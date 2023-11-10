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Украинские военные сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк - РИА Новости, 10.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:32 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/donetsk-1908728845.html
Украинские военные сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк
Украинские военные сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк - РИА Новости, 10.11.2023
Украинские военные сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк
Украинские войска в 17.15 сбросили боеприпас с беспилотника на Петровский район Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T17:32
2023-11-10T17:32
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
донецк
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ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 17.15 сбросили боеприпас с беспилотника на Петровский район Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.15 - город Донецк (Петровский район): сброшен боеприпас с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. О последствиях инцидента пока неизвестно. Кроме того, с 16.00 по 17.10 ВСУ открыли огонь по Горловке и Петровскому району Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
донецкая народная республика
донецк
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донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, донецк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Донецк
Украинские военные сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк

СЦКК: ВСУ сбросили боеприпас с дрона на Петровский район Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкМестная жительница показывает осколки снарядов
Местная жительница показывает осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Местная жительница показывает осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 17.15 сбросили боеприпас с беспилотника на Петровский район Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.15 - город Донецк (Петровский район): сброшен боеприпас с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
О последствиях инцидента пока неизвестно.
Кроме того, с 16.00 по 17.10 ВСУ открыли огонь по Горловке и Петровскому району Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы УкраиныДонецк
 
 
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