https://ria.ru/20231110/zalozhniki-1908707844.html

Израиль и ХАМАС договорились о частичном обмене заложниками, сообщили СМИ

Израиль и ХАМАС договорились о частичном обмене заложниками, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.11.2023

Израиль и ХАМАС договорились о частичном обмене заложниками, сообщили СМИ

Израиль и палестинское движение ХАМАС согласились на обмен пленными, передает телеканал al Arabiya со ссылкой на источники. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T16:33

2023-11-10T16:33

2023-11-10T17:04

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТУНИС, 10 ноя — РИА Новости. Израиль и палестинское движение ХАМАС согласились на обмен пленными, передает телеканал al Arabiya со ссылкой на источники."Достигнута договоренность об обмене задержанных Израилем палестинских женщин и детей на сто израильских заложниц, находящихся у ХАМАС", — говорится в сообщении.Во время боевых действий на юге Израиля ХАМАС взяло в плен, по разным данным, до 250 человек. Среди них есть как военные, так и мирные жители. Кроме того, в заложники попали граждане третьих стран.Как заявило на прошлой неделе военное крыло ХАМАС "Бригады Аль-Кассам", более 60 пленных погибли при ударах израильской армии по сектору Газа. Тела многих жертв по-прежнему находятся под обломками.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 10,5 тысячи, более четырех тысяч из них дети. Свыше 26 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.

https://ria.ru/20231109/evakuatsiya-1908485981.html

https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ссср, палестина, оон