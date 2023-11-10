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Директор Малого театра рассказала о состоянии Юрия Соломина - РИА Новости, 10.11.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:33 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/solomin-1908708265.html
Директор Малого театра рассказала о состоянии Юрия Соломина
Директор Малого театра рассказала о состоянии Юрия Соломина - РИА Новости, 10.11.2023
Директор Малого театра рассказала о состоянии Юрия Соломина
Состояние народного артиста СССР, худрука Малого театра Юрия Соломина стабильное, сообщила РИА Новости директор театра Тамара Михайлова. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T16:33
2023-11-10T16:33
культура
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здоровье - общество
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Состояние народного артиста СССР, худрука Малого театра Юрия Соломина стабильное, сообщила РИА Новости директор театра Тамара Михайлова. Соломин был госпитализирован 6 ноября. Во вторник 7 ноября Михайлова сообщала агентству, что врачи диагностировали у него инсульт, но, несмотря на это, артист чувствует себя лучше. "Я его сегодня видела. Он находится в том состоянии, в котором может находиться человек после инсульта. В целом все нормально, состояние стабильное", - сказала собеседница агентства. Михайлова также добавила, что ей удалось поговорить с Соломиным. "Да, я с ним общалась", - ответила она на соответствующий вопрос. Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1961 года преподает в высшем театральном училище имени Щепкина, профессор кафедры актерского мастерства. В качестве режиссера Соломин работает в Малом театре и на телевидении. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.
https://ria.ru/20231108/solomin-1908169763.html
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новости культуры, здоровье - общество, юрий соломин, малый театр
Культура, Новости культуры, Здоровье - Общество, Юрий Соломин, Малый театр
Директор Малого театра рассказала о состоянии Юрия Соломина

Директор Малого театра: состояние Юрия Соломина стабильное, он может говорить

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкНародный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин
Народный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Народный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Состояние народного артиста СССР, худрука Малого театра Юрия Соломина стабильное, сообщила РИА Новости директор театра Тамара Михайлова.
Соломин был госпитализирован 6 ноября. Во вторник 7 ноября Михайлова сообщала агентству, что врачи диагностировали у него инсульт, но, несмотря на это, артист чувствует себя лучше.
"Я его сегодня видела. Он находится в том состоянии, в котором может находиться человек после инсульта. В целом все нормально, состояние стабильное", - сказала собеседница агентства. Михайлова также добавила, что ей удалось поговорить с Соломиным. "Да, я с ним общалась", - ответила она на соответствующий вопрос.
Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1961 года преподает в высшем театральном училище имени Щепкина, профессор кафедры актерского мастерства. В качестве режиссера Соломин работает в Малом театре и на телевидении. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.
Руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Появились новые подробности о состоянии Соломина
8 ноября, 15:33
 
КультураНовости культурыЗдоровье - ОбществоЮрий СоломинМалый театр
 
 
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