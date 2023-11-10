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Фельдшер ВСУ, участвовавший в расстреле мариупольцев, получил 30 лет - РИА Новости, 10.11.2023
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12:53 10.11.2023 (обновлено: 12:54 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/prigovor-1908631560.html
Фельдшер ВСУ, участвовавший в расстреле мариупольцев, получил 30 лет
Фельдшер ВСУ, участвовавший в расстреле мариупольцев, получил 30 лет - РИА Новости, 10.11.2023
Фельдшер ВСУ, участвовавший в расстреле мариупольцев, получил 30 лет
Верховный суд ДНР приговорил к 30 годам колонии строгого режима фельдшера ВСУ, участвовавшего в расстреле шестерых мирных жителей Мариуполя, сообщили РИА... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T12:53
2023-11-10T12:54
происшествия
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мариуполь
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 30 годам колонии строгого режима фельдшера ВСУ, участвовавшего в расстреле шестерых мирных жителей Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. В суде было установлено, что 29 марта 2022 года фельдшер медицинского пункта реактивно-артиллерийского дивизиона 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Виталий Матвиенко с военнослужащими Андреем Егоровым и Назарием Морозом, находясь вблизи жилых домов по Никопольскому проспекту в Мариуполе, получил приказ командира об устранении мирных жителей и расстрелял из автомата легковой автомобиль, в котором находилась семья. Женщина скончалась на месте, мужчине, получившему тяжелое ранение, и сыну удалось скрыться. Через два дня Матвиенко совместно с военнослужащими Владиславом Овчаренко, Романом Макусей и Вадимом Семчуком, находясь на той же боевой позиции, расстреляли из автоматов движущуюся колонну из трех автомобилей. На машинах были белые ленты на зеркалах, обозначающие их принадлежность к гражданскому автотранспорту. В результате пятеро мирных жителей скончались на месте, двоим мужчинам удалось скрыться. "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Матвиенко к 30 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре. 37-летний Матвиенко признан виновным по п.п. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 3 ст. 30, пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с мирным населением на оккупированной территории). В отношении Егорова, Морозова, Овчаренко, Макуси и Семчука ранее Верховным судом ДНР уже были вынесены приговоры.
https://ria.ru/20231108/prigovor-1908174114.html
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происшествия, донецкая народная республика, россия, мариуполь, вооруженные силы украины
Происшествия, Донецкая Народная Республика, Россия, Мариуполь, Вооруженные силы Украины
Фельдшер ВСУ, участвовавший в расстреле мариупольцев, получил 30 лет

Фельдшер ВСУ, участвовавший в расстреле шести жителей Мариуполя, получил 30 лет

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 30 годам колонии строгого режима фельдшера ВСУ, участвовавшего в расстреле шестерых мирных жителей Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР.
В суде было установлено, что 29 марта 2022 года фельдшер медицинского пункта реактивно-артиллерийского дивизиона 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Виталий Матвиенко с военнослужащими Андреем Егоровым и Назарием Морозом, находясь вблизи жилых домов по Никопольскому проспекту в Мариуполе, получил приказ командира об устранении мирных жителей и расстрелял из автомата легковой автомобиль, в котором находилась семья. Женщина скончалась на месте, мужчине, получившему тяжелое ранение, и сыну удалось скрыться.
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Через два дня Матвиенко совместно с военнослужащими Владиславом Овчаренко, Романом Макусей и Вадимом Семчуком, находясь на той же боевой позиции, расстреляли из автоматов движущуюся колонну из трех автомобилей. На машинах были белые ленты на зеркалах, обозначающие их принадлежность к гражданскому автотранспорту. В результате пятеро мирных жителей скончались на месте, двоим мужчинам удалось скрыться.
"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Матвиенко к 30 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре.
37-летний Матвиенко признан виновным по п.п. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 3 ст. 30, пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с мирным населением на оккупированной территории).
В отношении Егорова, Морозова, Овчаренко, Макуси и Семчука ранее Верховным судом ДНР уже были вынесены приговоры.
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