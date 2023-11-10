https://ria.ru/20231110/palestina-1908549012.html

Постпред Палестины высоко оценил позицию генсека ООН по Газе

Постпред Палестины высоко оценил позицию генсека ООН по Газе - РИА Новости, 10.11.2023

Постпред Палестины высоко оценил позицию генсека ООН по Газе

Палестина ценит позицию генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша по вопросу палестино-израильского конфликта, однако нуждается в больших объемах... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T05:44

2023-11-10T05:44

2023-11-10T05:45

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ООН, 10 ноя – РИА Новости. Палестина ценит позицию генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша по вопросу палестино-израильского конфликта, однако нуждается в больших объемах гуманитарной помощи, заявил РИА Новости постоянный представитель арабской страны при ООН Рияд Мансур. "Конечно же, мы хотим видеть больше помощи. При этом мы ценим позицию генерального секретаря, который призывает к немедленному прекращению огня по гуманитарным соображениям. Помимо этого, он заявлял, что сектор Газа становится кладбищем для детей, а также что этим преступлениям необходимо положить конец", - сказал Мансур, комментируя роль ООН и ее генерального секретаря в урегулировании палестино-израильского конфликта. По словам постпреда Палестины, сегодня Гутерреш представляет собой "моральную силу ООН, которая пытается остановить войну и спасти жизни мирных граждан", несмотря на давление и критику в свой адрес, в том числе со стороны Израиля. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,5 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231108/gaza-1908277863.html

https://ria.ru/20231028/gaza-1905863284.html

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