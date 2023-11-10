https://ria.ru/20231110/izrail-1908549902.html
Израиль нанес удар по территории Сирии в ответ на запуск БПЛА
Израиль нанес удар по территории Сирии в ответ на запуск БПЛА - РИА Новости, 10.11.2023
Израиль нанес удар по территории Сирии в ответ на запуск БПЛА
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по территории Сирии в ответ на запуск беспилотника в сторону города Эйлата. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T06:02
2023-11-10T06:02
2023-11-10T06:13
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по территории Сирии в ответ на запуск беспилотника в сторону города Эйлата."Некоторое время назад ЦАХАЛ нанес удар по группировке в Сирии, которая вчера (в четверг) произвела запуск БПЛА, упавшего на школу в городе Эйлат", - сообщила армия в своем Telegram-канале.В четверг представитель вооруженных сил хуситов бригадный генерал Яхья Сариа сообщил, что правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) взяло на себя ответственность за новый обстрел города Эйлат на юге Израиля.Ранее газета Times of Israel со ссылкой на службу скорой помощи Маген Давид Адом сообщила, что шесть человек были госпитализированы в результате взрыва в городской школе, вызванного падением беспилотника в израильском городе Эйлат.
https://ria.ru/20231109/siriya-1908287079.html
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израиль, сирия, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, йемен, ансар алла
Израиль, Сирия, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Йемен, Ансар Алла
Израиль нанес удар по территории Сирии в ответ на запуск БПЛА
ЦАХАЛ нанес удар по территории Сирии в ответ на запуск БПЛА в сторону Эйлата