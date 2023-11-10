https://ria.ru/20231110/pozhar-1908561700.html

Открытое горение на складе в Подмосковье ликвидировали

Открытое горение на складе в Подмосковье ликвидировали - РИА Новости, 10.11.2023

Открытое горение на складе в Подмосковье ликвидировали

Открытое горение на складе в подмосковном городском округе Ленинский ликвидировали, сообщает МЧС России. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T09:20

2023-11-10T09:20

2023-11-10T09:30

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908562970_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_5b3d25cbcfee2b3cf9f439ef6cb7d617.jpg

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Открытое горение на складе в подмосковном городском округе Ленинский ликвидировали, сообщает МЧС России. Ранее ведомство сообщило, что склад в подмосковном городском округе Ленинский загорелся на площади две тысячи квадратных метров, предварительно, при пожаре никто не пострадал. "В Подмосковье огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231109/pozhar-1908371445.html

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)