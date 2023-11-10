https://ria.ru/20231110/sanktsii-1908670014.html

ЕК не обнародует предложения по новым санкциям против России на этой неделе

ЕК не обнародует предложения по новым санкциям против России на этой неделе - РИА Новости, 10.11.2023

ЕК не обнародует предложения по новым санкциям против России на этой неделе

Европейская комиссия не собирается обнародовать предложения по 12-му пакету санкций против России на этой неделе, дискуссии по санкциям еще продолжаются, но его РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T14:27

2023-11-10T14:27

2023-11-10T14:31

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БРЮССЕЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Европейская комиссия не собирается обнародовать предложения по 12-му пакету санкций против России на этой неделе, дискуссии по санкциям еще продолжаются, но его появление ожидается позднее в ноябре, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Эрик Мамер.Ранее глава Еврокомиссии Фон дер Ляйен во время визита в Киев заявила, что Еврокомиссия представит 12-й пакет санкций ЕС против России с новыми запретами на импорт и экспорт и ужесточением ограничения цен на нефть на неделе с 6 ноября."Он (пакет санкций – ред.) не появится сегодня, но мы, конечно, проинформируем вас, как только он должен будет появиться… Иногда подготовка санкций занимает больше времени, чем ожидалось, дискуссии продолжаются, мы надеемся представить его в ближайшее время", - сказал представитель Еврокомиссии.В ответ на уточняющий вопрос журналистов о сроках появления предложения он выразил надежду, что это произойдет "в ближайшее время - это означает, что не в следующем месяце".

https://ria.ru/20231027/sanktsii-1905626859.html

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