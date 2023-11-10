На Украине памятники Пушкину и Щорсу изъяли из реестра культурного наследия
Минкульт: Киев изъял из реестра культурного наследия памятники Пушкину и Щорсу
Памятник Пушкину в Одессе. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Кабмин Украины изъял из реестра культурного наследия памятники русскому поэту Александру Пушкину, красному командиру времен Гражданской войны Николаю Щорсу, полководцу Александру Суворову и другим русским и советским деятелям, тем самым разрешив их демонтаж, сообщили в пятницу в украинском министерстве культуры.
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"Правительство приняло решение об изъятии из государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения памятники Александру Пушкину, большевистскому предводителю Николаю Щорсу, а также другим российским и советским деятелям", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минкультуры Украины. Соответствующее постановление инициировано и разработано министерством культуры и информационной политики Украины.
В частности, по информации ведомства, из реестра изъяты памятники Пушкину, Щорсу, советскому генералу Николаю Ватутину, экипажу бронепоезда "Таращанец" в Киеве, памятники Пушкину в Житомире, Харькове и Одессе, памятник князю Михаилу Воронцову в Одессе, памятники полководцу Александру Суворову в Измаиле и адмиралу Федору Ушакову в Херсоне.
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"Местная власть должна окончательно очистить пространство от маркеров антиукраинской политики – демонтировать и переместить памятники", – добавили в министерстве.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.