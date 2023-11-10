https://ria.ru/20231110/korolev-1908624996.html
Учебно-производственный комплекс для студентов готовят к запуску в Королеве
Учебно-производственный комплекс для студентов готовят к запуску в Королеве - РИА Новости, 10.11.2023
Учебно-производственный комплекс для студентов готовят к запуску в Королеве
Учебно-производственный комплекс готовят к запуску в королевском Техникуме технологий и дизайна Технологического университета им. А. А. Леонова, сообщает... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T12:37
2023-11-10T12:37
2023-11-10T12:37
королев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908623195_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_2abcb6e57cacd3bdadca8c1100d41cee.jpg
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Учебно-производственный комплекс готовят к запуску в королевском Техникуме технологий и дизайна Технологического университета им. А. А. Леонова, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. В настоящий момент на базе будущего комплекса торжественно запустили первое новое оборудование - раскройный стан или планшетно-режущий плоттер, позволяющий с помощью современного программного обеспечения проводить резку листовых, рулонных материалов, крупногабаритных деталей из ткани, картона, пластика, ПВХ и даже изделий из композита и стекловолокна. Его приобретение стало возможным благодаря гранту от министерства образования Московской области. На новом станке студенты техникума смогут обучаться современным методам работы, которые используются на крупных промышленных предприятиях, а еще - выпускать и реализовывать готовую продукцию из разных материалов. Кроме того, техникум планирует разрабатывать перспективные инвестиционные проекты совместно со специалистами крупных предприятий Королева - "Композит" и "Королевская шелковая фабрика "Передовая текстильщица". В учебном заведении готовят востребованных специалистов для российских промышленных предприятий.
https://ria.ru/20231103/korolev-1907266352.html
королев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908623195_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3e101a6937a9b6d35dbe15c50392261a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
королев
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Учебно-производственный комплекс готовят к запуску в королевском Техникуме технологий и дизайна Технологического университета им. А. А. Леонова, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В настоящий момент на базе будущего комплекса торжественно запустили первое новое оборудование - раскройный стан или планшетно-режущий плоттер, позволяющий с помощью современного программного обеспечения проводить резку листовых, рулонных материалов, крупногабаритных деталей из ткани, картона, пластика, ПВХ и даже изделий из композита и стекловолокна. Его приобретение стало возможным благодаря гранту от министерства образования Московской области.
Новое здание построят для реабилитационного центра в подмосковном Королеве
На новом станке студенты техникума смогут обучаться современным методам работы, которые используются на крупных промышленных предприятиях, а еще - выпускать и реализовывать готовую продукцию из разных материалов.
Кроме того, техникум планирует разрабатывать перспективные инвестиционные проекты совместно со специалистами крупных предприятий Королева
- "Композит" и "Королевская шелковая фабрика "Передовая текстильщица".
В учебном заведении готовят востребованных специалистов для российских промышленных предприятий.