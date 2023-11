https://ria.ru/20231110/nyt-1908546512.html

Газета NYT отвергла обвинения в причастности сотрудника к атаке на Израиль

2023-11-10T04:39

израиль

россия

восточный иерусалим

владимир путин

оон

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/92452/10/924521041_0:0:630:354_1920x0_80_0_0_dbff2b31d108b883727779b4279bb4a0.jpg

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Газета New York Times отвергла обвинения израильского правительства о причастности своего сотрудника к атаке на Израиль 7 октября. Ранее глава израильской правительственной пресс-службы (GPO) Ниссан Чен направил письмо руководителям региональных бюро Ассошиейтед Пресс, Рейтер, CNN и New York Times с требованием дать разъяснения в связи с тем, что их фоторепортеры находились рядом с ХАМАС во время атаки на Израиль 7 октября и снимали происходящие события. Реакция GPO последовала в ответ на публикацию неправительственной организацией Honest Reporting информации о причастности фотографов этих СМИ к атаке ХАМАС на Израиль 7 октября, которые снимали проникновение боевиков в Израиль и убийства гражданского населения. В заявлении New York Times говорится, что хотя один из четырех фотографов, которых коснулись обвинения, Юсеф Масуд действительно работал в качестве внештатного сотрудника для газеты, утром 7 октября он не выполнял редакционного задания. "New York Times отвергает предположения о том, что газета была заранее предупреждена об атаках или сопровождала террористов ХАМАС. Газета называет эти утверждения возмутительной неправдой. Она также заявляет об отсутствии доказательств инсинуаций Honest Reporting по поводу Юсефа Масуда", - говорится в публикации издания. Источники в газете также сообщают, что, согласно проверке, первая фотография Масуда, изображающая подбитый израильский танк, была сделана только через 90 минут после начала атаки ХАМАС. Сам фотограф заявлял, что его в это утро разбудили звуки ракетного обстрела в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9,7 тысячи человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

израиль

россия

восточный иерусалим

