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Еще 17 тысяч камер в МО присоединились к системе "Безопасный регион"

Еще 17 тысяч камер в МО присоединились к системе "Безопасный регион" - РИА Новости, 10.11.2023

Еще 17 тысяч камер в МО присоединились к системе "Безопасный регион"

Только с начала 2023 года в Московской области к системе “Безопасный регион” подключили 17,5 тысячи камер. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T18:52

2023-11-10T18:52

2023-11-10T18:52

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Только с начала 2023 года в Московской области к системе “Безопасный регион” подключили 17,5 тысячи камер. Об этом сообщил телеканал "360".Отмечается, что присоединение к системе продолжается. В течение минувшей недели к “Безопасному региону” подключили еще 585 камер. Видеонаблюдение установлено в общественных местах, на дорогах и в парках, а также в транспорте и подъездах.Всего в регионе установлено 128,5 тысячи камер.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)