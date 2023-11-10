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Умер экс-председатель нижней палаты парламента Японии Хироюки - РИА Новости, 10.11.2023
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07:04 10.11.2023
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Умер экс-председатель нижней палаты парламента Японии Хироюки
Умер экс-председатель нижней палаты парламента Японии Хироюки - РИА Новости, 10.11.2023
Умер экс-председатель нижней палаты парламента Японии Хироюки
Экс-председатель нижней палаты парламента Японии Хироюки Хосода умер в возрасте 79 лет, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T07:04
2023-11-10T07:04
япония
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ТОКИО, 10 ноя – РИА Новости. Экс-председатель нижней палаты парламента Японии Хироюки Хосода умер в возрасте 79 лет, сообщило агентство Киодо. Он подал в отставку по состоянию здоровья 19 октября, накануне первого дня работы внеочередной сессии парламента. На пресс-конференции в связи с отставкой Хосода объяснил свое решение тем, что в июле у него были признаки ишемического инсульта головного мозга, на фоне чего обострились и другие заболевания. Оппозиция была намерена потребовать от него более детальных объяснений, так как, по ее мнению, отставка Хосоды была вызвана не состоянием его здоровья, а прочными связями с одиозной религиозной организацией "Церковь объединения". "Церковь объединения" оказалась в центре внимания общественности, так как ее асоциальная деятельность и связи с ней высшего эшелона японской политической элиты стали мотивами для убийства экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ летом 2022 года.
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япония, синдзо абэ, в мире
Япония, Синдзо Абэ, В мире
Умер экс-председатель нижней палаты парламента Японии Хироюки

Kyodo: экс-председатель нижней палаты парламента Японии Хироюки умер в 79 лет

© iStock.com / AlxeyPnferovВид на Токио, Япония
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© iStock.com / AlxeyPnferov
Вид на Токио, Япония . Архивное фото
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ТОКИО, 10 ноя – РИА Новости. Экс-председатель нижней палаты парламента Японии Хироюки Хосода умер в возрасте 79 лет, сообщило агентство Киодо.
Он подал в отставку по состоянию здоровья 19 октября, накануне первого дня работы внеочередной сессии парламента. На пресс-конференции в связи с отставкой Хосода объяснил свое решение тем, что в июле у него были признаки ишемического инсульта головного мозга, на фоне чего обострились и другие заболевания.
Оппозиция была намерена потребовать от него более детальных объяснений, так как, по ее мнению, отставка Хосоды была вызвана не состоянием его здоровья, а прочными связями с одиозной религиозной организацией "Церковь объединения".
"Церковь объединения" оказалась в центре внимания общественности, так как ее асоциальная деятельность и связи с ней высшего эшелона японской политической элиты стали мотивами для убийства экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ летом 2022 года.
Бывший премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. 27 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Умер бывший премьер Госсовета КНР Ли Кэцян
27 октября, 03:25
 
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