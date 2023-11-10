https://ria.ru/20231110/turisty-1908678991.html

Застрявших на границе с КНР туристов вывезут по мосту Благовещенск — Хэйхэ

Застрявших на границе с КНР туристов вывезут по мосту Благовещенск — Хэйхэ - РИА Новости, 10.11.2023

Застрявших на границе с КНР туристов вывезут по мосту Благовещенск — Хэйхэ

Застрявших из-за ледохода на Амуре туристов РФ и КНР 11 ноября экстренно и разово вывезут автобусами по международному автомобильному мосту Благовещенск -... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T14:57

2023-11-10T14:57

2023-11-10T14:57

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 ноя - РИА Новости. Застрявших из-за ледохода на Амуре туристов РФ и КНР 11 ноября экстренно и разово вывезут автобусами по международному автомобильному мосту Благовещенск - Хэйхэ, используя инфраструктуру смешанных пунктов пропуска, сообщает минтранс Приамурья.Ранее ведомство сообщало, что автомобильный пункт пропуска Кани-Курган задействовать для перевозки пассажиров нельзя, поскольку он работает по временной схеме в части грузовой составляющей. Условий для работы с пассажирами на этом пункте пропуска нет. Постоянный пункт пропуска будет готов в середине 2024 года.Гидрологическая обстановка на реке Амур осложнила ситуацию с пассажирскими перевозками между Благовещенском и Хэйхэ. Из-за образующихся массивных ледяных торосов на поверхности реки суда на воздушной подушке не могут в полной мере осуществлять пассажирские перевозки. На пунктах пропуска скопились группы людей, ожидающих переправы."Мы сейчас получили двухстороннее подтверждение от всех контрольных ведомств об организации экстренного вывоза российский граждан из Хэйхэ и отправки китайских граждан из Благовещенска по международному автомобильному мосту, используя инфраструктуру смешанных пунктов пропуска. Все эти дни велись переговоры на разных уровнях российской и китайской власти - это достаточно сложный процесс, нам не хотелось о нем заранее заявлять. Но теперь решение есть, всё готовы", - рассказала и. о. министра транспорта Амурской области Светлана Попова.Уточняется, что проработана схема движения автобусов с гражданами через автомобильный мостовой переход в смешанный пункт пропуска Благовещенска для завершения таможенных процедур. Паспортный контроль будет осуществлен в автомобильном пункте пропуска Кани-Курган. Также будет отработана схема в обратном направлении. Сейчас об этом информируют российских и китайских граждан и туроператоров."Возможность вывоза имеет экстренный и разовый характер. Мы просим российских граждан, всех, кому срочно необходимо пересечь границу, прибыть 11 ноября в смешанный пункт пропуска Хэйхэ в 09.30 амурского времени, китайским гражданам прибыть в пассажирский порт "Амурассо" в 07.00 пекинского времени. И мы по-прежнему настоятельно рекомендуем воздержаться от поездок в Китай без острой необходимости", - отметила Попова.С началом ледостава на пограничной реке Амур для перевозки пассажиров с 4 ноября на рейсы выпустили судна на воздушной подушке - "пумы". Их вместимость небольшая, а количество туристов в праздничные дни только возрастало, что вызвало коллапс на таможне Хэйхэ. Ранее сообщалось, там скопилось от 100 до 300 туристов. Только за три дня, с 4 по 6 ноября, по информации минэкономразвития региона, в Благовещенск въехало более 500 человек.Основной поток пассажиров на выезд в Хэйхэ составляют жители других регионов Дальнего Востока и Сибири. Граждане отправляются в КНР на лечение по визам, полученным после приглашения со стороны китайских медицинских организаций.

https://ria.ru/20230809/kitay-1889074153.html

https://ria.ru/20231104/tamozhnya-1907369269.html

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амур (река), китай, россия, новости - туризм, в мире