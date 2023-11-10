https://ria.ru/20231110/zakonoproekt-1908544937.html

В ЕС согласовали спорный законопроект о восстановлении природы

В ЕС согласовали спорный законопроект о восстановлении природы - РИА Новости, 10.11.2023

В ЕС согласовали спорный законопроект о восстановлении природы

Депутаты Европарламента (ЕП) и чиновники Евросовета согласовали спорный законопроект о восстановлении природных экосистем. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T03:44

2023-11-10T03:44

2023-11-10T03:44

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Депутаты Европарламента (ЕП) и чиновники Евросовета согласовали спорный законопроект о восстановлении природных экосистем. Предварительное политическое соглашение по закону было достигнуто по итогам переговоров в четверг вечером. "Сегодня (в четверг) председательство ЕС и представители ЕП достигли предварительного политического соглашения по регламенту восстановления природы. Предложение направлено на принятие мер по восстановлению не менее 20% территории суши и моря ЕС к 2030 году и всех экосистем, нуждающихся в восстановлении, к 2050 году. Оно устанавливает конкретные, юридически обязательные цели по восстановлению природы в каждой из перечисленных экосистем: от сельскохозяйственных земель и лесов до морских, пресноводных и городских экосистем", - говорится в коммюнике на сайте Евросовета. В соглашении предусмотрен "аварийный тормоз", позволяющий временно приостановить действие положений закона, касающихся сельскохозяйственных экосистем, в исключительных обстоятельствах. Соглашение должно быть одобрено Европарламентом и Евросоветом, после чего новый закон будет опубликован в официальном журнале ЕС и вступит в силу через 20 дней после публикации. В ходе переговоров правительства некоторых стран предупреждали, что власти ЕС навязывают промышленным предприятиям слишком много экологических ограничений, а правоцентристские законодатели ЕС возглавили кампанию за отмену законопроекта, утверждая, что он нанесет ущерб фермерам.

https://ria.ru/20231109/ekoaktivisty-1908528964.html

https://ria.ru/20231026/ekologiya-1905509985.html

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евросоюз, европарламент, евросовет, в мире