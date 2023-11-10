https://ria.ru/20231110/donetsk-1908598324.html

Украинские войска выпустили по Донецку восемь ракет из РСЗО

Украинские войска выпустили по Донецку восемь ракет из РСЗО - РИА Новости, 10.11.2023

Украинские войска выпустили по Донецку восемь ракет из РСЗО

Украинские войска выпустили восемь ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в пятницу в Telegram-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T11:23

2023-11-10T11:23

2023-11-10T11:24

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

горловка

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 10 ноя – РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в пятницу в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 8 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Тип РСЗО не уточняется. Кроме того, дважды - в 8.00 и 11.00 – повергся обстрелу снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров Никитовский район Горловки, выпущено семь боеприпасов. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20231110/ugroza-1908595827.html

донецкая народная республика

донецк

горловка

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донецкая народная республика, донецк, горловка, вооруженные силы украины