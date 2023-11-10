https://ria.ru/20231110/sotsproekty-1908682660.html

Львова-Белова рассказала о важности кооперации власти, бизнеса и НКО

Львова-Белова рассказала о важности кооперации власти, бизнеса и НКО - РИА Новости, 10.11.2023

Львова-Белова рассказала о важности кооперации власти, бизнеса и НКО

Взаимодействие власти, бизнеса и НКО играет важную роль в успешной реализации проектов социальной направленности и помощи детям, заявила уполномоченный по... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T15:11

2023-11-10T15:11

2023-11-10T15:29

общество

челябинск

россия

мария львова-белова

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Взаимодействие власти, бизнеса и НКО играет важную роль в успешной реализации проектов социальной направленности и помощи детям, заявила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова. Ее слова приводятся на официальном сайте уполномоченного по правам ребенка. "Считаю, что эта тройственная синергия - бизнес, НКО и органы власти - наиболее эффективна для реализации разных проектов социальной направленности и помощи детям, потому что государственная структура не гибкая. И очень важно опробовать новые технологии, которые в дальнейшем могут становиться системными решениями. Поэтому всегда призываю к партнерству", - сказала Львова-Белова в ходе панельной дискуссии "Меценатство и благотворительность: межсекторная синергия НКО, бизнеса и власти" в Челябинске.По словам детского омбудсмена, изначально институт уполномоченных по правам ребенка был похож на аналог МЧС, который призван оперативно реагировать на нарушения прав детей, а сейчас есть понимание, что "важно работать на профилактику и на опережение, чтобы не допустить ужасных последствий". Львова-Белова призвала представителей бизнеса и некоммерческого сектора к ответственному подходу. "Если раньше мы приезжали и дарили детям подарки в детских домах, если раньше мы устраивали праздники для детей, то сейчас умная благотворительность говорит нам о том, что мы должны отвечать за то, что мы делаем, какой результат будет по итогу наших действий. Важно, что сегодня здесь собрались организации, которые профессионально оказывают помощь, к которым реально можно присоединиться и правильно направить существующие ресурсы. Давайте объединять усилия, чтобы в нашей великой стране жилось еще лучше", - сказала она. Русский экономический форум проходит с 9 по 11 ноября в Челябинске.

https://ria.ru/20230730/obraschenie-1887232600.html

https://ria.ru/20230428/avito-1868346991.html

челябинск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, челябинск, россия, мария львова-белова, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)