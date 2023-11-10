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Додон назвал акции протеста лучшим инструментом борьбы против властей - РИА Новости, 10.11.2023
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18:43 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/protest-1908758025.html
Додон назвал акции протеста лучшим инструментом борьбы против властей
Додон назвал акции протеста лучшим инструментом борьбы против властей - РИА Новости, 10.11.2023
Додон назвал акции протеста лучшим инструментом борьбы против властей
Лидер оппозиционной молдавской Партии социалистов, экс-президент Игорь Додон считает, что большие национальные акции протеста являются лучшим инструментом... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T18:43
2023-11-10T18:43
игорь додон
молдавия
в мире
майя санду
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КИШИНЕВ, 10 ноя – РИА Новости. Лидер оппозиционной молдавской Партии социалистов, экс-президент Игорь Додон считает, что большие национальные акции протеста являются лучшим инструментом борьбы против властей Молдавии. На прошлой неделе в Молдавии с призывом к объединению выступили различные оппозиционные партии. Экс-премьер, лидер Партии развития и объединения Молдавии Ион Кику предложил всем желающим принять участие во встрече 7 ноября, чтобы "запустить процесс освобождения страны от некомпетентной власти", однако эту дату решено было изменить из-за местных выборов. "Мы считаем, что нужно объединиться со всеми против Майи Санду (президент Молдавии - ред.). Будет митинг или нет, мы это решим. Наши представители от партии начали диалог с другими партиями. Инициативу Кику мы поддержали. Были первые контакты. Думаю, что после второго тура эта работа будет продолжена. Борьба против власти, думаю, всех нас объединит. И мы пойдем разными методами. Я считаю, что самый эффективный инструмент – это общие большие национальные акции протеста", - заявил Додон на брифинге. Оппозиционная платформа "Общественная повестка" была создана в Молдавии осенью прошлого года, чтобы добиться свержения власти. В нее вошло восемь политических формирований, однако массовых мероприятий они не проводили. Весной возобновила протесты партия "Шор", которая призывала другие политсилы присоединиться к отстаиванию прав граждан. Экс-президент, лидер партии социалистов Игорь Додон в октябре также призвал оппозиционные партии должны объединиться, чтобы бороться с "диктатурой и цензурой" властей.
https://ria.ru/20231109/diktatura-1908514088.html
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игорь додон, молдавия, в мире, майя санду
Игорь Додон, Молдавия, В мире, Майя Санду
Додон назвал акции протеста лучшим инструментом борьбы против властей

Додон назвал акции протеста лучшим инструментом борьбы против властей Молдавии

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПредседатель партии социалистов Молдавии Игорь Додон
Председатель партии социалистов Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Председатель партии социалистов Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 10 ноя – РИА Новости. Лидер оппозиционной молдавской Партии социалистов, экс-президент Игорь Додон считает, что большие национальные акции протеста являются лучшим инструментом борьбы против властей Молдавии.
На прошлой неделе в Молдавии с призывом к объединению выступили различные оппозиционные партии. Экс-премьер, лидер Партии развития и объединения Молдавии Ион Кику предложил всем желающим принять участие во встрече 7 ноября, чтобы "запустить процесс освобождения страны от некомпетентной власти", однако эту дату решено было изменить из-за местных выборов.
«
"Мы считаем, что нужно объединиться со всеми против Майи Санду (президент Молдавии - ред.). Будет митинг или нет, мы это решим. Наши представители от партии начали диалог с другими партиями. Инициативу Кику мы поддержали. Были первые контакты. Думаю, что после второго тура эта работа будет продолжена. Борьба против власти, думаю, всех нас объединит. И мы пойдем разными методами. Я считаю, что самый эффективный инструмент – это общие большие национальные акции протеста", - заявил Додон на брифинге.
Оппозиционная платформа "Общественная повестка" была создана в Молдавии осенью прошлого года, чтобы добиться свержения власти. В нее вошло восемь политических формирований, однако массовых мероприятий они не проводили. Весной возобновила протесты партия "Шор", которая призывала другие политсилы присоединиться к отстаиванию прав граждан. Экс-президент, лидер партии социалистов Игорь Додон в октябре также призвал оппозиционные партии должны объединиться, чтобы бороться с "диктатурой и цензурой" властей.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Оппозиционер Шор обвинил власти Молдавии в диктатуре
Вчера, 20:55
 
Игорь ДодонМолдавияВ миреМайя Санду
 
 
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