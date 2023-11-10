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Группировка "Центр" за неделю отбила девять атак ВСУ

Группировка "Центр" за неделю отбила девять атак ВСУ - РИА Новости, 10.11.2023

Группировка "Центр" за неделю отбила девять атак ВСУ

Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за неделю отбила девять атак противника, уничтожила более 725 военных и 44 единицы техники ВСУ,... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T16:29

2023-11-10T16:29

2023-11-10T16:29

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за неделю отбила девять атак противника, уничтожила более 725 военных и 44 единицы техники ВСУ, сообщили в пятницу в Минобороны России. "На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили девять атак штурмовых групп 1-й бригады специального назначения, 24-й и 47-й механизированных бригад ВСУ, а также 15-го полка нацгвардии Украины", - сообщили в ведомстве. Кроме того, в районах Ямполовки и Серебрянки в ДНР поражены скопления живой силы и техники 67-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны. "Общие потери противника за указанный период составили более 725-ти военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, 13 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии и две боевые машины РСЗО", - добавили в ведомстве.

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, донецкая народная республика