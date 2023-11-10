Львова-Белова рассказала о важности кооперации власти, бизнеса и НКО
Львова-Белова: кооперация власти, бизнеса и НКО поможет в реализации соцпроектов
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкУполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
© Фотохост-агентство РИА Новости
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Взаимодействие власти, бизнеса и НКО играет важную роль в успешной реализации проектов социальной направленности и помощи детям, заявила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова. Ее слова приводятся на официальном сайте уполномоченного по правам ребенка.
"Считаю, что эта тройственная синергия - бизнес, НКО и органы власти - наиболее эффективна для реализации разных проектов социальной направленности и помощи детям, потому что государственная структура не гибкая. И очень важно опробовать новые технологии, которые в дальнейшем могут становиться системными решениями. Поэтому всегда призываю к партнерству", - сказала Львова-Белова в ходе панельной дискуссии "Меценатство и благотворительность: межсекторная синергия НКО, бизнеса и власти" в Челябинске.
По словам детского омбудсмена, изначально институт уполномоченных по правам ребенка был похож на аналог МЧС, который призван оперативно реагировать на нарушения прав детей, а сейчас есть понимание, что "важно работать на профилактику и на опережение, чтобы не допустить ужасных последствий".
Львова-Белова призвала представителей бизнеса и некоммерческого сектора к ответственному подходу.
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"Если раньше мы приезжали и дарили детям подарки в детских домах, если раньше мы устраивали праздники для детей, то сейчас умная благотворительность говорит нам о том, что мы должны отвечать за то, что мы делаем, какой результат будет по итогу наших действий. Важно, что сегодня здесь собрались организации, которые профессионально оказывают помощь, к которым реально можно присоединиться и правильно направить существующие ресурсы. Давайте объединять усилия, чтобы в нашей великой стране жилось еще лучше", - сказала она.
Русский экономический форум проходит с 9 по 11 ноября в Челябинске.