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Два туристических комплекса построят в Самарской области - РИА Новости, 10.11.2023
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Туризм
 
13:17 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/turisticheskie_kompleksy-1908640576.html
Два туристических комплекса построят в Самарской области
Два туристических комплекса построят в Самарской области - РИА Новости, 10.11.2023
Два туристических комплекса построят в Самарской области
Многофункциональные туристические комплексы появятся в Жигулевске и Ставропольском районе Самарской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T13:17
2023-11-10T13:17
туризм
самарская область
туризм
дмитрий азаров
жигулевск
ставропольский район
инвестиции
правительство самарской области
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Многофункциональные туристические комплексы появятся в Жигулевске и Ставропольском районе Самарской области, сообщает пресс-служба правительства региона. В областном правительстве под председательством губернатора Дмитрия Азарова состоялось третье в этом году заседание совета по улучшению инвестиционного климата в Самарской области. Азаров отметил, что необходимо постоянно находить новые решения, улучшающие инвестиционный климат в регионе - предстоит большая работа по целому ряду направлений. По информации пресс-службы, участники обсудили вопросы повышения инвестпривлекательности региона и перспективные проекты, которые могут быть реализованы на его территории. На рассмотрение совета представили проект многофункционального туристического круглогодичного комплекса "Стрельная Вилладж". Его планируют возвести рядом с селом Зольное в живописном месте неподалеку от горы Стрельной, которая входит в национальный туристический маршрут. Объекты комплекса направлены на развитие двух ключевых направлений туризма: рекреационного и экологического. Проект инвестор предполагает реализовать в рамках общей стратегии развития туристско-рекреационного кластера "Самарская Лука". Построить комплекс запланировано за год. Он будет способствовать созданию качественных условий для отдыха в первую очередь жителей Жигулевска и Самарской области, при этом инвестор рассчитывает, что посетить комплекс смогут туристы и со всей страны, что увеличит турпоток в регион в целом, в том числе и в Жигулевск. "Жигулевск - особый город, расположенный в границах национального парка. Там любое решение должно быть многократно проверено", - цитирует пресс-служба слова Азарова. Глава Жигулевска Илья Сухих уточнил, проект обсуждался с жителями города и был ими поддержан. Совет одобрил заключение инвестиционного меморандума между правительством Самарской области, администрацией Жигулевска и инвестором по реализации данного проекта. На заседании рассматривался еще один инвестиционный проект – строительство на территории Ставропольского района многофункционального оздоровительно-спортивного комплекса со всей необходимой инфраструктурой для длительного загородного отдыха. Комплекс будет работать круглогодично. Ожидаемый срок завершения работ на первом этапе – 2026 год. Азаров сообщил, что инвестору будет оказана поддержка. "Объект интересный, масштабный. Мы готовы помогать", - сказал губернатор. При этом глава региона особо подчеркнул важность бережного отношения к Волге и к рекреационным участкам при реализации проекта – как это и заявляют инвесторы. Общий объем инвестиций по этим двум проектам – около восьми миллиардов рублей. Планируется, что их запуск позволит создать почти 400 новых рабочих мест. Глава региона напомнил, что туристический поток в Самарскую область растет год от года. Если в 2018 году (год проведения Чемпионата мира по футболу) был зафиксирован один миллион туристов, то за прошлый год показатель составил более 2,5 миллиона – и на текущий момент, за 9 месяцев 2023 года, он уже превышен. По итогам 2023 года ожидается более трех миллионов туристов. "Но для этого нужно как следует потрудиться нам вместе, в первую очередь профильному министерству", - подчеркнул губернатор.
https://radiosputnik.ru/20230920/invetproekt-1897592690.html
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самарская область, туризм, дмитрий азаров, жигулевск, ставропольский район, инвестиции, правительство самарской области
Туризм, Самарская область, Туризм, Дмитрий Азаров, Жигулевск, Ставропольский район, Инвестиции, Правительство Самарской области

Два туристических комплекса построят в Самарской области

© Фото : пресс-служба правительства Самарской областиЗаседание Совета по улучшению инвестиционного климата под председательством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова
Заседание Совета по улучшению инвестиционного климата под председательством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© Фото : пресс-служба правительства Самарской области
Заседание Совета по улучшению инвестиционного климата под председательством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Многофункциональные туристические комплексы появятся в Жигулевске и Ставропольском районе Самарской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
В областном правительстве под председательством губернатора Дмитрия Азарова состоялось третье в этом году заседание совета по улучшению инвестиционного климата в Самарской области. Азаров отметил, что необходимо постоянно находить новые решения, улучшающие инвестиционный климат в регионе - предстоит большая работа по целому ряду направлений.
По информации пресс-службы, участники обсудили вопросы повышения инвестпривлекательности региона и перспективные проекты, которые могут быть реализованы на его территории.
На рассмотрение совета представили проект многофункционального туристического круглогодичного комплекса "Стрельная Вилладж". Его планируют возвести рядом с селом Зольное в живописном месте неподалеку от горы Стрельной, которая входит в национальный туристический маршрут.
Объекты комплекса направлены на развитие двух ключевых направлений туризма: рекреационного и экологического. Проект инвестор предполагает реализовать в рамках общей стратегии развития туристско-рекреационного кластера "Самарская Лука". Построить комплекс запланировано за год. Он будет способствовать созданию качественных условий для отдыха в первую очередь жителей Жигулевска и Самарской области, при этом инвестор рассчитывает, что посетить комплекс смогут туристы и со всей страны, что увеличит турпоток в регион в целом, в том числе и в Жигулевск.
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"Жигулевск - особый город, расположенный в границах национального парка. Там любое решение должно быть многократно проверено", - цитирует пресс-служба слова Азарова.
Глава Жигулевска Илья Сухих уточнил, проект обсуждался с жителями города и был ими поддержан. Совет одобрил заключение инвестиционного меморандума между правительством Самарской области, администрацией Жигулевска и инвестором по реализации данного проекта.
На заседании рассматривался еще один инвестиционный проект – строительство на территории Ставропольского района многофункционального оздоровительно-спортивного комплекса со всей необходимой инфраструктурой для длительного загородного отдыха. Комплекс будет работать круглогодично. Ожидаемый срок завершения работ на первом этапе – 2026 год.
Азаров сообщил, что инвестору будет оказана поддержка. "Объект интересный, масштабный. Мы готовы помогать", - сказал губернатор. При этом глава региона особо подчеркнул важность бережного отношения к Волге и к рекреационным участкам при реализации проекта – как это и заявляют инвесторы.
Общий объем инвестиций по этим двум проектам – около восьми миллиардов рублей. Планируется, что их запуск позволит создать почти 400 новых рабочих мест.
Глава региона напомнил, что туристический поток в Самарскую область растет год от года. Если в 2018 году (год проведения Чемпионата мира по футболу) был зафиксирован один миллион туристов, то за прошлый год показатель составил более 2,5 миллиона – и на текущий момент, за 9 месяцев 2023 года, он уже превышен. По итогам 2023 года ожидается более трех миллионов туристов. "Но для этого нужно как следует потрудиться нам вместе, в первую очередь профильному министерству", - подчеркнул губернатор.
 
ТуризмСамарская областьТуризмДмитрий АзаровЖигулевскСтавропольский районИнвестицииПравительство Самарской области
 
 
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