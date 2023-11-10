https://ria.ru/20231110/psb-1908696513.html

Зампред ПСБ: для решения вопросов демографии нужны общие усилия

Зампред ПСБ: для решения вопросов демографии нужны общие усилия - РИА Новости, 10.11.2023

Зампред ПСБ: для решения вопросов демографии нужны общие усилия

Для достижения целей демографической политики необходимо наладить взаимодействие государства, общества и корпоративного сектора, считает заместитель... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T15:55

2023-11-10T15:55

2023-11-10T15:55

россия

псб (банк псб)

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Для достижения целей демографической политики необходимо наладить взаимодействие государства, общества и корпоративного сектора, считает заместитель председателя ПСБ Владимир Катренко. Об это он заявил на парламентских слушаниях комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства "Реализация демографической политики в России: проблемы, перспективы развития и законодательные решения". "Поддержка демографической политики - ключевая задача не только государства, но и корпоративного сектора страны. Сейчас существует большой потенциал для увеличения вклада работодателей в достижение целей демографической политики, в создание инфраструктуры для поддержки института семьи. Общими усилиями мы обеспечим повышение уровня социальной защищенности сотрудников российских компаний, окажем содействие в широком распространении лучших практик корпоративной демографической политики", - приводятся в сообщении пресс-службы банка слова Катренко. Он также отметил, что ПСБ выстроил конструктивное взаимодействие с Торгово-промышленной палатой (ТПП) в этом направлении. По инициативе ПСБ в ТПП был проведен ряд мероприятий на тему развития корпоративных программ поддержки работников, имеющих семьи, сформирована рабочая группа для подготовки предложений о рекомендательном стандарте корпоративной социальной ответственности.

https://ria.ru/20231031/tekhnorazvitie-1906521779.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, псб (банк псб)