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Раскрываемость некоторых видов преступлений в России превысила 90 процентов - РИА Новости, 10.11.2023
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03:21 10.11.2023 (обновлено: 03:22 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/prestupleniya-1908544373.html
Раскрываемость некоторых видов преступлений в России превысила 90 процентов
Раскрываемость некоторых видов преступлений в России превысила 90 процентов - РИА Новости, 10.11.2023
Раскрываемость некоторых видов преступлений в России превысила 90 процентов
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником и отметил, что в этом году по ряду составов... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T03:21
2023-11-10T03:22
россия
владимир колокольцев
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником и отметил, что в этом году по ряду составов преступлений раскрываемость превысила 90%, сообщается на сайте ведомства. День сотрудника МВД отмечается 10 ноября в соответствии с указом президента РФ от 13 октября 2011 года. "В этом году нам удалось многого добиться. Достигнуты положительные результаты в борьбе с преступностью. По ряду составов раскрываемость превысила 90%, а по убийствам и покушениям на убийство приблизилась к стопроцентному рубежу. Такого в истории еще не было", - сказал Колокольцев. Колокольцев поблагодарил личный состав МВД за высокий профессионализм и ответственное отношение к работе, пожелав им успехов в службе, благополучия, здоровья, поддержки родных и близких.
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россия, владимир колокольцев
Россия, Владимир Колокольцев
Раскрываемость некоторых видов преступлений в России превысила 90 процентов

Колокольцев: в 2023 году раскрываемость ряда видов преступлений превысила 90%

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником и отметил, что в этом году по ряду составов преступлений раскрываемость превысила 90%, сообщается на сайте ведомства.
День сотрудника МВД отмечается 10 ноября в соответствии с указом президента РФ от 13 октября 2011 года.
"В этом году нам удалось многого добиться. Достигнуты положительные результаты в борьбе с преступностью. По ряду составов раскрываемость превысила 90%, а по убийствам и покушениям на убийство приблизилась к стопроцентному рубежу. Такого в истории еще не было", - сказал Колокольцев.
Колокольцев поблагодарил личный состав МВД за высокий профессионализм и ответственное отношение к работе, пожелав им успехов в службе, благополучия, здоровья, поддержки родных и близких.
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РоссияВладимир Колокольцев
 
 
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