https://ria.ru/20231110/dtp-1908629668.html

В Чебоксарах автобус сбил школьника на пешеходном переходе

В Чебоксарах автобус сбил школьника на пешеходном переходе - РИА Новости, 10.11.2023

В Чебоксарах автобус сбил школьника на пешеходном переходе

Автобус сбил третьеклассника на пешеходном переходе в Чебоксарах, ребенка доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, сообщает ГИБДД Чувашии. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T12:49

2023-11-10T12:49

2023-11-10T12:57

происшествия

чебоксары

авто

чувашская республика (чувашия)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 ноя - РИА Новости. Автобус сбил третьеклассника на пешеходном переходе в Чебоксарах, ребенка доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, сообщает ГИБДД Чувашии. ДТП произошло в пятницу утром на нерегулируемом пешеходном переходе возле Покровско-Татианинского собора. "Наезд на третьеклассника совершил водитель автобуса 41-го маршрута. Для обследования мальчика доставили в больницу, предварительно, у ребёнка закрытая черепно-мозговая травма", - говорится в сообщении. Отмечается, что школьник вместе с родственницей переходил проезжую часть по пешеходному переходу.

https://ria.ru/20231110/devochka-1908590066.html

чебоксары

чувашская республика (чувашия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, чебоксары, авто, чувашская республика (чувашия)