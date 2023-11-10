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Зампред ПСБ: для решения вопросов демографии нужны общие усилия - РИА Новости, 10.11.2023
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15:55 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/psb-1908696513.html
Зампред ПСБ: для решения вопросов демографии нужны общие усилия
Зампред ПСБ: для решения вопросов демографии нужны общие усилия - РИА Новости, 10.11.2023
Зампред ПСБ: для решения вопросов демографии нужны общие усилия
Для достижения целей демографической политики необходимо наладить взаимодействие государства, общества и корпоративного сектора, считает заместитель... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T15:55
2023-11-10T15:55
россия
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Для достижения целей демографической политики необходимо наладить взаимодействие государства, общества и корпоративного сектора, считает заместитель председателя ПСБ Владимир Катренко. Об это он заявил на парламентских слушаниях комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства "Реализация демографической политики в России: проблемы, перспективы развития и законодательные решения". "Поддержка демографической политики - ключевая задача не только государства, но и корпоративного сектора страны. Сейчас существует большой потенциал для увеличения вклада работодателей в достижение целей демографической политики, в создание инфраструктуры для поддержки института семьи. Общими усилиями мы обеспечим повышение уровня социальной защищенности сотрудников российских компаний, окажем содействие в широком распространении лучших практик корпоративной демографической политики", - приводятся в сообщении пресс-службы банка слова Катренко. Он также отметил, что ПСБ выстроил конструктивное взаимодействие с Торгово-промышленной палатой (ТПП) в этом направлении. По инициативе ПСБ в ТПП был проведен ряд мероприятий на тему развития корпоративных программ поддержки работников, имеющих семьи, сформирована рабочая группа для подготовки предложений о рекомендательном стандарте корпоративной социальной ответственности.
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россия, псб (банк псб)
Россия, ПСБ (Банк ПСБ)

Зампред ПСБ: для решения вопросов демографии нужны общие усилия

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗдание офиса ПАО "Промсвязьбанк" в Новосибирске
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Для достижения целей демографической политики необходимо наладить взаимодействие государства, общества и корпоративного сектора, считает заместитель председателя ПСБ Владимир Катренко.
Об это он заявил на парламентских слушаниях комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства "Реализация демографической политики в России: проблемы, перспективы развития и законодательные решения".
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
ПСБ: у банков есть ресурсы для поддержки мегапроектов техноразвития РФ
31 октября, 19:20
"Поддержка демографической политики - ключевая задача не только государства, но и корпоративного сектора страны. Сейчас существует большой потенциал для увеличения вклада работодателей в достижение целей демографической политики, в создание инфраструктуры для поддержки института семьи. Общими усилиями мы обеспечим повышение уровня социальной защищенности сотрудников российских компаний, окажем содействие в широком распространении лучших практик корпоративной демографической политики", - приводятся в сообщении пресс-службы банка слова Катренко.
Он также отметил, что ПСБ выстроил конструктивное взаимодействие с Торгово-промышленной палатой (ТПП) в этом направлении. По инициативе ПСБ в ТПП был проведен ряд мероприятий на тему развития корпоративных программ поддержки работников, имеющих семьи, сформирована рабочая группа для подготовки предложений о рекомендательном стандарте корпоративной социальной ответственности.
 
РоссияПСБ (Банк ПСБ)
 
 
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