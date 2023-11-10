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Группировка "Центр" за неделю отбила девять атак ВСУ
Группировка "Центр" за неделю отбила девять атак ВСУ - РИА Новости, 10.11.2023
Группировка "Центр" за неделю отбила девять атак ВСУ
Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за неделю отбила девять атак противника, уничтожила более 725 военных и 44 единицы техники ВСУ,... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T16:29
2023-11-10T16:29
2023-11-10T16:29
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за неделю отбила девять атак противника, уничтожила более 725 военных и 44 единицы техники ВСУ, сообщили в пятницу в Минобороны России. "На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили девять атак штурмовых групп 1-й бригады специального назначения, 24-й и 47-й механизированных бригад ВСУ, а также 15-го полка нацгвардии Украины", - сообщили в ведомстве. Кроме того, в районах Ямполовки и Серебрянки в ДНР поражены скопления живой силы и техники 67-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны. "Общие потери противника за указанный период составили более 725-ти военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, 13 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии и две боевые машины РСЗО", - добавили в ведомстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
Группировка "Центр" за неделю отбила девять атак ВСУ
МО: группировка "Центр" за неделю отбила 9 атак, ВСУ потеряли более 725 военных
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за неделю отбила девять атак противника, уничтожила более 725 военных и 44 единицы техники ВСУ, сообщили в пятницу в Минобороны России.
"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили девять атак штурмовых групп 1-й бригады специального назначения, 24-й и 47-й механизированных бригад ВСУ, а также 15-го полка нацгвардии Украины", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, в районах Ямполовки и Серебрянки в ДНР
поражены скопления живой силы и техники 67-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны.
"Общие потери противника за указанный период составили более 725-ти военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, 13 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии и две боевые машины РСЗО", - добавили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине