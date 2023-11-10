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Владимир Владимиров: Ставрополье – край инноваций - РИА Новости, 10.11.2023
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Ставропольский край
 
17:45 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/vladimirov-1908735936.html
Владимир Владимиров: Ставрополье – край инноваций
Владимир Владимиров: Ставрополье – край инноваций - РИА Новости, 10.11.2023
Владимир Владимиров: Ставрополье – край инноваций
На открывшейся 4 ноября в Москве на ВДНХ Международной выставке-форуме "Россия" представлены все регионы страны. У одних стенды – высокотехнологичные, у других... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T17:45
2023-11-10T17:45
ставропольский край
владимир владимиров
выставка-форум "россия"
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908732585_0:65:900:571_1920x0_80_0_0_1a9e9f489da8e7f66a56ccb1d6b5ee56.jpg
На открывшейся 4 ноября в Москве на ВДНХ Международной выставке-форуме "Россия" представлены все регионы страны. У одних стенды – высокотехнологичные, у других – радуют роскошными пейзажами. В их числе и стенд Ставропольского края с ярким и праздничным дизайном. О том, какие достижения покажет регион и какие горизонты сотрудничества могут перед ним открыться, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. - Владимир Владимирович, какие цели ставит перед собой Ставропольский край в качестве участника выставки-форума "Россия"? - Я уверен, что все регионы эту цель преследуют. Мы хотим, чтобы о наших достижениях узнала вся Россия. Мы постарались сделать так, чтобы все увидели, что сегодня представляет из себя Ставрополье. Мы край казачий, который всегда стоял на защите российских интересов в те времена, когда территория Ставрополья была частью Азово-Моздокской оборонительной линии. Мы сегодня – край большой промышленности, развитого сельского хозяйства. И, конечно же, мы – край здоровья. Мы – край для жизни. Поэтому цель – одна: показать достижения, рассказать об их основах. Кстати, 9 декабря здесь, на ВДНХ, мы будем праздновать день региона. Приглашаю всех. - Какие достижения продемонстрирует Ставрополье на ВДНХ? - По сравнению с аналогичным периодом прошлого года мы нарастили экспорт продукции почти что в 1,5 раза. Несмотря на санкции. Нас убрали с многих рынков. Мы перестали поставлять наши товары в Болгарию, Испанию. Но зато мы стали экспортировать их в Колумбию. У нас в 30 раз увеличилась поставка удобрений в Южную Америку. Это потрясающие цифры, поскольку сегодня власть и бизнес нашли выход даже из столь сложной ситуации. Мы стали самым крупным регионом в части выработки энергии через "зеленые" технологии. У нас развита ветрогенерация и солнечная генерация. Мы почти гигаватт энергии вырабатываем сегодня через "зеленые" технологии. Мы построили два крупнейших центра по переработке газа. Это "Еврохим" (Невинномысск) и буденновский "Ставролен" (компания "Лукойл"). Мы приняли газ Каспийского месторождения у себя, в Ставропольском крае. Мы построили новую установку по производству удобрений в Невиномысске. Промышленность края развивается даже в сложные времена – в этом году мы снова видим рост промпроизводства. Но основным драйвером, конечно, становится перерабатывающая отрасль. Кстати, мы собираемся подписать соглашения, в рамках которых через год мы будем иметь ставропольский спутник в космосе. Его разрабатывает наша компания "Стилсофт". И мы надеемся, что мы будем разрабатывать до сорока спутников в будущем. - Стенд Ставропольского края сразу бросается в глаза, дарит ощущение праздника. Что вы хотели донести до посетителя выставки таким дизайном? - Самое главное – обратить внимание на людей. На стенде отражена наша забота о здоровье граждан – представлен наш Ставропольский бювет. У нас более ста источников целебной воды. Конечно же, мы житница России. Мы – край, который не только развивается сам, но и помогает развиваться другим. Кстати, в день региона мы через передвижной исследовательский комплекс планируем проводить медицинское обследование всех желающих, и эти люди будут получать направление в наши санатории для того, чтобы поправить здоровье. Мы хотим провести большую викторину на знание нашего края, в качестве приза разыгрываем квартиру в Ставрополе. Будут и другие ценные призы. И, конечно же, мы хотели показать, что Ставрополье – край людей. Мы и сейчас