https://ria.ru/20231110/donetsk-1908728845.html

Украинские военные сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк

Украинские военные сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк - РИА Новости, 10.11.2023

Украинские военные сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк

Украинские войска в 17.15 сбросили боеприпас с беспилотника на Петровский район Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T17:32

2023-11-10T17:32

2023-11-10T17:32

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

донецк

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ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 17.15 сбросили боеприпас с беспилотника на Петровский район Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.15 - город Донецк (Петровский район): сброшен боеприпас с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. О последствиях инцидента пока неизвестно. Кроме того, с 16.00 по 17.10 ВСУ открыли огонь по Горловке и Петровскому району Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

донецкая народная республика

донецк

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донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, донецк