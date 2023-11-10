https://ria.ru/20231110/solomin-1908708265.html

Директор Малого театра рассказала о состоянии Юрия Соломина

Директор Малого театра рассказала о состоянии Юрия Соломина - РИА Новости, 10.11.2023

Директор Малого театра рассказала о состоянии Юрия Соломина

Состояние народного артиста СССР, худрука Малого театра Юрия Соломина стабильное, сообщила РИА Новости директор театра Тамара Михайлова. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T16:33

2023-11-10T16:33

2023-11-10T16:33

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Состояние народного артиста СССР, худрука Малого театра Юрия Соломина стабильное, сообщила РИА Новости директор театра Тамара Михайлова. Соломин был госпитализирован 6 ноября. Во вторник 7 ноября Михайлова сообщала агентству, что врачи диагностировали у него инсульт, но, несмотря на это, артист чувствует себя лучше. "Я его сегодня видела. Он находится в том состоянии, в котором может находиться человек после инсульта. В целом все нормально, состояние стабильное", - сказала собеседница агентства. Михайлова также добавила, что ей удалось поговорить с Соломиным. "Да, я с ним общалась", - ответила она на соответствующий вопрос. Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1961 года преподает в высшем театральном училище имени Щепкина, профессор кафедры актерского мастерства. В качестве режиссера Соломин работает в Малом театре и на телевидении. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.

https://ria.ru/20231108/solomin-1908169763.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости культуры, здоровье - общество, юрий соломин, малый театр