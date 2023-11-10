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Постпред Палестины высоко оценил позицию генсека ООН по Газе - РИА Новости, 10.11.2023
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05:44 10.11.2023 (обновлено: 05:45 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/palestina-1908549012.html
Постпред Палестины высоко оценил позицию генсека ООН по Газе
Постпред Палестины высоко оценил позицию генсека ООН по Газе - РИА Новости, 10.11.2023
Постпред Палестины высоко оценил позицию генсека ООН по Газе
Палестина ценит позицию генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша по вопросу палестино-израильского конфликта, однако нуждается в больших объемах... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T05:44
2023-11-10T05:45
израиль
палестина
россия
антониу гутерреш
рияд мансур
владимир путин
оон
хамас
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ООН, 10 ноя – РИА Новости. Палестина ценит позицию генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша по вопросу палестино-израильского конфликта, однако нуждается в больших объемах гуманитарной помощи, заявил РИА Новости постоянный представитель арабской страны при ООН Рияд Мансур. "Конечно же, мы хотим видеть больше помощи. При этом мы ценим позицию генерального секретаря, который призывает к немедленному прекращению огня по гуманитарным соображениям. Помимо этого, он заявлял, что сектор Газа становится кладбищем для детей, а также что этим преступлениям необходимо положить конец", - сказал Мансур, комментируя роль ООН и ее генерального секретаря в урегулировании палестино-израильского конфликта. По словам постпреда Палестины, сегодня Гутерреш представляет собой "моральную силу ООН, которая пытается остановить войну и спасти жизни мирных граждан", несмотря на давление и критику в свой адрес, в том числе со стороны Израиля. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,5 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231108/gaza-1908277863.html
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израиль, палестина, россия, антониу гутерреш, рияд мансур, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Палестина, Россия, Антониу Гутерреш, Рияд Мансур, Владимир Путин, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Постпред Палестины высоко оценил позицию генсека ООН по Газе

Постпред Палестины Мансур заявил, что страна ценит позицию Гутерреша по Газе

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ООН, 10 ноя – РИА Новости. Палестина ценит позицию генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша по вопросу палестино-израильского конфликта, однако нуждается в больших объемах гуманитарной помощи, заявил РИА Новости постоянный представитель арабской страны при ООН Рияд Мансур.
«
"Конечно же, мы хотим видеть больше помощи. При этом мы ценим позицию генерального секретаря, который призывает к немедленному прекращению огня по гуманитарным соображениям. Помимо этого, он заявлял, что сектор Газа становится кладбищем для детей, а также что этим преступлениям необходимо положить конец", - сказал Мансур, комментируя роль ООН и ее генерального секретаря в урегулировании палестино-израильского конфликта.
По словам постпреда Палестины, сегодня Гутерреш представляет собой "моральную силу ООН, которая пытается остановить войну и спасти жизни мирных граждан", несмотря на давление и критику в свой адрес, в том числе со стороны Израиля.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,5 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
Израильские военные на территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Гутерреш выступил за установление власти Палестины в Газе
8 ноября, 22:26
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
Гутерреш обсудил с президентом Египта гумпомощь Газе
28 октября, 17:46
 
ИзраильПалестинаРоссияАнтониу ГутеррешРияд МансурВладимир ПутинООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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