казачий край, который стоит на защите российских рубежей. Сегодня наши воины хорошо воюют. Буквально недавно я смотрел репортаж по Первому каналу про наш десантно-штурмовой полк. - Гордость Ставрополья – сельское хозяйство. Как достижения агросектора будут представлены на выставке? И каковы эти достижения с начала года? - Если говорить о сельском хозяйстве, то раньше казалось фантастикой собрать 9 миллионов тонн зерна. Теперь это привычный результат. Кроме того, 40% экспорта мяса курицы – это тоже Ставропольский край. Мы наращиваем производство и экспорт масла подсолнечника. Сегодня наиболее активно и интенсивно развивающаяся отрасль – тепличное производство. Мы стали крупнейшими производителями овощей закрытого грунта, за что отдельное спасибо нашим инвесторам. Фактически до 30% рынка овощей закрытого грунта – это Ставропольский край. Растет производство мяса, молока. Есть суперпроект по производству мяса баранины с компанией "Дамате". Это – то будущее, которое очень важно для экспортного потенциала. Сегодня каждая четвертая тушка – уже Ставропольский край. Но мы хотим не кратно, а десятикратно нарастить объемы экспорта. Территория позволяет, и мы можем это сделать спокойно. Может быть, даже без дополнительных вложений, просто внедрив культуру производства. Сегодня наш экспортный потенциал растет на 10-15% в год. - Чем Ставрополье может похвастаться в промышленном секторе? Есть ли инновационные разработки? Будут ли они представлены на стенде? - Производство наших карбамидов, производство полимеров низкого и высокого давления на территории Ставропольского края – это, конечно, то традиционное, что у нас сегодня есть. Также представлена у нас компания "Тайфун", производящая печи по обжарке зерен кофе, да и вообще – любых сыпучих продуктов. Наша компания "Энергомера" - это около 40% мирового рынка производства искусственных сапфиров. Перспективы роста есть. И благодаря внимание нашего президента мы поддержали развитие проышленного тенхнопарка по "Энергомере", и мы сегодня прогнозируем еще двукратное увеличение производства сапфиров на территории Ставропольского края. - Как в экспозиции отражен туристический потенциал региона? - Недавно мы проводили народное голосование, где от опрашиваемых требовалось назвать десять лучших мест на Ставрополье. По итогам опроса мы сделали тур по этим местам. Будем разыгрывать путевки. Если говорить о достижениях… Если за 25 лет постсоветской истории, с 1991 года, мы построили на территории Ставропольского края лишь несколько тысяч мест комплексного размещения, то за последние шесть лет эта цифра увеличилась до 6,5 тысячи мест. Мы заключили с одним из наших операторов сотовой связи контракт. По данным нашего партнера, мы имеем сегодня 30-миллионный оборот туристов на Кавказских Минеральных Водах. Со "Сбером" мы также заключили соглашение. Через оригинальные платежи мы определили, что люди к нам привезли порядка 66 миллиардов рублей. Более 20% роста в этом году. - Каковы достижения региона в сфере образования? Будут ли они представлены на выставке? - Образованию у нас будет посвящена тематическая неделя. У нас очень много заделов родились благодаря национальному проекту "Образование". У нас в регионе 273 точки роста. Это место, куда может ребенок прийти поиграть в шахматы, или заниматься прототипированием, робототехникой, или в ИТ-клуб. То есть, это фактически наши клубы юных техников, какими они остались в моей памяти. Мы в каждый населенный пункт принесли сегодня это направление. Наш авангард – патриотическое воспитание и развитие детей и молодежи. Мы развиваем центр военно-спортивной подготовки имени Героя России Никиты Гусева, мы запустили наш, ставропольский, образовательный центр "Сириус". У нас три ИТ-клуба, образовательные Кванториумы в Невиномысске и в Михайловске. Поэтому на выставке "Россия" мы представим именно дополнительное образование детей. Мы хотим, чтобы наши дети были самыми конкурентоспособными. - Будут ли на стенде проходить развлекательные и праздничные мероприятия? Кто из знаменитых людей будет представлять Ставрополье? - Знаменитости обязательно будут. Но я хочу оставить это тайной. Аудиогид по региону озвучила наша землячка Ольга Картункова, за что ей огромное спасибо. Мы привезем наши народные клубы. У нас есть хорошая кавер-группа, которая будет выступать 9 декабря, на День региона. Конечно же, государственный ансамбль "Ставрополье" будет обязательно присутствовать и представлять наш край.
