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Умер экс-председатель нижней палаты парламента Японии Хироюки
Умер экс-председатель нижней палаты парламента Японии Хироюки - РИА Новости, 10.11.2023
Умер экс-председатель нижней палаты парламента Японии Хироюки
Экс-председатель нижней палаты парламента Японии Хироюки Хосода умер в возрасте 79 лет, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T07:04
2023-11-10T07:04
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ТОКИО, 10 ноя – РИА Новости. Экс-председатель нижней палаты парламента Японии Хироюки Хосода умер в возрасте 79 лет, сообщило агентство Киодо. Он подал в отставку по состоянию здоровья 19 октября, накануне первого дня работы внеочередной сессии парламента. На пресс-конференции в связи с отставкой Хосода объяснил свое решение тем, что в июле у него были признаки ишемического инсульта головного мозга, на фоне чего обострились и другие заболевания. Оппозиция была намерена потребовать от него более детальных объяснений, так как, по ее мнению, отставка Хосоды была вызвана не состоянием его здоровья, а прочными связями с одиозной религиозной организацией "Церковь объединения". "Церковь объединения" оказалась в центре внимания общественности, так как ее асоциальная деятельность и связи с ней высшего эшелона японской политической элиты стали мотивами для убийства экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ летом 2022 года.
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япония, синдзо абэ, в мире
Япония, Синдзо Абэ, В мире
Умер экс-председатель нижней палаты парламента Японии Хироюки
Kyodo: экс-председатель нижней палаты парламента Японии Хироюки умер в 79 лет
ТОКИО, 10 ноя – РИА Новости.
Экс-председатель нижней палаты парламента Японии Хироюки Хосода умер в возрасте 79 лет, сообщило агентство Киодо
.
Он подал в отставку по состоянию здоровья 19 октября, накануне первого дня работы внеочередной сессии парламента. На пресс-конференции в связи с отставкой Хосода объяснил свое решение тем, что в июле у него были признаки ишемического инсульта головного мозга, на фоне чего обострились и другие заболевания.
Оппозиция была намерена потребовать от него более детальных объяснений, так как, по ее мнению, отставка Хосоды была вызвана не состоянием его здоровья, а прочными связями с одиозной религиозной организацией "Церковь объединения".
"Церковь объединения" оказалась в центре внимания общественности, так как ее асоциальная деятельность и связи с ней высшего эшелона японской политической элиты стали мотивами для убийства экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ
летом 2022 года.
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