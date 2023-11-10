https://ria.ru/20231110/dtp-1908629668.html
В Чебоксарах автобус сбил школьника на пешеходном переходе
В Чебоксарах автобус сбил школьника на пешеходном переходе - РИА Новости, 10.11.2023
В Чебоксарах автобус сбил школьника на пешеходном переходе
Автобус сбил третьеклассника на пешеходном переходе в Чебоксарах, ребенка доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, сообщает ГИБДД Чувашии. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T12:49
2023-11-10T12:49
2023-11-10T12:57
происшествия
чебоксары
авто
чувашская республика (чувашия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 ноя - РИА Новости. Автобус сбил третьеклассника на пешеходном переходе в Чебоксарах, ребенка доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, сообщает ГИБДД Чувашии. ДТП произошло в пятницу утром на нерегулируемом пешеходном переходе возле Покровско-Татианинского собора. "Наезд на третьеклассника совершил водитель автобуса 41-го маршрута. Для обследования мальчика доставили в больницу, предварительно, у ребёнка закрытая черепно-мозговая травма", - говорится в сообщении. Отмечается, что школьник вместе с родственницей переходил проезжую часть по пешеходному переходу.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чебоксары, авто, чувашская республика (чувашия)
Происшествия, Чебоксары, Авто, Чувашская Республика (Чувашия)
В Чебоксарах автобус сбил школьника на пешеходном переходе
В Чебоксарах автобус сбил школьника на пешеходном переходе, ребенок в больнице
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 ноя - РИА Новости. Автобус сбил третьеклассника на пешеходном переходе в Чебоксарах, ребенка доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, сообщает ГИБДД Чувашии.
ДТП произошло в пятницу утром на нерегулируемом пешеходном переходе возле Покровско-Татианинского собора.
"Наезд на третьеклассника совершил водитель автобуса 41-го маршрута. Для обследования мальчика доставили в больницу, предварительно, у ребёнка закрытая черепно-мозговая травма", - говорится в сообщении.
Отмечается, что школьник вместе с родственницей переходил проезжую часть по пешеходному переходу.
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