Рейтинг@Mail.ru
В ЕС согласовали спорный законопроект о восстановлении природы - РИА Новости, 10.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:44 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/zakonoproekt-1908544937.html
В ЕС согласовали спорный законопроект о восстановлении природы
В ЕС согласовали спорный законопроект о восстановлении природы - РИА Новости, 10.11.2023
В ЕС согласовали спорный законопроект о восстановлении природы
Депутаты Европарламента (ЕП) и чиновники Евросовета согласовали спорный законопроект о восстановлении природных экосистем. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T03:44
2023-11-10T03:44
евросоюз
европарламент
евросовет
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803275197_0:266:2996:1951_1920x0_80_0_0_218b270b50b0f873312094bfb640b694.jpg
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Депутаты Европарламента (ЕП) и чиновники Евросовета согласовали спорный законопроект о восстановлении природных экосистем. Предварительное политическое соглашение по закону было достигнуто по итогам переговоров в четверг вечером. "Сегодня (в четверг) председательство ЕС и представители ЕП достигли предварительного политического соглашения по регламенту восстановления природы. Предложение направлено на принятие мер по восстановлению не менее 20% территории суши и моря ЕС к 2030 году и всех экосистем, нуждающихся в восстановлении, к 2050 году. Оно устанавливает конкретные, юридически обязательные цели по восстановлению природы в каждой из перечисленных экосистем: от сельскохозяйственных земель и лесов до морских, пресноводных и городских экосистем", - говорится в коммюнике на сайте Евросовета. В соглашении предусмотрен "аварийный тормоз", позволяющий временно приостановить действие положений закона, касающихся сельскохозяйственных экосистем, в исключительных обстоятельствах. Соглашение должно быть одобрено Европарламентом и Евросоветом, после чего новый закон будет опубликован в официальном журнале ЕС и вступит в силу через 20 дней после публикации. В ходе переговоров правительства некоторых стран предупреждали, что власти ЕС навязывают промышленным предприятиям слишком много экологических ограничений, а правоцентристские законодатели ЕС возглавили кампанию за отмену законопроекта, утверждая, что он нанесет ущерб фермерам.
https://ria.ru/20231109/ekoaktivisty-1908528964.html
https://ria.ru/20231026/ekologiya-1905509985.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803275197_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_c97d84069de5845b0e5fec276bdf7a0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евросоюз, европарламент, евросовет, в мире
Евросоюз, Европарламент, Евросовет, В мире
В ЕС согласовали спорный законопроект о восстановлении природы

Депутаты и чиновники ЕС согласовали закон о восстановлении природы к 2050 году

© AP Photo / Virginia MayoФлаг ЕС в Брюсселе
Флаг ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Депутаты Европарламента (ЕП) и чиновники Евросовета согласовали спорный законопроект о восстановлении природных экосистем.
Предварительное политическое соглашение по закону было достигнуто по итогам переговоров в четверг вечером.
Экологические активисты на исследовательской конференции Международного валютного фонда в Вашингтоне прервали выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. 9 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Экоактивисты прервали выступление главы ФРС США на конференции МВФ
Вчера, 23:12
"Сегодня (в четверг) председательство ЕС и представители ЕП достигли предварительного политического соглашения по регламенту восстановления природы. Предложение направлено на принятие мер по восстановлению не менее 20% территории суши и моря ЕС к 2030 году и всех экосистем, нуждающихся в восстановлении, к 2050 году. Оно устанавливает конкретные, юридически обязательные цели по восстановлению природы в каждой из перечисленных экосистем: от сельскохозяйственных земель и лесов до морских, пресноводных и городских экосистем", - говорится в коммюнике на сайте Евросовета.
В соглашении предусмотрен "аварийный тормоз", позволяющий временно приостановить действие положений закона, касающихся сельскохозяйственных экосистем, в исключительных обстоятельствах.
Соглашение должно быть одобрено Европарламентом и Евросоветом, после чего новый закон будет опубликован в официальном журнале ЕС и вступит в силу через 20 дней после публикации.
В ходе переговоров правительства некоторых стран предупреждали, что власти ЕС навязывают промышленным предприятиям слишком много экологических ограничений, а правоцентристские законодатели ЕС возглавили кампанию за отмену законопроекта, утверждая, что он нанесет ущерб фермерам.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Путин прокомментировал вопросы экологии в России
26 октября, 21:54
 
ЕвросоюзЕвропарламентЕвросоветВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала