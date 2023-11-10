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Учебно-производственный комплекс для студентов готовят к запуску в Королеве - РИА Новости, 10.11.2023
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12:37 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/korolev-1908624996.html
Учебно-производственный комплекс для студентов готовят к запуску в Королеве
Учебно-производственный комплекс для студентов готовят к запуску в Королеве - РИА Новости, 10.11.2023
Учебно-производственный комплекс для студентов готовят к запуску в Королеве
Учебно-производственный комплекс готовят к запуску в королевском Техникуме технологий и дизайна Технологического университета им. А. А. Леонова, сообщает... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T12:37
2023-11-10T12:37
королев
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Учебно-производственный комплекс готовят к запуску в королевском Техникуме технологий и дизайна Технологического университета им. А. А. Леонова, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. В настоящий момент на базе будущего комплекса торжественно запустили первое новое оборудование - раскройный стан или планшетно-режущий плоттер, позволяющий с помощью современного программного обеспечения проводить резку листовых, рулонных материалов, крупногабаритных деталей из ткани, картона, пластика, ПВХ и даже изделий из композита и стекловолокна. Его приобретение стало возможным благодаря гранту от министерства образования Московской области. На новом станке студенты техникума смогут обучаться современным методам работы, которые используются на крупных промышленных предприятиях, а еще - выпускать и реализовывать готовую продукцию из разных материалов. Кроме того, техникум планирует разрабатывать перспективные инвестиционные проекты совместно со специалистами крупных предприятий Королева - "Композит" и "Королевская шелковая фабрика "Передовая текстильщица". В учебном заведении готовят востребованных специалистов для российских промышленных предприятий.
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королев
Королев

Учебно-производственный комплекс для студентов готовят к запуску в Королеве

© Фото : пресс-служба администрации КоролеваУчебно-производственный комплекс для студентов готовят к запуску в Королеве
Учебно-производственный комплекс для студентов готовят к запуску в Королеве - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© Фото : пресс-служба администрации Королева
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Учебно-производственный комплекс готовят к запуску в королевском Техникуме технологий и дизайна Технологического университета им. А. А. Леонова, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В настоящий момент на базе будущего комплекса торжественно запустили первое новое оборудование - раскройный стан или планшетно-режущий плоттер, позволяющий с помощью современного программного обеспечения проводить резку листовых, рулонных материалов, крупногабаритных деталей из ткани, картона, пластика, ПВХ и даже изделий из композита и стекловолокна. Его приобретение стало возможным благодаря гранту от министерства образования Московской области.
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На новом станке студенты техникума смогут обучаться современным методам работы, которые используются на крупных промышленных предприятиях, а еще - выпускать и реализовывать готовую продукцию из разных материалов.
Кроме того, техникум планирует разрабатывать перспективные инвестиционные проекты совместно со специалистами крупных предприятий Королева - "Композит" и "Королевская шелковая фабрика "Передовая текстильщица".
В учебном заведении готовят востребованных специалистов для российских промышленных предприятий.
 
Королев
 
 
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