https://ria.ru/20231104/sputnik-1907459816.html
https://ria.ru/20231104/turpotok-1907486268.html
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7 495 645-6601
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владимир владимиров, выставка-форум "россия", россия
Ставропольский край, Владимир Владимиров, Выставка-форум "Россия", Россия

Владимир Владимиров: Ставрополье – край инноваций

© Фото пресс-службы губернатора Ставропольского краяГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
© Фото пресс-службы губернатора Ставропольского края
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
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На открывшейся 4 ноября в Москве на ВДНХ Международной выставке-форуме "Россия" представлены все регионы страны. У одних стенды – высокотехнологичные, у других – радуют роскошными пейзажами. В их числе и стенд Ставропольского края с ярким и праздничным дизайном. О том, какие достижения покажет регион и какие горизонты сотрудничества могут перед ним открыться, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
- Владимир Владимирович, какие цели ставит перед собой Ставропольский край в качестве участника выставки-форума "Россия"?
- Я уверен, что все регионы эту цель преследуют. Мы хотим, чтобы о наших достижениях узнала вся Россия. Мы постарались сделать так, чтобы все увидели, что сегодня представляет из себя Ставрополье. Мы край казачий, который всегда стоял на защите российских интересов в те времена, когда территория Ставрополья была частью Азово-Моздокской оборонительной линии. Мы сегодня – край большой промышленности, развитого сельского хозяйства. И, конечно же, мы – край здоровья. Мы – край для жизни. Поэтому цель – одна: показать достижения, рассказать об их основах. Кстати, 9 декабря здесь, на ВДНХ, мы будем праздновать день региона. Приглашаю всех.
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- Какие достижения продемонстрирует Ставрополье на ВДНХ?
- По сравнению с аналогичным периодом прошлого года мы нарастили экспорт продукции почти что в 1,5 раза. Несмотря на санкции. Нас убрали с многих рынков. Мы перестали поставлять наши товары в Болгарию, Испанию. Но зато мы стали экспортировать их в Колумбию. У нас в 30 раз увеличилась поставка удобрений в Южную Америку. Это потрясающие цифры, поскольку сегодня власть и бизнес нашли выход даже из столь сложной ситуации.
Мы стали самым крупным регионом в части выработки энергии через "зеленые" технологии. У нас развита ветрогенерация и солнечная генерация. Мы почти гигаватт энергии вырабатываем сегодня через "зеленые" технологии.
Мы построили два крупнейших центра по переработке газа. Это "Еврохим" (Невинномысск) и буденновский "Ставролен" (компания "Лукойл"). Мы приняли газ Каспийского месторождения у себя, в Ставропольском крае. Мы построили новую установку по производству удобрений в Невиномысске.
Промышленность края развивается даже в сложные времена – в этом году мы снова видим рост промпроизводства. Но основным драйвером, конечно, становится перерабатывающая отрасль. Кстати, мы собираемся подписать соглашения, в рамках которых через год мы будем иметь ставропольский спутник в космосе. Его разрабатывает наша компания "Стилсофт". И мы надеемся, что мы будем разрабатывать до сорока спутников в будущем.
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- Стенд Ставропольского края сразу бросается в глаза, дарит ощущение праздника. Что вы хотели донести до посетителя выставки таким дизайном?
- Самое главное – обратить внимание на людей. На стенде отражена наша забота о здоровье граждан – представлен наш Ставропольский бювет. У нас более ста источников целебной воды. Конечно же, мы житница России. Мы – край, который не только развивается сам, но и помогает развиваться другим. Кстати, в день региона мы через передвижной исследовательский комплекс планируем проводить медицинское обследование всех желающих, и эти люди будут получать направление в наши санатории для того, чтобы поправить здоровье.
Мы хотим провести большую викторину на знание нашего края, в качестве приза разыгрываем квартиру в Ставрополе. Будут и другие ценные призы.
И, конечно же, мы хотели показать, что Ставрополье – край людей. Мы и сейчас казачий край, который стоит на защите российских рубежей. Сегодня наши воины хорошо воюют. Буквально недавно я смотрел репортаж по Первому каналу про наш десантно-штурмовой полк.
- Гордость Ставрополья – сельское хозяйство. Как достижения агросектора будут представлены на выставке? И каковы эти достижения с начала года?
