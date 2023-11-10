https://ria.ru/20231110/ovchinskiy-1908532884.html

Столичная компания вдвое нарастила выпуск устройств предотвращения пожаров

Столичная компания вдвое нарастила выпуск устройств предотвращения пожаров - РИА Новости, 10.11.2023

Столичная компания вдвое нарастила выпуск устройств предотвращения пожаров

Московский производитель электротехнических изделий с начала года в два раза увеличил производство устройств защиты от дугового пробоя (УЗДП), сообщил министр... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T07:11

2023-11-10T07:11

2023-11-10T07:11

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

москва

россия

владислав овчинский

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Московский производитель электротехнических изделий с начала года в два раза увеличил производство устройств защиты от дугового пробоя (УЗДП), сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский."Столичная компания "Эколайт" с января по октябрь 2023 года выпустила на 105% больше изделий, чем за аналогичный период 2022 года. Предприятие располагает собственным производством площадью более двух тысяч квадратных метров", – привели слова Овчинского в пресс-службе ДИПП.В пресс-службе напомнили, что постановлением правительства России со следующего года УЗДП должны в обязательном порядке применяться при проектировании социальных объектов, в частности, школ, общежитий, хостелов, детских садов, домов престарелых. Эти устройства предназначены для автоматического предупреждения пожаров, вызванных дуговым пробоем в неисправной электропроводке. При обнаружении опасности они мгновенно отключают сеть в электроустановках.Овчинский напомнил, что сегодня в Москве функционируют свыше 130 предприятий, выпускающих электрооборудование, которые увеличивают объемы производства.Москва – город с развитым производством. Всего в столице работает более четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудоустроены свыше 720 тысяч человек. Ежегодно в городе открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, а также сложную технику.В столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например целевыми займами и субсидиями. Помимо этого, разработан ряд антикризисных инструментов.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, москва, россия, владислав овчинский