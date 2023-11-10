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Львова-Белова рассказала о важности кооперации власти, бизнеса и НКО - РИА Новости, 10.11.2023
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15:11 10.11.2023 (обновлено: 15:29 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/sotsproekty-1908682660.html
Львова-Белова рассказала о важности кооперации власти, бизнеса и НКО
Львова-Белова рассказала о важности кооперации власти, бизнеса и НКО - РИА Новости, 10.11.2023
Львова-Белова рассказала о важности кооперации власти, бизнеса и НКО
Взаимодействие власти, бизнеса и НКО играет важную роль в успешной реализации проектов социальной направленности и помощи детям, заявила уполномоченный по... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T15:11
2023-11-10T15:29
общество
челябинск
россия
мария львова-белова
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Взаимодействие власти, бизнеса и НКО играет важную роль в успешной реализации проектов социальной направленности и помощи детям, заявила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова. Ее слова приводятся на официальном сайте уполномоченного по правам ребенка. "Считаю, что эта тройственная синергия - бизнес, НКО и органы власти - наиболее эффективна для реализации разных проектов социальной направленности и помощи детям, потому что государственная структура не гибкая. И очень важно опробовать новые технологии, которые в дальнейшем могут становиться системными решениями. Поэтому всегда призываю к партнерству", - сказала Львова-Белова в ходе панельной дискуссии "Меценатство и благотворительность: межсекторная синергия НКО, бизнеса и власти" в Челябинске.По словам детского омбудсмена, изначально институт уполномоченных по правам ребенка был похож на аналог МЧС, который призван оперативно реагировать на нарушения прав детей, а сейчас есть понимание, что "важно работать на профилактику и на опережение, чтобы не допустить ужасных последствий". Львова-Белова призвала представителей бизнеса и некоммерческого сектора к ответственному подходу. "Если раньше мы приезжали и дарили детям подарки в детских домах, если раньше мы устраивали праздники для детей, то сейчас умная благотворительность говорит нам о том, что мы должны отвечать за то, что мы делаем, какой результат будет по итогу наших действий. Важно, что сегодня здесь собрались организации, которые профессионально оказывают помощь, к которым реально можно присоединиться и правильно направить существующие ресурсы. Давайте объединять усилия, чтобы в нашей великой стране жилось еще лучше", - сказала она. Русский экономический форум проходит с 9 по 11 ноября в Челябинске.
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челябинск
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общество, челябинск, россия, мария львова-белова, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Челябинск, Россия, Мария Львова-Белова, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Львова-Белова рассказала о важности кооперации власти, бизнеса и НКО

Львова-Белова: кооперация власти, бизнеса и НКО поможет в реализации соцпроектов

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкУполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Взаимодействие власти, бизнеса и НКО играет важную роль в успешной реализации проектов социальной направленности и помощи детям, заявила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова. Ее слова приводятся на официальном сайте уполномоченного по правам ребенка.
"Считаю, что эта тройственная синергия - бизнес, НКО и органы власти - наиболее эффективна для реализации разных проектов социальной направленности и помощи детям, потому что государственная структура не гибкая. И очень важно опробовать новые технологии, которые в дальнейшем могут становиться системными решениями. Поэтому всегда призываю к партнерству", - сказала Львова-Белова в ходе панельной дискуссии "Меценатство и благотворительность: межсекторная синергия НКО, бизнеса и власти" в Челябинске.
Член комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Мария Львова-Белова
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По словам детского омбудсмена, изначально институт уполномоченных по правам ребенка был похож на аналог МЧС, который призван оперативно реагировать на нарушения прав детей, а сейчас есть понимание, что "важно работать на профилактику и на опережение, чтобы не допустить ужасных последствий".
Львова-Белова призвала представителей бизнеса и некоммерческого сектора к ответственному подходу.
«
"Если раньше мы приезжали и дарили детям подарки в детских домах, если раньше мы устраивали праздники для детей, то сейчас умная благотворительность говорит нам о том, что мы должны отвечать за то, что мы делаем, какой результат будет по итогу наших действий. Важно, что сегодня здесь собрались организации, которые профессионально оказывают помощь, к которым реально можно присоединиться и правильно направить существующие ресурсы. Давайте объединять усилия, чтобы в нашей великой стране жилось еще лучше", - сказала она.
Русский экономический форум проходит с 9 по 11 ноября в Челябинске.
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ОбществоЧелябинскРоссияМария Львова-БеловаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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