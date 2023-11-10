https://ria.ru/20231110/mvd-1908534298.html

МВД в новых регионах должно укрепить веру людей в силу закона, уверен Путин

МВД в новых регионах должно укрепить веру людей в силу закона, уверен Путин - РИА Новости, 10.11.2023

МВД в новых регионах должно укрепить веру людей в силу закона, уверен Путин

Сотрудники МВД в новых регионах должны сделать все, чтобы укрепить веру людей в силу закона и государства, в торжество справедливости, заявил президент РФ... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T00:07

2023-11-10T00:07

2023-11-10T00:31

россия

луганская народная республика

владимир путин

общество

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Сотрудники МВД в новых регионах должны сделать все, чтобы укрепить веру людей в силу закона и государства, в торжество справедливости, заявил президент РФ Владимир Путин. Поздравляя сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником, который отмечается 10 ноября, глава государства отметил, что с появлением новых угроз национальной безопасности в динамично меняющемся мире серьезно возрастают требования ко всему личному составу МВД. Это, по словам президента, означает, что каждый сотрудник должен усилить работу на вверенном ему участке, максимально использовать имеющийся оперативный, процессуальный и технический потенциал для четкого и своевременного решения поставленных задач. "Подчеркну: приоритеты вашей деятельности были и остаются неизменными. Это прежде всего защита прав и законных интересов наших граждан, надежное обеспечение общественной безопасности и беспощадная борьба с преступностью. Особенно важна ваша работа в новых субъектах федерации: в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях", - сказал Путин. Помощь сотрудников МВД в решении юридических и социальных проблем в новых регионах, как отметил президент, "бывают просто незаменимыми". "Наши граждане видят в вас защиту и опору. И ваш долг сделать все необходимое, чтобы укрепить веру людей в силу закона и государства, в торжество справедливости, тем самым внести значимый весомый вклад в налаживание жизни на освобожденных землях", - сказал он.

https://ria.ru/20231103/nazvanie-1907267442.html

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россия, луганская народная республика, владимир путин, общество