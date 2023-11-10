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Украинские войска выпустили по Донецку восемь ракет из РСЗО - РИА Новости, 10.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:23 10.11.2023 (обновлено: 11:24 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/donetsk-1908598324.html
Украинские войска выпустили по Донецку восемь ракет из РСЗО
Украинские войска выпустили по Донецку восемь ракет из РСЗО - РИА Новости, 10.11.2023
Украинские войска выпустили по Донецку восемь ракет из РСЗО
Украинские войска выпустили восемь ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в пятницу в Telegram-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T11:23
2023-11-10T11:24
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
горловка
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 10 ноя – РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в пятницу в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 8 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Тип РСЗО не уточняется. Кроме того, дважды - в 8.00 и 11.00 – повергся обстрелу снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров Никитовский район Горловки, выпущено семь боеприпасов. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231110/ugroza-1908595827.html
донецкая народная республика
донецк
горловка
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донецкая народная республика, донецк, горловка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Горловка, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили по Донецку восемь ракет из РСЗО

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по двум районам Донецка 8 ракет из РСЗО

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУ
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 ноя – РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в пятницу в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 8 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Тип РСЗО не уточняется.
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Кроме того, дважды - в 8.00 и 11.00 – повергся обстрелу снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров Никитовский район Горловки, выпущено семь боеприпасов.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкГорловкаВооруженные силы Украины
 
 
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