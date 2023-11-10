Рейтинг@Mail.ru
В Афросоюзе потребовали прекратить разрушение сектора Газа - РИА Новости, 10.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:44 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/razrushenie-1908768972.html
В Афросоюзе потребовали прекратить разрушение сектора Газа
В Афросоюзе потребовали прекратить разрушение сектора Газа - РИА Новости, 10.11.2023
В Афросоюзе потребовали прекратить разрушение сектора Газа
Председатель Комиссии Африканского Союза Муса Факи Махамат призвал прекратить разрушение сектора Газа израильскими бомбардировками и предпринять шаги для... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T19:44
2023-11-10T19:44
в мире
цены на нефть
саудовская аравия
африканский союз
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759273108_0:196:3252:2025_1920x0_80_0_0_c7c2c01b5c9f92761aad098c20e678c6.jpg
ЭР-РИЯД, 10 ноя - РИА Новости. Председатель Комиссии Африканского Союза Муса Факи Махамат призвал прекратить разрушение сектора Газа израильскими бомбардировками и предпринять шаги для решения палестинской проблемы на основе создания двух жизнеспособных государств, живущих в добрососедстве. "Мы требуем немедленно прекратить военные действия в секторе Газа и разрушения Газы. Жестокое насилие, которое потрясает человеческую совесть, отбирает у людей их жизни, достоинство и земли", - сказал Факи, выступая в пятницу во время первого саудо-африканского саммита в Эр-Рияде. Он отметил, что Африканский союз наряду с арабскими странами выступает в поддержку прав палестинцев, их свободы и безопасности. "Нет мира в регионе без решения проблемы на основе создания двух жизнеспособных государств, сосуществующих друг с другом в мире и добрососедстве", - добавил он. Саудовская Аравия созвала первый саммит африканских стран накануне экстренного общеарабского саммита, который будет посвящён развитию ситуации в секторе Газа на фоне продолжения военной эскалации.
https://ria.ru/20231110/palestina-1908550969.html
https://ria.ru/20231109/gaza-1908292063.html
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759273108_373:0:3102:2047_1920x0_80_0_0_399450025b69a561418a55c023359014.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, саудовская аравия, африканский союз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Цены на нефть, Саудовская Аравия, Африканский союз, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Афросоюзе потребовали прекратить разрушение сектора Газа

Председатель Комиссии Афросоюза потребовал прекратить разрушение сектора Газа

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредседатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат
Председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЭР-РИЯД, 10 ноя - РИА Новости. Председатель Комиссии Африканского Союза Муса Факи Махамат призвал прекратить разрушение сектора Газа израильскими бомбардировками и предпринять шаги для решения палестинской проблемы на основе создания двух жизнеспособных государств, живущих в добрососедстве.
«
"Мы требуем немедленно прекратить военные действия в секторе Газа и разрушения Газы. Жестокое насилие, которое потрясает человеческую совесть, отбирает у людей их жизни, достоинство и земли", - сказал Факи, выступая в пятницу во время первого саудо-африканского саммита в Эр-Рияде.
Палестинцы покидают разрушенные районы Газы - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Постпред Палестины надеется, что США убедят Израиль прекратить огонь в Газе
06:17
Он отметил, что Африканский союз наряду с арабскими странами выступает в поддержку прав палестинцев, их свободы и безопасности.
«
"Нет мира в регионе без решения проблемы на основе создания двух жизнеспособных государств, сосуществующих друг с другом в мире и добрососедстве", - добавил он.
Саудовская Аравия созвала первый саммит африканских стран накануне экстренного общеарабского саммита, который будет посвящён развитию ситуации в секторе Газа на фоне продолжения военной эскалации.
Поиск выживших после израильской бомбардировки в лагере беженцев Магази в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Небензя призвал прекратить огонь в секторе Газа, а не обсуждать его будущее
Вчера, 01:25
 
В миреЦены на нефтьСаудовская АравияАфриканский союзОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала