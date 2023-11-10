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В Афросоюзе потребовали прекратить разрушение сектора Газа
В Афросоюзе потребовали прекратить разрушение сектора Газа - РИА Новости, 10.11.2023
В Афросоюзе потребовали прекратить разрушение сектора Газа
Председатель Комиссии Африканского Союза Муса Факи Махамат призвал прекратить разрушение сектора Газа израильскими бомбардировками и предпринять шаги для... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T19:44
2023-11-10T19:44
2023-11-10T19:44
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саудовская аравия
африканский союз
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ЭР-РИЯД, 10 ноя - РИА Новости. Председатель Комиссии Африканского Союза Муса Факи Махамат призвал прекратить разрушение сектора Газа израильскими бомбардировками и предпринять шаги для решения палестинской проблемы на основе создания двух жизнеспособных государств, живущих в добрососедстве. "Мы требуем немедленно прекратить военные действия в секторе Газа и разрушения Газы. Жестокое насилие, которое потрясает человеческую совесть, отбирает у людей их жизни, достоинство и земли", - сказал Факи, выступая в пятницу во время первого саудо-африканского саммита в Эр-Рияде. Он отметил, что Африканский союз наряду с арабскими странами выступает в поддержку прав палестинцев, их свободы и безопасности. "Нет мира в регионе без решения проблемы на основе создания двух жизнеспособных государств, сосуществующих друг с другом в мире и добрососедстве", - добавил он. Саудовская Аравия созвала первый саммит африканских стран накануне экстренного общеарабского саммита, который будет посвящён развитию ситуации в секторе Газа на фоне продолжения военной эскалации.
https://ria.ru/20231110/palestina-1908550969.html
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в мире, цены на нефть, саудовская аравия, африканский союз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Цены на нефть, Саудовская Аравия, Африканский союз, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Афросоюзе потребовали прекратить разрушение сектора Газа
Председатель Комиссии Афросоюза потребовал прекратить разрушение сектора Газа