https://ria.ru/20231110/pamyatniki-1908762839.html

На Украине памятники Пушкину и Щорсу изъяли из реестра культурного наследия

На Украине памятники Пушкину и Щорсу изъяли из реестра культурного наследия - РИА Новости, 10.11.2023

На Украине памятники Пушкину и Щорсу изъяли из реестра культурного наследия

Кабмин Украины изъял из реестра культурного наследия памятники русскому поэту Александру Пушкину, красному командиру времен Гражданской войны Николаю Щорсу,... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T19:05

2023-11-10T19:05

2023-11-10T19:12

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Кабмин Украины изъял из реестра культурного наследия памятники русскому поэту Александру Пушкину, красному командиру времен Гражданской войны Николаю Щорсу, полководцу Александру Суворову и другим русским и советским деятелям, тем самым разрешив их демонтаж, сообщили в пятницу в украинском министерстве культуры. "Правительство приняло решение об изъятии из государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения памятники Александру Пушкину, большевистскому предводителю Николаю Щорсу, а также другим российским и советским деятелям", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минкультуры Украины. Соответствующее постановление инициировано и разработано министерством культуры и информационной политики Украины. В частности, по информации ведомства, из реестра изъяты памятники Пушкину, Щорсу, советскому генералу Николаю Ватутину, экипажу бронепоезда "Таращанец" в Киеве, памятники Пушкину в Житомире, Харькове и Одессе, памятник князю Михаилу Воронцову в Одессе, памятники полководцу Александру Суворову в Измаиле и адмиралу Федору Ушакову в Херсоне. "Местная власть должна окончательно очистить пространство от маркеров антиукраинской политики – демонтировать и переместить памятники", – добавили в министерстве. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

https://ria.ru/20231107/pamyatnik-1907887970.html

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в мире, украина, александр пушкин, одесса, киев, федор ушаков