. Свыше 26 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.
https://ria.ru/20231109/evakuatsiya-1908485981.html
https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html
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ссср
палестина
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Варвара Скокшина
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ссср, палестина, оон
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, СССР, Палестина, ООН
Израиль и ХАМАС договорились о частичном обмене заложниками, сообщили СМИ

СМИ: Израиль обменяет задержанных палестинских женщин на сто заложниц у ХАМАС

© AFP 2023 / SAID KHATIBБойцы ХАМАС в районе границы с Израилем
Бойцы ХАМАС в районе границы с Израилем - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© AFP 2023 / SAID KHATIB
Бойцы ХАМАС в районе границы с Израилем. Архивное фото
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ТУНИС, 10 ноя — РИА Новости. Израиль и палестинское движение ХАМАС согласились на обмен пленными, передает телеканал al Arabiya со ссылкой на источники.
«
"Достигнута договоренность об обмене задержанных Израилем палестинских женщин и детей на сто израильских заложниц, находящихся у ХАМАС", — говорится в сообщении.
Во время боевых действий на юге Израиля ХАМАС взяло в плен, по разным данным, до 250 человек. Среди них есть как военные, так и мирные жители. Кроме того, в заложники попали граждане третьих стран.
Как заявило на прошлой неделе военное крыло ХАМАС "Бригады Аль-Кассам", более 60 пленных погибли при ударах израильской армии по сектору Газа. Тела многих жертв по-прежнему находятся под обломками.
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Вчера, 18:52

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 10,5 тысячи, более четырех тысяч из них дети. Свыше 26 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.
Военная техника израильской армии в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
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08:00
 
В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСССРПалестинаООН
 
 
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