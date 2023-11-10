https://ria.ru/20231110/obstrel-1908562771.html
ВСУ обстреляли три района Белгородской области около 40 раз за сутки
ВСУ обстреляли три района Белгородской области около 40 раз за сутки - РИА Новости, 10.11.2023
ВСУ обстреляли три района Белгородской области около 40 раз за сутки
Украинские военные выпустили около 40 снарядов по трем районам Белгородской области за прошедшие сутки, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T09:26
2023-11-10T09:26
2023-11-10T09:26
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 10 ноя - РИА Новости. Украинские военные выпустили около 40 снарядов по трем районам Белгородской области за прошедшие сутки, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В пятницу губернатор опубликовал статистику об ударах по региону за 9 ноября. В четверг украинские военные обстреляли три приграничных муниципалитета 38 снарядами, включая два взрывных устройства с дронов. За отчетный день, по данным главы области, пострадавших и разрушений нет. "В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 20 артиллерийских снарядов. В селе Журавлевка и хуторе Варишкин сброшено по одному взрывному устройству с БПЛА", - написал Гладков. Он добавил, что в Волоконовском районе 4 раза из миномета обстреляна окраина хутора Старый. В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 5 минометных снарядов и 2 снаряда из гранатомета СПГ-9 "Копье", по хутору Панков – 5 минометных снарядов, уточнил глава региона. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью - 350 километров.
https://ria.ru/20231109/obstrel-1908331133.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Происшествия
ВСУ обстреляли три района Белгородской области около 40 раз за сутки
ВСУ выпустили 38 снарядов по трем районам Белгородской области за сутки
БЕЛГОРОД, 10 ноя - РИА Новости.
Украинские военные выпустили около 40 снарядов по трем районам Белгородской области за прошедшие сутки, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале
.
В пятницу губернатор опубликовал статистику об ударах по региону за 9 ноября. В четверг украинские военные обстреляли три приграничных муниципалитета 38 снарядами, включая два взрывных устройства с дронов. За отчетный день, по данным главы области, пострадавших и разрушений нет.
ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 30 снарядов из РСЗО
"В Белгородском районе
по селу Щетиновка выпущено 20 артиллерийских снарядов. В селе Журавлевка и хуторе Варишкин сброшено по одному взрывному устройству с БПЛА", - написал Гладков.
Он добавил, что в Волоконовском районе 4 раза из миномета обстреляна окраина хутора Старый. В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 5 минометных снарядов и 2 снаряда из гранатомета СПГ-9 "Копье", по хутору Панков – 5 минометных снарядов, уточнил глава региона.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью - 350 километров.
ВСУ более 50 раз за сутки обстреляли белгородский хутор