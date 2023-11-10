Рейтинг@Mail.ru
Еще 17 тысяч камер в МО присоединились к системе "Безопасный регион" - РИА Новости, 10.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
18:52 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/videonablyudenie-1908759704.html
Еще 17 тысяч камер в МО присоединились к системе "Безопасный регион"
Еще 17 тысяч камер в МО присоединились к системе "Безопасный регион" - РИА Новости, 10.11.2023
Еще 17 тысяч камер в МО присоединились к системе "Безопасный регион"
Только с начала 2023 года в Московской области к системе “Безопасный регион” подключили 17,5 тысячи камер. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T18:52
2023-11-10T18:52
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760788017_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_c4f78585e4d17700dcb6090adf8213db.jpg
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Только с начала 2023 года в Московской области к системе “Безопасный регион” подключили 17,5 тысячи камер. Об этом сообщил телеканал "360".Отмечается, что присоединение к системе продолжается. В течение минувшей недели к “Безопасному региону” подключили еще 585 камер. Видеонаблюдение установлено в общественных местах, на дорогах и в парках, а также в транспорте и подъездах.Всего в регионе установлено 128,5 тысячи камер.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760788017_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8bb8e924919ab91e5f480c8c779514c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Еще 17 тысяч камер в МО присоединились к системе "Безопасный регион"

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСистема видеонаблюдения
Система видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Только с начала 2023 года в Московской области к системе “Безопасный регион” подключили 17,5 тысячи камер. Об этом сообщил телеканал "360".
Отмечается, что присоединение к системе продолжается. В течение минувшей недели к “Безопасному региону” подключили еще 585 камер. Видеонаблюдение установлено в общественных местах, на дорогах и в парках, а также в транспорте и подъездах.
Всего в регионе установлено 128,5 тысячи камер.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала