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ВС России заняли более выгодные позиции на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 10.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:12 10.11.2023 (обновлено: 16:17 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/pozitsii-1908702030.html
ВС России заняли более выгодные позиции на Южнодонецком направлении
ВС России заняли более выгодные позиции на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 10.11.2023
ВС России заняли более выгодные позиции на Южнодонецком направлении
Российские военнослужащие за неделю отразили три атаки на южнодонецком направлении и заняли более выгодные рубежи и позиции, потери Киева составили более 800... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T16:12
2023-11-10T16:17
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
киев
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Российские военнослужащие за неделю отразили три атаки на южнодонецком направлении и заняли более выгодные рубежи и позиции, потери Киева составили более 800 солдат, сообщили в Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили три атаки противника", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что ударами авиации и огнём артиллерии были поражены подразделения 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, а также 105-й и 128-й бригад теробороны в районах Новомихайловки, Старомайорского, Урожайного в ДНР и Приютного в Запорожской области."Общие потери противника составили свыше 800 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, 12 боевых бронированных машин, 22 автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены восемь орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО", - добавили в МО РФ.Кроме того, в районе населенного пункта Богатырь в ДНР уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны.
россия
донецкая народная республика
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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Киев
ВС России заняли более выгодные позиции на Южнодонецком направлении

МО: ВС РФ заняли более выгодные рубежи и позиции на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Константин МихальчевскийВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Военнослужащий ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Российские военнослужащие за неделю отразили три атаки на южнодонецком направлении и заняли более выгодные рубежи и позиции, потери Киева составили более 800 солдат, сообщили в Минобороны РФ.
"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили три атаки противника", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что ударами авиации и огнём артиллерии были поражены подразделения 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, а также 105-й и 128-й бригад теробороны в районах Новомихайловки, Старомайорского, Урожайного в ДНР и Приютного в Запорожской области.
"Общие потери противника составили свыше 800 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, 12 боевых бронированных машин, 22 автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены восемь орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО", - добавили в МО РФ.
Кроме того, в районе населенного пункта Богатырь в ДНР уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаКиев
 
 
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