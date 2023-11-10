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ВС России за неделю отразили 14 атак ВСУ на Запорожском направлении

ВС России за неделю отразили 14 атак ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 10.11.2023

ВС России за неделю отразили 14 атак ВСУ на Запорожском направлении

Российские военные в течение недели вели активную оборону на Запорожском направлении, отразив 14 атак противника, который потерял почти полтысячи... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T16:19

2023-11-10T16:19

2023-11-10T16:19

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

запорожская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российские военные в течение недели вели активную оборону на Запорожском направлении, отразив 14 атак противника, который потерял почти полтысячи военнослужащих, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. "На запорожском направлении подразделения российских войск вели активную оборону, в ходе которой отражены 14 атак противника в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области", - говорится в сводке военного ведомства. По данным МО РФ, в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Степовое Запорожской области нанесено огневое поражение живой силе и технике 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ. "Потери противника за неделю составили до 495 военнослужащих, пять танков, 32 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, а также шесть орудий полевой артиллерии", - отмечает российское военное ведомство.

запорожская область

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вооруженные силы украины, запорожская область, вооруженные силы рф