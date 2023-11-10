https://ria.ru/20231110/prestupleniya-1908544373.html

Раскрываемость некоторых видов преступлений в России превысила 90 процентов

Раскрываемость некоторых видов преступлений в России превысила 90 процентов - РИА Новости, 10.11.2023

Раскрываемость некоторых видов преступлений в России превысила 90 процентов

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником и отметил, что в этом году по ряду составов... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T03:21

2023-11-10T03:21

2023-11-10T03:22

россия

владимир колокольцев

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником и отметил, что в этом году по ряду составов преступлений раскрываемость превысила 90%, сообщается на сайте ведомства. День сотрудника МВД отмечается 10 ноября в соответствии с указом президента РФ от 13 октября 2011 года. "В этом году нам удалось многого добиться. Достигнуты положительные результаты в борьбе с преступностью. По ряду составов раскрываемость превысила 90%, а по убийствам и покушениям на убийство приблизилась к стопроцентному рубежу. Такого в истории еще не было", - сказал Колокольцев. Колокольцев поблагодарил личный состав МВД за высокий профессионализм и ответственное отношение к работе, пожелав им успехов в службе, благополучия, здоровья, поддержки родных и близких.

https://ria.ru/20231110/geroizm-1908533911.html

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россия, владимир колокольцев