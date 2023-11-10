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ВС России заняли более выгодные позиции на Южнодонецком направлении

ВС России заняли более выгодные позиции на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 10.11.2023

ВС России заняли более выгодные позиции на Южнодонецком направлении

Российские военнослужащие за неделю отразили три атаки на южнодонецком направлении и заняли более выгодные рубежи и позиции, потери Киева составили более 800... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T16:12

2023-11-10T16:12

2023-11-10T16:17

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вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Российские военнослужащие за неделю отразили три атаки на южнодонецком направлении и заняли более выгодные рубежи и позиции, потери Киева составили более 800 солдат, сообщили в Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили три атаки противника", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что ударами авиации и огнём артиллерии были поражены подразделения 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, а также 105-й и 128-й бригад теробороны в районах Новомихайловки, Старомайорского, Урожайного в ДНР и Приютного в Запорожской области."Общие потери противника составили свыше 800 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, 12 боевых бронированных машин, 22 автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены восемь орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО", - добавили в МО РФ.Кроме того, в районе населенного пункта Богатырь в ДНР уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны.

россия

донецкая народная республика

киев

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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, киев