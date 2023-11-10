https://ria.ru/20231110/stavropolets-1908694285.html

Ставропольцу, убившему 17-летнюю девушку, вынесли приговор

Ставропольцу, убившему 17-летнюю девушку, вынесли приговор - РИА Новости, 10.11.2023

Ставропольцу, убившему 17-летнюю девушку, вынесли приговор

Георгиевский городской суд в Ставропольском крае приговорил к девяти годам лишения свободы 18-летнего местного жителя, которого обвиняли в убийстве... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T15:48

2023-11-10T15:48

2023-11-10T16:15

происшествия

ставропольский край

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НАЛЬЧИК, 10 ноя - РИА Новости. Георгиевский городской суд в Ставропольском крае приговорил к девяти годам лишения свободы 18-летнего местного жителя, которого обвиняли в убийстве несовершеннолетней девушки, сообщил Telegram-канал судов края. Как установил суд, вечером 26 июня 2023 года в селении Краснокумское подсудимый встретил знакомую 17-летнюю девушку, с которой он раньше поддерживал близкие отношения. "По причине внезапно возникших личных неприязненных отношений к девушке в связи с отказом продолжать близкие отношения <…> подсудимый умышленно нанес ей ножом не менее одного удара в область спины", - говорится в сообщении. Девушка стала убегать, но мужчина догнал ее и нанес еще около 17 ударов ножом, от которых она скончалась. "Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в сообщении. Кроме того, с осужденного в пользу родственника погибшей взысканы в качестве компенсации морального вреда 1 миллион рублей, а в счет возмещения имущественного вреда более 223 тысяч рублей.

https://ria.ru/20231101/delo-1906719613.html

https://ria.ru/20231110/delo-1908693348.html

ставропольский край

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происшествия, ставропольский край