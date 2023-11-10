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Зампред ПСБ: для решения вопросов демографии нужны общие усилия
Зампред ПСБ: для решения вопросов демографии нужны общие усилия - РИА Новости, 10.11.2023
Зампред ПСБ: для решения вопросов демографии нужны общие усилия
Для достижения целей демографической политики необходимо наладить взаимодействие государства, общества и корпоративного сектора, считает заместитель... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T15:55
2023-11-10T15:55
2023-11-10T15:55
россия
псб (банк псб)
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Для достижения целей демографической политики необходимо наладить взаимодействие государства, общества и корпоративного сектора, считает заместитель председателя ПСБ Владимир Катренко. Об это он заявил на парламентских слушаниях комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства "Реализация демографической политики в России: проблемы, перспективы развития и законодательные решения". "Поддержка демографической политики - ключевая задача не только государства, но и корпоративного сектора страны. Сейчас существует большой потенциал для увеличения вклада работодателей в достижение целей демографической политики, в создание инфраструктуры для поддержки института семьи. Общими усилиями мы обеспечим повышение уровня социальной защищенности сотрудников российских компаний, окажем содействие в широком распространении лучших практик корпоративной демографической политики", - приводятся в сообщении пресс-службы банка слова Катренко. Он также отметил, что ПСБ выстроил конструктивное взаимодействие с Торгово-промышленной палатой (ТПП) в этом направлении. По инициативе ПСБ в ТПП был проведен ряд мероприятий на тему развития корпоративных программ поддержки работников, имеющих семьи, сформирована рабочая группа для подготовки предложений о рекомендательном стандарте корпоративной социальной ответственности.
https://ria.ru/20231031/tekhnorazvitie-1906521779.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, псб (банк псб)
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Для достижения целей демографической политики необходимо наладить взаимодействие государства, общества и корпоративного сектора, считает заместитель председателя ПСБ Владимир Катренко.
Об это он заявил на парламентских слушаниях комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства "Реализация демографической политики в России
: проблемы, перспективы развития и законодательные решения".
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"Поддержка демографической политики - ключевая задача не только государства, но и корпоративного сектора страны. Сейчас существует большой потенциал для увеличения вклада работодателей в достижение целей демографической политики, в создание инфраструктуры для поддержки института семьи. Общими усилиями мы обеспечим повышение уровня социальной защищенности сотрудников российских компаний, окажем содействие в широком распространении лучших практик корпоративной демографической политики", - приводятся в сообщении пресс-службы банка слова Катренко.
Он также отметил, что ПСБ выстроил конструктивное взаимодействие с Торгово-промышленной палатой (ТПП
) в этом направлении. По инициативе ПСБ в ТПП был проведен ряд мероприятий на тему развития корпоративных программ поддержки работников, имеющих семьи, сформирована рабочая группа для подготовки предложений о рекомендательном стандарте корпоративной социальной ответственности.