- Если говорить о сельском хозяйстве, то раньше казалось фантастикой собрать 9 миллионов тонн зерна. Теперь это привычный результат. Кроме того, 40% экспорта мяса курицы – это тоже Ставропольский край. Мы наращиваем производство и экспорт масла подсолнечника.
Сегодня наиболее активно и интенсивно развивающаяся отрасль – тепличное производство. Мы стали крупнейшими производителями овощей закрытого грунта, за что отдельное спасибо нашим инвесторам. Фактически до 30% рынка овощей закрытого грунта – это Ставропольский край. Растет производство мяса, молока. Есть суперпроект по производству мяса баранины с компанией "Дамате". Это – то будущее, которое очень важно для экспортного потенциала. Сегодня каждая четвертая тушка – уже Ставропольский край. Но мы хотим не кратно, а десятикратно нарастить объемы экспорта. Территория позволяет, и мы можем это сделать спокойно. Может быть, даже без дополнительных вложений, просто внедрив культуру производства. Сегодня наш экспортный потенциал растет на 10-15% в год.
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- Чем Ставрополье может похвастаться в промышленном секторе? Есть ли инновационные разработки? Будут ли они представлены на стенде?
- Производство наших карбамидов, производство полимеров низкого и высокого давления на территории Ставропольского края – это, конечно, то традиционное, что у нас сегодня есть. Также представлена у нас компания "Тайфун", производящая печи по обжарке зерен кофе, да и вообще – любых сыпучих продуктов. Наша компания "Энергомера" - это около 40% мирового рынка производства искусственных сапфиров. Перспективы роста есть. И благодаря внимание нашего президента мы поддержали развитие проышленного тенхнопарка по "Энергомере", и мы сегодня прогнозируем еще двукратное увеличение производства сапфиров на территории Ставропольского края.
- Как в экспозиции отражен туристический потенциал региона?
- Недавно мы проводили народное голосование, где от опрашиваемых требовалось назвать десять лучших мест на Ставрополье. По итогам опроса мы сделали тур по этим местам. Будем разыгрывать путевки. Если говорить о достижениях…
Если за 25 лет постсоветской истории, с 1991 года, мы построили на территории Ставропольского края лишь несколько тысяч мест комплексного размещения, то за последние шесть лет эта цифра увеличилась до 6,5 тысячи мест.
Мы заключили с одним из наших операторов сотовой связи контракт. По данным нашего партнера, мы имеем сегодня 30-миллионный оборот туристов на Кавказских Минеральных Водах. Со "Сбером" мы также заключили соглашение. Через оригинальные платежи мы определили, что люди к нам привезли порядка 66 миллиардов рублей. Более 20% роста в этом году.
- Каковы достижения региона в сфере образования? Будут ли они представлены на выставке?
- Образованию у нас будет посвящена тематическая неделя. У нас очень много заделов родились благодаря национальному проекту "Образование".
У нас в регионе 273 точки роста. Это место, куда может ребенок прийти поиграть в шахматы, или заниматься прототипированием, робототехникой, или в ИТ-клуб. То есть, это фактически наши клубы юных техников, какими они остались в моей памяти. Мы в каждый населенный пункт принесли сегодня это направление.
Наш авангард – патриотическое воспитание и развитие детей и молодежи. Мы развиваем центр военно-спортивной подготовки имени Героя России Никиты Гусева, мы запустили наш, ставропольский, образовательный центр "Сириус". У нас три ИТ-клуба, образовательные Кванториумы в Невиномысске и в Михайловске. Поэтому на выставке "Россия" мы представим именно дополнительное образование детей. Мы хотим, чтобы наши дети были самыми конкурентоспособными.
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- Будут ли на стенде проходить развлекательные и праздничные мероприятия? Кто из знаменитых людей будет представлять Ставрополье?
- Знаменитости обязательно будут. Но я хочу оставить это тайной. Аудиогид по региону озвучила наша землячка Ольга Картункова, за что ей огромное спасибо. Мы привезем наши народные клубы. У нас есть хорошая кавер-группа, которая будет выступать 9 декабря, на День региона. Конечно же, государственный ансамбль "Ставрополье" будет обязательно присутствовать и представлять наш край.
 
Ставропольский крайВладимир ВладимировВыставка-форум "Россия"Россия
 
 
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