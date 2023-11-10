https://ria.ru/20231110/podmoskove-1908594821.html
Количество безработных снизилось на семь тысяч в Подмосковье с начала года
Количество безработных снизилось на семь тысяч в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 10.11.2023
Количество безработных снизилось на семь тысяч в Подмосковье с начала года
В Московской области с начала 2023 года снизилось количество безработных на семь тысяч, на одного безработного в регионе приходится восемь вакансий, сообщает... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T11:07
2023-11-10T11:07
2023-11-10T11:07
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В Московской области с начала 2023 года снизилось количество безработных на семь тысяч, на одного безработного в регионе приходится восемь вакансий, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "Количество безработных в Подмосковье с начала года снизилось на семь тысяч. Сегодня уровень безработицы в регионе - 0,25%, что составляет 10 тысяч зарегистрированных безработных жителей. Это свидетельствует о положительной динамике в экономике региона и улучшении ситуации на рынке труда", - сказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева, которую цитирует пресс-служба. В ведомстве уточнили, что на рынке труда в регионе в настоящий момент свыше 86 тысяч вакансий. Так, на одного безработного приходится в среднем восемь вакансий. Наибольший запрос поиска сотрудников наблюдается у работодателей в производственной сфере, таких вакансий в Подмосковье более 38 тысяч. "Мы реализуем комплекс дополнительных мер, направленных на обеспечение занятости такие, как материальная поддержка, бесплатное обучение и переобучение, а также содействие началу предпринимательства", - добавила Болатаева, чьи слова приводит пресс-служба. Подобрать вакансии с учетом пожеланий, опыта и квалификации можно на портале "Работа в России".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В Московской области с начала 2023 года снизилось количество безработных на семь тысяч, на одного безработного в регионе приходится восемь вакансий, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
"Количество безработных в Подмосковье с начала года снизилось на семь тысяч. Сегодня уровень безработицы в регионе - 0,25%, что составляет 10 тысяч зарегистрированных безработных жителей. Это свидетельствует о положительной динамике в экономике региона и улучшении ситуации на рынке труда", - сказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева
, которую цитирует пресс-служба.
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В ведомстве уточнили, что на рынке труда в регионе в настоящий момент свыше 86 тысяч вакансий. Так, на одного безработного приходится в среднем восемь вакансий. Наибольший запрос поиска сотрудников наблюдается у работодателей в производственной сфере, таких вакансий в Подмосковье более 38 тысяч.
"Мы реализуем комплекс дополнительных мер, направленных на обеспечение занятости такие, как материальная поддержка, бесплатное обучение и переобучение, а также содействие началу предпринимательства", - добавила Болатаева, чьи слова приводит пресс-служба.
Подобрать вакансии с учетом пожеланий, опыта и квалификации можно на портале "Работа в России".