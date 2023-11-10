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ВС России за неделю отразили 14 атак ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 10.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:19 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/spetsoperatsiya-1908705007.html
ВС России за неделю отразили 14 атак ВСУ на Запорожском направлении
ВС России за неделю отразили 14 атак ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 10.11.2023
ВС России за неделю отразили 14 атак ВСУ на Запорожском направлении
Российские военные в течение недели вели активную оборону на Запорожском направлении, отразив 14 атак противника, который потерял почти полтысячи... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T16:19
2023-11-10T16:19
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
запорожская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российские военные в течение недели вели активную оборону на Запорожском направлении, отразив 14 атак противника, который потерял почти полтысячи военнослужащих, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. "На запорожском направлении подразделения российских войск вели активную оборону, в ходе которой отражены 14 атак противника в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области", - говорится в сводке военного ведомства. По данным МО РФ, в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Степовое Запорожской области нанесено огневое поражение живой силе и технике 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ. "Потери противника за неделю составили до 495 военнослужащих, пять танков, 32 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, а также шесть орудий полевой артиллерии", - отмечает российское военное ведомство.
запорожская область
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вооруженные силы украины, запорожская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Вооруженные силы РФ
ВС России за неделю отразили 14 атак ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны: ВС России за неделю отразили 14 атак ВСУ на Запорожском направлении

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Мста-С" на боевой позиции
Самоходная артиллерийская установка Мста-С на боевой позиции - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Самоходная артиллерийская установка "Мста-С" на боевой позиции. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российские военные в течение недели вели активную оборону на Запорожском направлении, отразив 14 атак противника, который потерял почти полтысячи военнослужащих, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"На запорожском направлении подразделения российских войск вели активную оборону, в ходе которой отражены 14 атак противника в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области", - говорится в сводке военного ведомства.
По данным МО РФ, в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Степовое Запорожской области нанесено огневое поражение живой силе и технике 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ.
"Потери противника за неделю составили до 495 военнослужащих, пять танков, 32 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, а также шесть орудий полевой артиллерии", - отмечает российское военное ведомство.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.11.2023Посмотреть
 
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