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ВСУ обстреляли три района Белгородской области около 40 раз за сутки - РИА Новости, 10.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:26 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/obstrel-1908562771.html
ВСУ обстреляли три района Белгородской области около 40 раз за сутки
ВСУ обстреляли три района Белгородской области около 40 раз за сутки - РИА Новости, 10.11.2023
ВСУ обстреляли три района Белгородской области около 40 раз за сутки
Украинские военные выпустили около 40 снарядов по трем районам Белгородской области за прошедшие сутки, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T09:26
2023-11-10T09:26
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 10 ноя - РИА Новости. Украинские военные выпустили около 40 снарядов по трем районам Белгородской области за прошедшие сутки, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В пятницу губернатор опубликовал статистику об ударах по региону за 9 ноября. В четверг украинские военные обстреляли три приграничных муниципалитета 38 снарядами, включая два взрывных устройства с дронов. За отчетный день, по данным главы области, пострадавших и разрушений нет. "В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 20 артиллерийских снарядов. В селе Журавлевка и хуторе Варишкин сброшено по одному взрывному устройству с БПЛА", - написал Гладков. Он добавил, что в Волоконовском районе 4 раза из миномета обстреляна окраина хутора Старый. В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 5 минометных снарядов и 2 снаряда из гранатомета СПГ-9 "Копье", по хутору Панков – 5 минометных снарядов, уточнил глава региона. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью - 350 километров.
https://ria.ru/20231109/obstrel-1908331133.html
https://ria.ru/20231108/obstrely-1908087746.html
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белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Происшествия
ВСУ обстреляли три района Белгородской области около 40 раз за сутки

ВСУ выпустили 38 снарядов по трем районам Белгородской области за сутки

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела в Белгородской области
Последствия обстрела в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела в Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 10 ноя - РИА Новости. Украинские военные выпустили около 40 снарядов по трем районам Белгородской области за прошедшие сутки, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В пятницу губернатор опубликовал статистику об ударах по региону за 9 ноября. В четверг украинские военные обстреляли три приграничных муниципалитета 38 снарядами, включая два взрывных устройства с дронов. За отчетный день, по данным главы области, пострадавших и разрушений нет.
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Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 20 артиллерийских снарядов. В селе Журавлевка и хуторе Варишкин сброшено по одному взрывному устройству с БПЛА", - написал Гладков.
Он добавил, что в Волоконовском районе 4 раза из миномета обстреляна окраина хутора Старый. В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 5 минометных снарядов и 2 снаряда из гранатомета СПГ-9 "Копье", по хутору Панков – 5 минометных снарядов, уточнил глава региона.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью - 350 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородский районВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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