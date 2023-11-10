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ЕК не обнародует предложения по новым санкциям против России на этой неделе - РИА Новости, 10.11.2023
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14:27 10.11.2023 (обновлено: 14:31 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/sanktsii-1908670014.html
ЕК не обнародует предложения по новым санкциям против России на этой неделе
ЕК не обнародует предложения по новым санкциям против России на этой неделе - РИА Новости, 10.11.2023
ЕК не обнародует предложения по новым санкциям против России на этой неделе
Европейская комиссия не собирается обнародовать предложения по 12-му пакету санкций против России на этой неделе, дискуссии по санкциям еще продолжаются, но его РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T14:27
2023-11-10T14:31
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еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Европейская комиссия не собирается обнародовать предложения по 12-му пакету санкций против России на этой неделе, дискуссии по санкциям еще продолжаются, но его появление ожидается позднее в ноябре, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Эрик Мамер.Ранее глава Еврокомиссии Фон дер Ляйен во время визита в Киев заявила, что Еврокомиссия представит 12-й пакет санкций ЕС против России с новыми запретами на импорт и экспорт и ужесточением ограничения цен на нефть на неделе с 6 ноября."Он (пакет санкций – ред.) не появится сегодня, но мы, конечно, проинформируем вас, как только он должен будет появиться… Иногда подготовка санкций занимает больше времени, чем ожидалось, дискуссии продолжаются, мы надеемся представить его в ближайшее время", - сказал представитель Еврокомиссии.В ответ на уточняющий вопрос журналистов о сроках появления предложения он выразил надежду, что это произойдет "в ближайшее время - это означает, что не в следующем месяце".
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россия, еврокомиссия, евросоюз, брюссель, в мире
Россия, Еврокомиссия, Евросоюз, Брюссель, В мире
ЕК не обнародует предложения по новым санкциям против России на этой неделе

Представитель ЕК: в ЕС продолжаются дискуссии по 12-му пакету санкций против РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Европейская комиссия не собирается обнародовать предложения по 12-му пакету санкций против России на этой неделе, дискуссии по санкциям еще продолжаются, но его появление ожидается позднее в ноябре, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Эрик Мамер.
Ранее глава Еврокомиссии Фон дер Ляйен во время визита в Киев заявила, что Еврокомиссия представит 12-й пакет санкций ЕС против России с новыми запретами на импорт и экспорт и ужесточением ограничения цен на нефть на неделе с 6 ноября.
"Он (пакет санкций – ред.) не появится сегодня, но мы, конечно, проинформируем вас, как только он должен будет появиться… Иногда подготовка санкций занимает больше времени, чем ожидалось, дискуссии продолжаются, мы надеемся представить его в ближайшее время", - сказал представитель Еврокомиссии.
В ответ на уточняющий вопрос журналистов о сроках появления предложения он выразил надежду, что это произойдет "в ближайшее время - это означает, что не в следующем месяце".
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