https://ria.ru/20231110/pozhar-1908561700.html
Открытое горение на складе в Подмосковье ликвидировали
Открытое горение на складе в Подмосковье ликвидировали - РИА Новости, 10.11.2023
Открытое горение на складе в Подмосковье ликвидировали
Открытое горение на складе в подмосковном городском округе Ленинский ликвидировали, сообщает МЧС России. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T09:20
2023-11-10T09:20
2023-11-10T09:30
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Открытое горение на складе в подмосковном городском округе Ленинский ликвидировали, сообщает МЧС России. Ранее ведомство сообщило, что склад в подмосковном городском округе Ленинский загорелся на площади две тысячи квадратных метров, предварительно, при пожаре никто не пострадал. "В Подмосковье огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Открытое горение на складе в Подмосковье ликвидировали
Открытое горение на складе подмосковном городском округе Ленинский ликвидировали